Αρκαλοχώρι: Πέντε χρόνια μετά τον σεισμό λειτούργησε ξανά το γραφικό ξωκλήσι

Ήχησε ξανά σήμερα, Δευτέρα του Πάσχα, η καμπάνα στο ξεχωριστό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου της ενορίας Νιπιδιτού στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου, ένας ναός που δύο φορές το χρόνο, τη μία ανήμερα της γιορτής του Αγίου, και την άλλη τη Δευτέρα του Πάσχα, ζωντανεύει από τους ήχους της Θείας Λειτουργίας.

Το εκκλησάκι, όμως, όπως και τόσα άλλα στην περιοχή, είχε σιγήσει τα τελευταία χρόνια καθώς είχε υποστεί ζημιές από τον σεισμό του Αρκαλοχωρίου, το 2021.

Ο Ναός αναστηλώθηκε αλλά ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, όπως θα είναι στην τελική τους μορφή κάτι που θα συμβεί στη διάρκεια του ερχόμενου έτους.

Η συμμετοχή των απανταχού Νιπιθιανών οικονομική και όχι μόνο, σημαντική, όπου ο καθένας προσφέρει από το υστέρημα του αλλά και με προσωπική εργασία για την αναστήλωση του ναού.

Σήμερα αναβίωσε το έθιμο της Δευτέρας του Πάσχα στον Άγιο Νικόλαο, όπου μετά τη Θεία Λειτουργία, όλοι ενώθηκαν σε μια μεγάλη παρέα κάτω από τα δέντρα, απολαμβάνοντας την ανοιξιάτικη φύση, μοιράζοντας ευχές και με τη θέληση του χρόνου τέτοια εποχή, ανανέωσαν το ραντεβού τους με την ελπίδα να έχει ολοκληρωθεί και το έργο του περιβάλλοντος χώρου.

Πηγή: cretalive.gr