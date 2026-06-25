Ηράκλειο: 17,5 χρόνια κάθειρξη στον διευθυντή Γυμνασίου για σεξουαλική κακοποίηση μαθήτριας

Snapshot Εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο ξυλείας στην περιοχή Άγιος Ιωάννης του Χωστού, Ηράκλειο.

Η πυρκαγιά έχει επεκταθεί και σε διπλανά σπίτια.

Στην κατάσβεση συμμετέχει και ελικόπτερο για υποστήριξη από αέρος.

Η πρόσβαση στο σημείο είναι δύσκολη, γεγονός που δυσχεραίνει την επιχείρηση κατάσβεσης.

Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από τις Αρχές για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Για «στιγμιαίο λάθος» φέρεται να έκανε λόγο στην απολογία του ο διευθυντής Γυμνασίου και προπονητής πολεμικών τεχνών που κάθισε στο εδώλιο του ΜΟΔ Ηρακλείου με την κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης μαθήτριας του.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο 64χρονος κατηγορούμενος αναγκάστηκε να ομολογήσει αφ' ότου η συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας προσκόμισε στο δικαστήριο ηχητικό ντοκουμέντο που φέρεται να είχε καταγράψει το κορίτσι με το κινητό του. Ο κατηγορούμενος διευθυντής φέρεται να ζήτησε συγνώμη από τη μητέρα του παιδιού, ισχυριζόμενος ότι δεν ξέρει τι τον έπιασε και προέβη σε τέτοιες καταδικαστέες πράξεις και ότι όλο αυτό ήταν κάτι στιγμιαίο.

Το ΜΟΔ Ηρακλείου τον έκρινε ένοχο για τρεις από τις τέσσερις αποδιδόμενες κατηγορίες -τον απάλλαξε για την κατηγορία του βιασμού- δεν αναγνώρισε ελαφρυντικά και δεν έδωσε ανασταλτικό στην έφεση. Η συνολική ποινή κάθειρξης που επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο είναι 17,5 έτη.

Να σημειωθεί ότι στο δικαστήριο παραδόθηκε και ένα γράμμα της ανήλικης προς την έδρα με το οποίο ουσιαστικά ζητούσε την παραδειγματική τιμωρία του 64χρονου «δασκάλου» της, όπως συνέχισε να τον αποκαλεί, και την παραμονή του στη φυλακή.

Ο κατηγορούμενος είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος τον Ιούνιο του 2025 και μέχρι και σήμερα ήταν προφυλακισμένος. Η επίμαχη καταγγελία είχε γίνει από την ανήλικη και τη μητέρα της και αφορούσε περιστατικό που φέρεται να είχε εκτυλιχθεί στα τέλη Μαρτίου του 2025. Καθηγητής και μαθήτρια συνταξίδευαν από Πειραιά προς Ηράκλειο, με την έγκριση της μητέρας της ανήλικης, προκειμένου το παιδί να παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια πολεμικών τεχνών. Τότε, είχε αναφερθεί, ότι μαζί θα ήταν και άλλες δύο μαθήτριες, όμως την τελευταία στιγμή ο προπονητής ισχυρίστηκε ότι από μέρους τους είχε υπάρξει ματαίωση την τελευταία στιγμή και έτσι η ανήλικη ταξίδεψε μόνη της μαζί του. Στην επιστροφή από Πειραιά, ο κατηγορούμενος φέρεται να προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της μαθήτριας, μέσα στην καμπίνα. Έχει καταγγελθεί ακόμα ότι ο ίδιος προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της και σε δεύτερο χρόνο, στα τέλη Απριλίου.

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