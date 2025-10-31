Πρωτοφανές περιστατικό: Εξώδικο στην Εκκλησία της Κρήτης έστειλε ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ

Άνευ προηγουμένου περιστατικό για την Εκκλησία της Κρήτης σημειώθηκε την Παρασκευή (31/10), κατά την έναρξη της συνόδου με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου Μητροπολίτη στη χηρεύουσα θέση Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Καθώς η σύνοδος ξεκινούσε υπήρξε εμπλοκή και ένταση όταν έφτασε στα γραφεία της Αρχιεπισκοπής, όπου η σύνοδος συνεδριάζει, εξώδικος δήλωση του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ με την οποία ζητούσε να παγώσουν όλες οι διαδικασίες.

Αρχικά ουδείς ήθελε να παραλάβει την εξώδικη αυτή δήλωση σύμφωνα με τη neakriti.gr, προ του κινδύνου όμως να θυροκολληθεί, παρελήφθη και φαίνεται για αρκετό διάστημα απασχόλησε τη συνεδρίαση των Ιεραρχών της Κρήτης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην εξώδικο δήλωση του ο Μελχισεδέκ αναφέρεται σε γεγονότα που καθιστούν άκυρη την σημερινή συνεδρίαση, θέτει θέμα μη νόμιμης παρουσίας σε αυτή Ιεράρχη ο οποίος διώκεται ποινικά σε δικαστήριο και ζητά να παγώσουν επ’ αόριστον οι διαδικασίες μέχρις ότου ξεκαθαρίσει σε συνοδικό δικαστήριο η δική του υπόθεση και κατηγορία με την οποία εξαιρέθηκε από τους υποψηφίους προς εκλογή μητροπολίτες.

Είναι άγνωστο μετά τη συζήτηση μεταξύ των μητροπολιτών της εκκλησίας της Κρήτης αν έχουν καταλήξει είτε με τη σύνταξη απάντησης είτε απλά συζήτησαν το εξώδικο Μελχισεδέκ αλλά συνεχίζουν τη διαδικασία κανονικά για την εκλογή Μητροπολίτη.

