Τραγωδία Γεροπόταμου: Ένοχοι και σε δεύτερο βαθμό πρώην δήμαρχος και αντιδήμαρχος

Snapshot πρώην δήμαρχος Φαιστού και η τότε αρμόδια αντιδήμαρχος κρίθηκαν ένοχοι σε δεύτερο βαθμό για την τραγωδία του Γεροπόταμου με τέσσερις νεκρούς.

Στους δύο επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 30 μηνών, με αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου σύννομου βίου.

Ο εισαγγελέας είχε προτείνει την απαλλαγή των κατηγορουμένων πριν την απόφαση του δικαστηρίου.

Η τραγωδία σημειώθηκε όταν τέσσερα μέλη οικογένειας, καθοδηγούμενα από GPS, επιχειρησαν να διασχίσουν επικίνδυνα ορμητικά νερά ποταμού με το αυτοκίνητό τους.

Οι τέσσερις νεκροί ήταν η 30χρονη Ροδούλα Τζαγκαράκη, ο 29χρονος σύζυγός της Κώστας Γιαννακάκης, η 58χρονη μητέρα της Μαρία και η 21χρονη αδερφή της Μαριλένα. Snapshot powered by AI

Ένοχοι και σε δεύτερο βαθμό κρίθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Αν. Κρήτης ο πρώην δήμαρχος Φαιστού και η τότε αρμόδια αντιδήμαρχος για την τραγωδία του Γεροπόταμου, με τους τέσσερις νεκρούς.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, το δικαστήριο τους έκρινε ένοχους σύμφωνα με το κατηγορητήριο και με δεδομένο ότι τους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, στους δύο κατηγορούμενους επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 30 μηνών, κατά συγχώνευση.

Νωρίτερα ο εισαγγελέας έδρας είχε προτείνει την απαλλαγή των δύο κατηγορουμένων.

Τέσσερις άνθρωποι, μέλη οικογένειας, επέστρεφαν από γάμο και επιχείρησαν, με την συνδρομή του GPS καθώς δεν ήξεραν την περιοχή, να διασχίσουν με το μικρό επιβατηγό όχημα στο οποίο επέβαιναν μία ιρλανδική διάβαση.

Τα ορμητικά νερά του ποταμού παρέσυραν το αυτοκίνητο, καταδικάζοντας σε φρικτό θάνατο την 30χρονη Ροδούλα Τζαγκαράκη, τον 29χρονο σύζυγο της, Κώστα Γιαννακάκη, την 58χρονη μητέρα της, Μαρία και την 21χρονη αδερφή της, Μαριλένα.

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