Αθώοι οι τρεις κατηγορούμενοι για τη διαπόμπευση του πρώην πρύτανη της ΑΣΟΕΕ

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο αθώωσε τους τρεις νεαρούς που κατηγορούνταν για τη διαπόμπευση του πρώην πρύτανη της ΑΣΟΕΕ το 2020

Άγγελος Βουράκης

  • Οι κατηγορίες περιλάμβαναν παράνομη κατακράτηση, παράνομη βία, διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
  • Η εισαγγελέας και το δικαστήριο έκριναν ότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να συνδέουν τους κατηγορούμενους με τις πράξεις.
  • Οι μάρτυρες δεν αναγνώρισαν τους κατηγορούμενους και τα τηλεφωνικά δεδομένα επιβεβαίωσαν μόνο την παρουσία τους στην περιοχή χωρίς συμμετοχή στα γεγονότα.
  • Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο επεισόδιο και υποστήριξαν ότι στοχοποιήθηκαν λόγω της πολιτικής και συνδικαλιστικής τους δράσης.
Αθώους έκρινε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο τους τρεις νεαρούς που κατηγορούνταν για το επεισόδιο διαπόμπευσης σε βάρος του πρώην πρύτανη της ΑΣΟΕΕ, Δημήτρης Μπουραντώνης, τον Οκτώβριο του 2020. Το περιστατικό είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, όταν ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε στο γραφείο του, προκάλεσε φθορές και ανάρτησε πινακίδα στον λαιμό του, φωτογραφίζοντάς τον.

Στο εδώλιο παραπέμφθηκαν δύο άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι αντιμετώπιζαν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος για παράνομη κατακράτηση από κοινού, παράνομη βία, διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας και φθορά ξένης ιδιοκτησίας που εξυπηρετεί το κοινό όφελος.

Ανακοινώνοντας την απόφαση, η πρόεδρος του δικαστηρίου τόνισε ότι «το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση προκειμένου να στηρίξει καταδικαστική κρίση», κρίνοντας έτσι αθώους και τους τρεις κατηγορούμενους.

Την απαλλαγή τους είχε εισηγηθεί και η εισαγγελέας της έδρας, επισημαίνοντας ότι, παρότι από την προανακριτική διαδικασία και την ανάκριση προέκυπταν στοιχεία που τους τοποθετούσαν στον χώρο της σχολής, δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να συνδέουν τους κατηγορούμενους με τις επίδικες πράξεις.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην αγόρευσή της, τόσο ο αντιπρύτανης όσο και ο φύλακας της σχολής δεν αναγνώρισαν τους κατηγορούμενους στις καταθέσεις τους στο δικαστήριο, ενώ τα στοιχεία από την άρση τηλεφωνικών επικοινωνιών απλώς επιβεβαίωναν την παρουσία τους στην περιοχή της σχολής και στα Εξάρχεια, χωρίς να αποδεικνύουν συμμετοχή στα γεγονότα. «Δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να οδηγεί στην πλήρη δικανική πεποίθηση για την τέλεση πράξεων που σχετίζονται με την υπόθεση. Προτείνω την απαλλαγή όλων», ανέφερε.

Κατά τις απολογίες τους, και οι τρεις αρνήθηκαν οποιαδήποτε συμμετοχή στην ομάδα που εισέβαλε στο γραφείο του πρώην πρύτανη. Παραδέχθηκαν ότι βρίσκονταν στη σχολή και συμμετείχαν σε αυτοδιαχειριζόμενο φοιτητικό στέκι, ωστόσο υποστήριξαν ότι δεν είχαν γνώση ούτε εμπλοκή στην επίθεση.

Ο πρώτος κατηγορούμενος ανέφερε πως «πιθανότατα ο φύλακας είδε κάποιο άλλο πρόσωπο», τονίζοντας ότι δεν ανέβηκε ποτέ στον πρώτο όροφο. Απαντώντας σε ερώτηση της έδρας σχετικά με τη βία, δήλωσε ότι «δεν τον εκφράζει ούτε τον ίδιο ούτε το στέκι».

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο οποίος είχε αθωωθεί πρόσφατα και στην υπόθεση της έκρηξης σε πολυκατοικία στους Αμπελόκηπους, έκανε λόγο για άδικη στοχοποίηση, υποστηρίζοντας ότι στο στέκι το περιστατικό είχε χαρακτηριστεί «κατακριτέο».

Η τρίτη κατηγορούμενη ανέφερε από την πλευρά της ότι θεωρεί πως η ίδια και οι συγκατηγορούμενοί της στοχοποιήθηκαν λόγω της πολιτικής και συνδικαλιστικής τους δράσης εντός της σχολής.

Αρχικά, για την υπόθεση είχαν κατηγορηθεί συνολικά οκτώ άτομα σε βαθμό κακουργήματος. Οι πέντε απαλλάχθηκαν με βούλευμα, ενώ οι υπόλοιποι τρεις παραπέμφθηκαν σε δίκη για πλημμελήματα και τελικά κρίθηκαν αθώοι.

