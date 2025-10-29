«Οσία Αικατερίνη της Θεσσαλονίκης»: Πώς εξαπατούσε τους πιστούς - Είχε μέχρι και «12 Αποστόλους»

Οι απάτες, οι «συνομιλές με τον Θεό» και οι απειλές στους πιστούς

Τη δράση της «Αγίας Αθανασίας του Αιγάλεω», φαίνεται πως ζήλεψε μια απατεώνισσα, η οποία είχε δημιουργήσει έναν «κύκλο» 12 μαθητών, όσοι δηλαδή και οι Απόστολοι. Είχε φτιάξει, δε, «θεϊκό ταμείο», στο οποίο οι πιστοί, κατέθεταν τον οβολό τους, που ανερχόταν σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ!

Σύμφωνα με την «Espresso», ανάμεσα στα θύματα που είχε «δαγκώσει» η «Οσία Αικατερίνη Θεσσαλονίκης» ήταν μια ζαχαροπλάστισσα και ο σύντροφός της, από τους οποίους απέσπασε συνολικά 68.600 ευρώ, απειλώντας τους πως θα τους έβρισκαν μεγάλα κακά, όπως θάνατος ή βαριές ασθένειες, αν δεν συμμορφώνονταν με όσα ζητούσε!

Όπως περιγράφεται στην απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία η απατεώνισσα υποχρεώνεται να επιστρέψει έντοκα στο ζευγάρι τα χρήματα που του απέσπασε, συν αποζημίωση 1.000 ευρώ στον καθένα λόγω ηθικής βλάβης, η ψευτό-αγία είχε «ως μοναδικό σκοπό τον παράνομο προσπορισμό εισοδήματος, εκμεταλλευόμενη τη θρησκοληψία και τον φόβο που είχε δημιουργήσει και στους δύο». Η αφελής ζαχαροπλάστισσα πιάστηκε στον «ιστό» της αδίστακτης γυναίκας το καλοκαίρι του 2005, όταν πέθανε ο αδελφός της. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το ότι είχε χωρίσει πρόσφατα, την έκανε να αναζητά ηθική υποστήριξη.

Τότε, άκουσε για την «Οσία Αικατερίνη» από κάποιους γνωστούς της, οι οποίοι της είπαν πως η απατεώνισσα, την οποία αποκαλούσαν «Αγία Μητέρα ή Οσία», είχε τη χάρη του Θεού και βοηθούσε στη λύση οποιουδήποτε προβλήματος.

Η συνέχεια ήταν η εύπιστη γυναίκα να την επισκεφτεί στο σπίτι της, όπου εκείνη την οδήγησε στην κρεβατοκάμαρά της και της έδειξε ένα κάδρο, που είχε μοκέτα και απεικόνιζε μια σκιά. «Είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού που εμφανίστηκε μπροστά μου γιατί έχω το θείο χάρισμα, είμαι ευλογημένη και συνομιλώ με τον Θεό» φέρεται να είπε η «Οσία Αικατερίνη». Όπως αποδείχθηκε, όμως, η απεικόνιση αυτή οφειλόταν σε παρέμβασή της πάνω στη μοκέτα.

Η καταστηματάρχισσα άρχισε να επισκέπτεται τακτικά την «πνευματική οδηγήτριά» της, η οποία της έδινε συμβουλές για τα προσωπικά και τα επαγγελματικά ζητήματά της, δημιουργώντάς της την πεποίθηση ότι θα εξασφάλιζε ευημερία, ευτυχία και ένα καλύτερο μέλλον.

Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή δεν ακολουθούσε όσα της υπεδείκνυε, θα αντιμετώπιζε την οργή του Θεού, όπως της έλεγε. Σύντομα ανέπτυξαν φιλική σχέση και η ιδιοκτήτρια ζαχαροπλαστείου έδειχνε τυφλή εμπιστοσύνη στην «Οσία» που, κρατώντας έναν σταυρό στο χέρι της, έδινε αρχικά αφιλοκερδώς τις συμβουλές και τις διδαχές της. Όταν, όμως, βεβαιώθηκε ότι το θύμα της είχε πειστεί για τις θεϊκές ικανότητές της, ανακοίνωσε ότι η διδασκαλία της δεν θα παρέχεται πλέον δωρεάν, αλλά έναντι 50 ευρώ για τα «θεϊκά κείμενα» που παρέδιδε για ανάγνωση!

Παράλληλα, δημιούργησε έναν «κύκλο» 12 μαθητών, οι οποίοι, εφόσον ακολουθούσαν τις συμβουλές της, θα μπορούσαν να έχουν ευτυχή και πλούσια ζωή, με την προϋπόθεση ότι θα δημιουργούσαν «θεϊκό ταμείο».

Οι εντολές έρχονταν μέσω... sms και άρχιζαν με τη φράση «εντολή Θεού», ενώ αφορούσαν την αγορά διαφόρων αγαθών, όπως τρόφιμα, καλλυντικά, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, τον ελαιοχρωματισμό, την αγορά ταπετσαριών για την κύρια κατοικία της κ.λ.π. Τα μηνύματα, δε, συνοδεύονταν είτε από απειλές, όπως «θέλετε από δύο σκιές πάνω στους αμφότερους πνεύμονές σας και δεν είναι απειλή, είναι προειδοποίηση θεϊκή, αρκετά βλαπτική», είτε από εκβιαστικές φράσεις, όπως, «αν θέλετε να παντρευτούν τα παιδιά σας, διατάσσω όπως...». Να σημειωθεί ότι η δήθεν Οσία είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση πέντε ετών για κακουργηματική απάτη κατ'εξακολούθηση και κατ'επάγγελμα, αλλά το αδίκημα έγινε πλημμέλημα και υπέπεσε σε παραγραφή.

