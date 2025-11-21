Νέος Κόσμος: Στη φυλακή ο 29χρονος για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό του 58χρονου

Το δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο 29χρονος άνδρας για τον άγριο ξυλοδαρμό που στοίχισε τη ζωή σε έναν 58χρονο στον Νέο Κόσμο.

Κατά την απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, προσπάθησε να αποσείσει τις ευθύνες, υποστηρίζοντας ότι ο θάνατος του θύματος δεν προκλήθηκε από τα δικά του χτυπήματα. Στήριξε μάλιστα τη θέση του στην ιατρική γνωμάτευση, η οποία κάνει λόγο για «υπερτροφική μυοκαρδίτιδα» ως αιτία θανάτου, επιμένοντας ταυτόχρονα ότι ο 58χρονος ήταν εκείνος που του επιτέθηκε πρώτος.

«Ζητώ συγγνώμη για την οποιαδήποτε εμπλοκή, αλλά δεν σκότωσα κανέναν. Εκείνος μου επιτέθηκε, δεν γνωριζόμασταν, δεν είχαμε τίποτα μεταξύ μας. Ήρθε κατά πάνω μου», φέρεται να δήλωσε ενώπιον του ανακριτή.

Παρά τους ισχυρισμούς του ανακριτής και εισαγγελέας τον έκριναν προσωρινά κρατούμενο.



Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 29χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Το «βαρύ» ιστορικό βίας του 29χρονου

Ο 29χρονος που πήρε τον δρόμο για τη φυλακή είχε «βαρύ» ιστορικό βίας καθώς «κουβαλούσε στις πλάτες» του οκτώ συλλήψεις σε διάστημα τριών χρόνων και συνολικά 17 καταδικαστικές αποφάσεις.

Το πρώτο περιστατικό συνέβη τον Οκτώβριο του 2022 στην Αθήνα, όταν ο ίδιος και ο συνεργάτης του είχαν έντονο καβγά με δύο δημοτικούς αστυνομικούς κατά τη διάρκεια ελέγχου. Οι δύο πλευρές έδωσαν διαφορετικές εκδοχές, όμως οι αστυνομικοί κατήγγειλαν ότι ο 29χρονος τους έβρισε, τους απείλησε και στη συνέχεια τους επιτέθηκε, χτυπώντας τον έναν με γροθιά στο κεφάλι και προκαλώντας του τραύμα στο μέτωπο, ενώ το όχημά τους παρέσυρε τον αστυνομικό δύο φορές κατά την όπισθεν. Στη συνέχεια ο 29χρονος τράπηκε σε φυγή.

Το δεύτερο περιστατικό έγινε τον Ιούνιο του 2023 στην οδό Πειραιώς, όπου κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού για το κόστος μιας παραλαβής, ο 29χρονος επιτέθηκε σε τρία άτομα, χτυπώντας τον έναν στο αυτί, τον δεύτερο στο πρόσωπο και τον τρίτο στο ζυγωματικό και στα χέρια, πριν διαφύγει ξανά από το σημείο.

Το τρίτο περιστατικό έγινε τον Οκτώβριο του 2025, όταν τραυμάτισε τρία άτομα με κοπίδι επειδή του χτύπησαν τον καθρέφτη του οχήματος του.

