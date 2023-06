Αναχώρηση του Οικουμενικού Πατριάρχη για την Εσθονία

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος αναχώρησε σήμερα, Παρασκευή, 16 Ιουνίου, από την έδρα του, για το Ταλίν της Εσθονίας.

Ανταποκρινόμενος σε σχετική πρόσκληση της ηγεσίας του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, προκειμένου να πραγματοποιήσει την κεντρική ομιλία στη Γενική Συνέλευσή του, η οποία ξεκίνησε χθες τις εργασίες της και θα ολοκληρωθούν στις 20 Ιουνίου 2023.

Ο Παναγιώτατος θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση την ερχόμενη Κυριακή, 18 Ιουνίου, με θέμα : “What are our Ecumenical tasks in future Europe?”.

