Ελεγχόμενη έκρηξη στο ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε στην Φιλελλήνων
Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν προχωρήσει οι Αρχές στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της οδού Φιλελλήνων, καθώς ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε έξω από τραπεζικό κατάστημα
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- Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Φιλελλήνων.
- Οι Αρχές τέθηκαν σε επιφυλακή το μεσημέρι της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου.
- Απαγορεύτηκε προληπτικά η κυκλοφορία στην οδό Φιλελλήνων για τη δημιουργία ασφαλούς ζώνης.
- Οι αστυνομικοί απομάκρυναν πολίτες από την περιοχή και εφάρμοσαν μέτρα ασφαλείας μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.
Σε επιφυλακή τέθηκαν οι Αρχές το μεσημέρι της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, μετά τον εντοπισμό αντικειμένου που κρίθηκε ύποπτο στο κέντρο της Αθήνας.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν προληπτικά στην απαγόρευση της κυκλοφορίας στην οδό Φιλελλήνων, προκειμένου να δημιουργηθεί ασφαλής ζώνη γύρω από το σημείο.
Τελικά αποφασίστηκε να γίνει ελεγχόμενη έκρηξη.
Παράλληλα, έχουν τεθεί σε εφαρμογή κυκλοφοριακές εκτροπές για τα οχήματα. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία διακόπτεται στην οδό Σταδίου, στο ύψος της οδού Αμερικής, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Γεωργίου Α΄, στο ύψος της λεωφόρου Αμαλίας, στην οδό Φιλελλήνων, από το ύψος της οδού Μητροπόλεως, καθώς και στην οδό Ξενοφώντος, στο ύψος της λεωφόρου Αμαλίας.