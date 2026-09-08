Καλλιθέα: Εμπρηστική επίθεση σε φούρνο

Ο ιδιοκτήτης του φούρνου δήλωσε ότι δεν είχε διενέξεις και δεν γνωρίζει τα κίνητρα της επίθεσης

Κατερίνα Ρίστα

Καλλιθέα: Εμπρηστική επίθεση σε φούρνο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Τη νύχτα της 8ης Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε εμπρηστική επίθεση σε φούρνο στην Καλλιθέα.
  • Οι δράστες έσπασαν την τζαμαρία και πέταξαν βόμβα μολότοφ στο εσωτερικό του καταστήματος.
  • Ο ιδιοκτήτης του φούρνου δήλωσε ότι δεν είχε διενέξεις και δεν γνωρίζει τα κίνητρα της επίθεσης.
  • Η ΕΛΑΣ εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας για την ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών.
  • Η επίθεση συνδέεται χρονικά με προηγούμενα χτυπήματα σε καφετέριες σε Ομόνοια και Πλατεία Αμερικής.
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Άλλη μια εμπρηστική επίθεση έλαβε χώρα τη νύχτα της 8ης Σεπτεμβρίου, καθώς μετά το διπλό χτύπημα σε καφετέριες σε Ομόνοια και Πλατεία Αμερικής, γνωστοποιήθηκε ότι άγνωστοι χτύπησαν φούρνο στην Καλλιθέα.

Το συμβάν έλαβε χώρα στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη όταν άγνωστοι που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες, έφτασαν έξω από το κατάστημα. Αρχικά έσπασαν την τζαμαρία με πέτρα κι ακολούθως έριξαν μια βόμβα μολότοφ στο εσωτερικό του αρτοποιείου.

Ο 56χρονος ιδιοκτήτης, αλβανικής καταγωγής, στην κατάθεση που έδωσε στις Αρχές, είπε ότι δεν είχε διενέξεις με κανέναν και δεν ήταν σε θέση να δώσει κατευθύνσεις στους αστυνομικούς για το ποιοι μπορεί να είναι οι δράστες και ποια ήταν τα κίνητρα της επίθεσης.

Οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ εξετάζουν βίντεο από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, στην προσπάθειά τους να ταυτοποιήσουν τους δράστες και να τους φέρουν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

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