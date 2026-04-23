Λιοσίων: Προφυλακίστηκε ο 16χρονος που παρέσυρε την ανήλικη - Τι υποστήριξε στην απολογία του

Ο 22χρονος συνεπιβάτης αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και δήλωσε πως βρέθηκε σε κατάσταση πανικού κατά το συμβάν.

Στην προφυλάκιση του 16χρονου οδηγού, με καταγωγή από το Σουδάν, κατέληξαν οι δικαστικές αρχές για το τροχαίο που σημειώθηκε στην οδό Λιοσίων και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό μιας 16χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξέφρασε τη μεταμέλεια του για το περιστατικό, δηλώνοντας πως αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη των πράξεών του και επιθυμεί να στηρίξει την τραυματισμένη κοπέλα με κάθε δυνατό τρόπο. Όπως ανέφερε, πανικοβλήθηκε όταν συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί, κυρίως λόγω του ότι δεν κατείχε δίπλωμα οδήγησης, γεγονός που τον οδήγησε να εγκαταλείψει το σημείο του ατυχήματος.

Ο ίδιος εξήγησε πως χρησιμοποιούσε το μηχανάκι για επαγγελματικούς λόγους και φοβήθηκε μήπως του αφαιρεθεί. Υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει βλάβη, ενώ τόνισε πως παρακολουθεί με αγωνία την πορεία της υγείας της 16χρονης και ένιωσε ανακούφιση όταν ενημερώθηκε για την αποσωλήνωσή της. Παράλληλα, σημείωσε ότι αποφάσισε να παρουσιαστεί αυτοβούλως στις αρχές μόλις αντιλήφθηκε πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Από την πλευρά του, ο 22χρονος συνεπιβάτης αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων, που περιλαμβάνουν υποχρεωτική εμφάνιση δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και καταβολή εγγύησης ύψους 3.000 ευρώ. Όπως φέρεται να υποστήριξε, βρέθηκε σε κατάσταση πανικού και έχασε την ψυχραιμία του τη στιγμή του συμβάντος.