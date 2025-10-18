Ρόδος: 90χρονος καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία

Του αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή

Newsbomb

Ρόδος: 90χρονος καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία
Unsplash
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή τριών ετών καταδικάστηκε από το δικαστήριο ένας 90χρονος συνταξιούχος με καταγωγή από το Βέλγιο που το βράδυ της 15ης Οκτωβρίου εξύβρισε την 84χρονη σύζυγό του, με φράσεις που, σύμφωνα με τη μήνυση της γυναίκας, προσέβαλαν βαθιά τη γενετήσια αξιοπρέπειά της.

Η λεκτική αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας καθώς ο άνδρας έπιασε με δύναμη τα χέρια της συζύγου του, εκείνη όμως, φοβούμενη για την ασφάλειά της, άρπαξε ένα μπαστούνι και, όπως η ίδια υποστήριξε, «αμύνθηκε».

Ο ηλικιωμένος απελευθέρωσε τότε τη σύζυγό του, ωστόσο η ένταση δεν σταμάτησε εκεί.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η 84χρονη γυναίκα υφίσταται εδώ και καιρό λεκτικές εξυβρίσεις, απειλές και σπρωξίματα, ενώ υποστήριξε πως κάθε φορά που προσπαθεί να απομακρυνθεί ή να αμυνθεί, εκείνος την εμποδίζει κρατώντας τα χέρια της.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι η ίδια τού κατάφερε πέντε χτυπήματα με το μπαστούνι, δύο εκ των οποίων στο κεφάλι.

Το επεισόδιο κινητοποίησε την περιπολία του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού, που έσπευσε στο σημείο και μετέφερε και τους δύο στο Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου για κατάθεση.

Τι υποστήριξαν στο Αυτόφωρο δικαστήριο οι δύο πλευρές

Το πρωί της 16ης Οκτωβρίου 2025, ο 90χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου και ακολούθως εκδικάστηκε η υπόθεση στο Αυτόφωρο Δικαστήριο. Κατά την ακροαματική διαδικασία, και οι δύο πλευρές περιέγραψαν διαφορετικές εκδοχές του περιστατικού.

Η σύζυγος υποστήριξε ότι η συμπεριφορά του συζύγου της έχει γίνει τοξική και επιθετική, με εξυβρίσεις που την εξευτελίζουν και με σωματικές εντάσεις που την τρομοκρατούν.

Επανέλαβε ότι εκείνο το βράδυ φοβήθηκε για τη ζωή της και αντέδρασε αυθόρμητα με το μπαστούνι, για να τον αποτρέψει.

Ο κατηγορούμενος, με εμφανή δυσκολία λόγω ηλικίας, ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε πρώτος τα χτυπήματα και ότι ουδέποτε είχε πρόθεση να την βλάψει. Αναφέρθηκε στην ένταση της στιγμής και στην ψυχολογική πίεση που βιώνει λόγω ασθενειών και μακροχρόνιας συζυγικής φθοράς.

Ένοχος κρίθηκε ο 90χρονος

Το Δικαστήριο, αφού εξέτασε τις μαρτυρίες και τα στοιχεία της δικογραφίας, έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο αναγνωρίζοντάς του ελαφρυντικό λόγω ηλικίας και προηγούμενου έντιμου βίου.

Επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή τριών ετών, με το δικαστήριο να επισημαίνει τη σημασία της αυτοσυγκράτησης και της αποφυγής νέων εντάσεων στο πλαίσιο της οικογένειας.

Η γυναίκα, μετά τη μήνυσή της, ενημερώθηκε από τις αστυνομικές αρχές για τη δυνατότητα φιλοξενίας της σε ασφαλή χώρο, όπως προβλέπεται για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ωστόσο αρνήθηκε, δηλώνοντας ότι επιθυμεί να επιστρέψει στο σπίτι της.

Της προτάθηκε επίσης η χρήση της εφαρμογής «Panic Button» για άμεση ειδοποίηση των αρχών σε περίπτωση νέου περιστατικού, την οποία όμως δεν δέχθηκε, καθώς δεν διαθέτει κινητή συσκευή.

Παρά τη δυνατότητα προσφυγής σε ποινική διαμεσολάβηση, που θα μπορούσε να λειτουργήσει αποκλιμακωτικά, οι δύο πλευρές δεν επέλεξαν αυτή τη διαδικασία. Έτσι, η υπόθεση οδηγήθηκε κανονικά στο Αυτόφωρο, με αποτέλεσμα την καταδικαστική απόφαση.

Με πληροφορίες από dimokratiki.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ZDF: Επίκειται μια νέα παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση;

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Εγκλωβίστηκαν στο όχημα μητέρα και παιδί - Σε σοβαρή κατάσταση ο ανήλικος

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία -Δημοσκόπηση: Το AfD φτάνει σε νέο υψηλό - Προηγείται του CDU/CSU

21:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άσεμνη χειρονομία του Χάνζι Φλικ στη νίκη της Μπαρτσελόνα

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Αίγιο - Η ανακοίνωση της εταιρείας

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μια ψεύτικη ανάρτηση γίνεται viral: Τραμπ για Μερτς: «Ποιος στο καλό είναι αυτός ο τύπος;»

20:43ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρόδος: 90χρονος καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία

20:41LIFESTYLE

Ο Γιάννης Κακλέας μίλησε ανοικτά για το «τέρας» της κατάθλιψης: «Βίωσα σκοτάδια, με βοήθησε πολύ το θέατρο»

20:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK – ΠΑΟΚ: Προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια, τελευταία στιγμή για Μουκουντί

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μπορεί το αεροπλάνο του Πούτιν να πετάξει από τη Μόσχα στη Βουδαπέστη; Το σενάριο μέσω Ελλάδας;

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Δεύτερο περιστατικό με πτώση σοβάδων μέσα σε λίγες ώρες

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Σμύρνη: Έζησε μια φρίκη ενώ ψάρευε - Ένα ανθρώπινο κρανίο πιάστηκε στην πετονιά του

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Περιπέτεια για μάνα και κόρη που πήγαν για νυχτερινή πεζοπορία σε δύσβατο μονοπάτι

20:06ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κωνσταντοπούλου για αποχώρηση από συνέντευξη στον ΣΚΑΪ: «Θέλησαν να αποπροσανατολίσουν για άλλη μία φορά τον κόσμο»

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για το διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Οι σχέσεις του θείου με τον ανιψιό και η άγνωστη «κόντρα» με τον Γερμανό

19:48ΥΓΕΙΑ

Ανδρόπαυση, η άγνωστη «κλιμακτήριος» των ανδρών στα 50 έτη - Τα συμπτώματα, οι συνέπειες και πώς αντιμετωπίζεται - Eιδικοί εξηγούν

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία στην Κρήτη: Στο 10% τα αποθέματα του φράγματος Αποσελέμη

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η Αίγυπτος αναμένεται να ηγηθεί της διεθνούς δύναμης ασφαλείας

19:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Ιστορική νίκη για τη Μύκονο, «διπλό» στην έδρα του Ηρακλή

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση της Πυροσβεστικής με 4.500 ακόμα στελέχη έως το 2026 «τρέχει» η κυβέρνηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για το διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Οι σχέσεις του θείου με τον ανιψιό και η άγνωστη «κόντρα» με τον Γερμανό

19:48ΥΓΕΙΑ

Ανδρόπαυση, η άγνωστη «κλιμακτήριος» των ανδρών στα 50 έτη - Τα συμπτώματα, οι συνέπειες και πώς αντιμετωπίζεται - Eιδικοί εξηγούν

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Έκπληκτος ο Ζελένσκι από τη στροφή Τραμπ για τους Tomahawk - «Νομίζω τελειώσαμε» - «Χαστούκι» σε Ουκρανία και ΕΕ

20:06ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κωνσταντοπούλου για αποχώρηση από συνέντευξη στον ΣΚΑΪ: «Θέλησαν να αποπροσανατολίσουν για άλλη μία φορά τον κόσμο»

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Αίγιο - Η ανακοίνωση της εταιρείας

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μπορεί το αεροπλάνο του Πούτιν να πετάξει από τη Μόσχα στη Βουδαπέστη; Το σενάριο μέσω Ελλάδας;

15:12ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινε τον καφέ του, απάντησε στο τηλεφώνημα και μόλις έκλεισε πήδηξε στο κενό»: Πώς αυτοκτόνησε ο 44χρονος από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων»

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Ο ξεριζωμός των Ελλήνων της Ανατολικής Ρωμυλίας (Βόρειας Θράκης)

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

19:24ΚΑΙΡΟΣ

Αλλαγή του καιρού: Έρχεται χαμηλό βαρομετρικό με ισχυρές καταιγίδες τα επόμενα 24ωρα

18:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν με καταδέχεσαι» - «δεν είμαι σε mood» - Επιβεβαιώνει ο Κασσελάκης τη συνομιλία με Τζάκρη -Τι απαντά

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Σοκάρει το βίντεο της βάναυσης κακοποίησης 13χρονης από 17χρονη

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Εγώ φεύγω» - Αποχώρησε on air από το πλατό του ΣΚΑΪ

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Τα τελευταία νέα για την κατάσταση της υγείας του

17:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη πρόεδρος ομάδας της Super League – Βρέθηκαν φωτοβολίδες, κοντάρια και κράνη στο γήπεδο

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Ο θαρραλέος Έλληνας μουσικός που παίζει μπουζούκι κάνοντας βόλτα με μια αρκούδα στη Μόσχα

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Πάνω από 30 εκατ. η περιουσία του 68χρονου - «Φοβόταν τον ανιψιό του»

18:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιταλός δημοσιογράφος βάζει… φωτιά: Προτάθηκε στη Νότιγχαμ ο Μπενίτεθ

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Το πακιστανικό κινητό, το λευκό σκούτερ και ο μάρτυρας «κλειδί» - Νέες αποκαλύψεις στο θρίλερ του διπλού φονικού

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ