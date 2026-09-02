Ελεγχόμενη έκρηξη στο ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε στην Φιλελλήνων

Snapshot Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Φιλελλήνων.

Οι Αρχές τέθηκαν σε επιφυλακή το μεσημέρι της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου.

Απαγορεύτηκε προληπτικά η κυκλοφορία στην οδό Φιλελλήνων για τη δημιουργία ασφαλούς ζώνης.

Οι αστυνομικοί απομάκρυναν πολίτες από την περιοχή και εφάρμοσαν μέτρα ασφαλείας μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Snapshot powered by AI

Σε επιφυλακή τέθηκαν οι Αρχές το μεσημέρι της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, μετά τον εντοπισμό αντικειμένου που κρίθηκε ύποπτο στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν προληπτικά στην απαγόρευση της κυκλοφορίας στην οδό Φιλελλήνων, προκειμένου να δημιουργηθεί ασφαλής ζώνη γύρω από το σημείο.

Κινητοποίηση των αρχών μετά τον εντοπισμό ύποπτου κουτιού σε υποκατάστημα τράπεζας, στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού Φιλελλήνων. Eurokinissi

Τελικά αποφασίστηκε να γίνει ελεγχόμενη έκρηξη.

Παράλληλα, έχουν τεθεί σε εφαρμογή κυκλοφοριακές εκτροπές για τα οχήματα. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία διακόπτεται στην οδό Σταδίου, στο ύψος της οδού Αμερικής, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Γεωργίου Α΄, στο ύψος της λεωφόρου Αμαλίας, στην οδό Φιλελλήνων, από το ύψος της οδού Μητροπόλεως, καθώς και στην οδό Ξενοφώντος, στο ύψος της λεωφόρου Αμαλίας.