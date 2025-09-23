Τέμπη: Απάντηση της προέδρου του Αρείου Πάγου για το ζήτημα της εκταφής

H πρόεδρος και η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ξεκαθαρίζουν ότι τα αιτήματα επανεξέτασης της δικογραφίας έχουν ήδη αξιολογηθεί, ενώ η έναρξη της δίκης αποτελεί τον μοναδικό δρόμο για την απόδοση δικαιοσύνης

Άγγελος Βουράκης

Η υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών και η απόδοση δικαιοσύνης εξακολουθούν να απασχολούν έντονα την κοινή γνώμη και να τροφοδοτούν τον δημόσιο διάλογο. Στο συνέδριο με τίτλο «Δικαιοσύνη: Θεμέλιο Ανάπτυξης και Ευημερίας», ο διευθυντής της Καθημερινής, Αλέξης Παπαχελάς, έθεσε το ζήτημα στην πρόεδρο και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ζητώντας τις θέσεις τους σχετικά με τα αιτήματα εκταφής που έχουν κατατεθεί.

Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Αναστασία Παπαδοπούλου, εξήγησε ότι τα αιτήματα αυτά υπεβλήθησαν κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, η οποία όμως έχει ήδη ολοκληρωθεί με όλες τις νόμιμες διαδικασίες και πλέον η δικογραφία έχει περάσει στην πρόεδρο Εφετών. Όπως ανέφερε, τα σχετικά αιτήματα για εξέταση οστών με στόχο την ανίχνευση ουσιών όπως το ξυλόλιο, είχαν ήδη αξιολογηθεί και απορριφθεί με αιτιολογημένες αποφάσεις.

«Επομένως, δεν είναι δυνατόν να επανέλθουμε σε αυτά. Τυχόν νέα κρίση ανήκει αποκλειστικά στην πρόεδρο Εφετών», υπογράμμισε.

Η κ. Παπαδοπούλου επεσήμανε παράλληλα ότι «κανένα δικαίωμα δεν έχει χαθεί». Όπως είπε, αιτήματα που απορρίφθηκαν στη φάση της ανάκρισης μπορούν να τεθούν εκ νέου στο ακροατήριο. Τόνισε δε πως το βασικό μέλημα όλων θα πρέπει να είναι η άμεση εκκίνηση της ακροαματικής διαδικασίας: «Πρέπει επιτέλους να ξεκινήσει η δίκη. Υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν να ξεκινήσει;».

Με ιδιαίτερη έμφαση, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου άσκησε κριτική σε όσους –όπως είπε– εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών. «Η χώρα έχει βιώσει κι άλλες τραγωδίες, όπως στη Μάνδρα ή στο Μάτι, χωρίς να υπάρξουν αντίστοιχες αντιδράσεις. Δεν γίνεται να στερούμε από τον ανακριτή το δικαίωμα να ολοκληρώσει την ανάκριση. Όταν έφτασε η ώρα να την κλείσει, κάποιοι συγκεντρώθηκαν απ’ έξω και του φώναζαν “Δεν θα σε αφήσουμε”! Μα ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να τον εμποδίσουν; Οι κατηγορούμενοι πρέπει να καθίσουν στο εδώλιο και, αν είναι ένοχοι, να τιμωρηθούν. Πότε όμως θα γίνει η δίκη; Ο μόνος δρόμος προς τη δικαιοσύνη είναι να ξεκινήσει η αποδεικτική διαδικασία», σημείωσε.

anastasiapapadopoulou2.jpg

Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Αναστασία Παπαδοπούλου

Στον ίδιο τόνο, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, εξέφρασε την έντονη αγανάκτησή του απέναντι σε όσους ζητούν να εκδώσει παραγγελία για την επαναφορά της υπόθεσης στην ανάκριση. «Δεν είναι δυνατόν νομικοί να απαιτούν από εμένα να δώσω εντολή στον εισαγγελέα Εφετών Λάρισας ή στην πρόεδρο Εφετών να ξανανοίξουν τη δικογραφία. Αυτο δεν επιτρέπεται από το νόμο. Το ζήτημα έχει ήδη κριθεί στο στάδιο της προδικασίας και μόνο η πρόεδρος Εφετών είναι αρμόδια να αποφασίσει για τυχόν περαιτέρω ενέργειες», τόνισε χαρακτηριστικά.

tzavellas-konstantinos.jpg

O εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας

