Άγιος Παντελεήμονας: Εξουδετερώθηκε εκρηκτικός μηχανισμός – Είχε τοποθετηθεί σε κατάστημα

Snapshot Εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Άγιο Παντελεήμονα.

Ο μηχανισμός βρέθηκε στη συμβολή της πλατείας Αμερικής με την οδό Μηθύμνης.

Το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών πραγματοποίησε ελεγχόμενη έκρηξη για την εξουδετέρωση του μηχανισμού.

Η περιοχή παρέμεινε υπό αστυνομικό έλεγχο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (8/5) στον Άγιο Παντελεήμονα, όταν εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο μηχανισμός βρέθηκε σε κατάστημα στη συμβολή της πλατείας Αμερικής με την οδό Μηθύμνης.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, τα οποία προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη και εξουδετέρωσαν τον μηχανισμό.

Η περιοχή παρέμεινε υπό αστυνομικό έλεγχο όσο διαρκούσε η επιχείρηση.