Άγιος Παντελεήμονας: Εξουδετερώθηκε εκρηκτικός μηχανισμός – Είχε τοποθετηθεί σε κατάστημα
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα, με την αστυνομία και το ΤΕΕΜ να κινητοποιούνται για ύποπτο μηχανισμό σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
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- Εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Άγιο Παντελεήμονα.
- Ο μηχανισμός βρέθηκε στη συμβολή της πλατείας Αμερικής με την οδό Μηθύμνης.
- Το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών πραγματοποίησε ελεγχόμενη έκρηξη για την εξουδετέρωση του μηχανισμού.
- Η περιοχή παρέμεινε υπό αστυνομικό έλεγχο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.
Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (8/5) στον Άγιο Παντελεήμονα, όταν εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο μηχανισμός βρέθηκε σε κατάστημα στη συμβολή της πλατείας Αμερικής με την οδό Μηθύμνης.
Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, τα οποία προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη και εξουδετέρωσαν τον μηχανισμό.
Η περιοχή παρέμεινε υπό αστυνομικό έλεγχο όσο διαρκούσε η επιχείρηση.
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