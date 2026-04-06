Μεγάλη Τρίτη: Τι συμβολίζει η αυριανή ημέρα - Γιατί ψάλλουμε το «τροπάριο της Κασσιανής»

Η Μεγάλη Εβδομάδα (Εβδομάδα των Παθών) ξεκίνησε και αύριο Μεγάλη Τρίτη στις εκκλησίες ψάλλεται το τροπάριο της Κασσιανής.

Κάθε ημέρα της Εβδομάδας των Παθών έχει ιδιαίτερη σημασία, όπως και η Μεγάλη Τρίτη που συμβολίζει την πίστη και την φιλανθρωπία.

Στην Ακολουθία περιλαμβάνονται δύο σημαντικές παραβολές, των Δέκα Παρθένων και των Ταλάντων.

Η παραβολή των Δέκα Παρθένων διδάσκει την ετοιμότητα και την πίστη. Πέντε φρόνιμες παρθένες είχαν λάδι στα λυχνάρια τους και κατάφεραν να υποδεχθούν τον Νυμφίο, ενώ οι πέντε μωρές, χωρίς προετοιμασία, έμειναν εκτός γαμήλιου δείπνου. Η ιστορία υπενθυμίζει ότι η πίστη, η προνοητικότητα και η εγρήγορση είναι απαραίτητα στοιχεία για τη ζωή και τη σχέση μας με τον Θεό.

Η παραβολή των Ταλάντων εστιάζει στα δώρα και τα χαρίσματα που μας έχει δώσει ο Θεός. Ο καθένας καλείται να καλλιεργήσει τα πνευματικά του ταλέντα, να τα αξιοποιήσει για το καλό των συνανθρώπων και να αναπτύξει τις ικανότητες και τη δημιουργικότητά του.

Στην Ελλάδα η ημέρα συνδέεται και με παραδοσιακά έθιμα. Η Μεγάλη Τρίτη είναι αφιερωμένη στο καθάρισμα του σπιτιού και στην προετοιμασία για το Πάσχα. Σε κάποιες περιοχές φτιάχνονται κουλουράκια και τσουρέκια, ενώ σε άλλες διατηρούνται τοπικά έθιμα όπως στη Θάσο με το «Για βρεξ’ Απρίλη μ’» και στην Ιερισσό της Χαλκιδικής με το «Του μαύρου νιου τ’ αλώνι», όπου οι κάτοικοι χορεύουν παραδοσιακούς χορούς και τραγουδούν πασχαλινά τραγούδια, αναπαριστώντας ιστορικά γεγονότα.

Η Κασσιανή αποτέλεσε μία τις σημαντικότερες υμνογράφους της Εκκλησίας, όπως επίσης και ποιήτρια και συνθέτρια. Ήταν μία εκ των πρώτων μεσαιωνικών συνθετών, τα έργα των οποίων σώζονται, αλλά και μπορούν να ερμηνευτούν από σύγχρονους ειδικούς και μουσικούς. H ζωή της συνδέθηκε με θρύλους και παραδόσεις γύρω από τη σχέση της με τον αυτοκράτορα Θεόφιλο (813-842).

