Νέο βήμα για την ενότητα Ορθοδόξων - Ρωμαιοκαθολικών: Τι ετοιμάζεται για το 2033

Snapshot Ο Πάπας Λέων XIV κάλεσε τους Χριστιανούς να γίνουν αξιόπιστοι μάρτυρες ειρήνης σε μια εποχή πολέμου και κοινωνικής πόλωσης.

Φανάρι και Βατικανό συνεχίζουν τις παραδοσιακές ανταλλαγές επισκέψεων κατά τις θρονικές εορτές των Αποστόλων Ανδρέα και Πέτρου.

Υπάρχει κοινή επιθυμία μεταξύ Οικουμενικού Πατριαρχείου και Βατικανού να προχωρήσουν προς την πλήρη ενότητα των Χριστιανών.

Ο εορτασμός της 1.700ης επετείου της Α΄ Συνόδου της Νίκαιας υπογραμμίζει τη σημασία της ενότητας στην πίστη και τη νόμιμη ποικιλομορφία.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απέστειλε θερμό συγχαρητήριο μήνυμα στον Πάπα για την εορτή των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Snapshot powered by AI

Εκπρόσωποι του Οικουμενικού Πατριαρχείου βρέθηκαν για ακόμη μια φορά στη Ρώμη, και ο Πάπας Λέων XIV απευθυνόμενος στην αντιπροσωπεία του Φαναρίου, διεμήνυσε ότι όλοι οι Χριστιανοί καλούνται να γίνουν αξιόπιστοι μάρτυρες σε αυτή την εποχή του πολέμου και της πόλωσης.

Φανάρι και Βατικανό συνηθίζουν να ανταλλάσσουν επισκέψεις κατά τις θρονικές εορτές, του Αποστόλου Ανδρέα για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και του Αποστόλου Πέτρου για το Βατικανό.

Παράλληλα εξέφρασε την ελπίδα του ότι όλοι οι Χριστιανοί θα συνεργαστούν για να γιορτάσουν το Έτος 2033, τιμώντας τα δύο χιλιάδες χρόνια από τη Λύτρωση του Κυρίου. «Είθε η πορεία προς τον εορτασμό της δεύτερης χιλιετίας της Λύτρωσης, το 2033, να πραγματοποιηθεί από κοινού από όλες τις χριστιανικές ομολογίες του κόσμου, ανακαλύπτοντας εκ νέου το δώρο και την πρόσκληση να γίνουμε μάρτυρες του Αναστημένου».

«Αδελφικά μηνύματα»

Ο Πάπας Λέων XIV έκανε αυτή τη δήλωση την Τρίτη στο Βατικανό προς την Αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Πέτρου και Παύλου. Εκφράζοντας τη χαρά του για την υποδοχή τους μετά την εορτή, ο Πάπας Λέων είπε ότι η παρουσία τους «εκφράζει την αδελφική εγγύτητα της αδελφής μας Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη και του ποιμένα και οδηγού της, της Αγιότητάς του Βαρθολομαίου, Οικουμενικού Πατριάρχη».

Κοινή επιθυμία για πρόοδο προς την πλήρη ενότητα

Εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και όλα τα μέλη της Ιεράς Συνόδου για την αποστολή της αντιπροσωπείας στη Ρώμη, προκειμένου να συνεχιστεί η παραδοσιακή ανταλλαγή επισκέψεων κατά τις εορτές των πολιούχων των αντίστοιχων Εκκλησιών τους.

Θυμήθηκε με χαρά τη συμμετοχή του πέρυσι στην εορτή του Αγίου Ανδρέα στην Πατριαρχική Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι.

Επίσης, ανακάλεσε με ευγνωμοσύνη τις συναντήσεις του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, οι οποίες όπως είπε εμβάθυναν περαιτέρω την αμοιβαία φιλία τους και επέτρεψαν την ευρύτερη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με πολυάριθμα ζητήματα, «πάνω απ’ όλα την κοινή μας επιθυμία να προχωρήσουμε στο μονοπάτι προς την πλήρη ενότητα μεταξύ όλων των χριστιανών».

Εορτασμός της 1.700ης επετείου της Α΄ Συνόδου της Νίκαιας

Σχετικά με αυτό, ο Πάπας παρατήρησε ότι ο εορτασμός της 1.700ης επετείου της Α΄ Συνόδου της Νίκαιας, που πραγματοποιήθηκε την παραμονή της εορτής του Αγίου Ανδρέα στη Νίκαια, τον περασμένο Νοέμβριο, προσέφερε «μια εύγλωττη μαρτυρία για την κοινωνία που ήδη υπάρχει μεταξύ εκείνων που μοιράζονται την πίστη στον Θεό, τον Πατέρα όλων, και πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, ως Κύριο και Υιό του Θεού, και στο Άγιο Πνεύμα, που μας εμπνέει και μας οδηγεί στην πληρότητα της αλήθειας και της ενότητας».

«Αυτή η εορταστική εκδήλωση», υπογράμμισε ο Πάπας Λέων, «κατέστησε σαφές ότι το Σύμβολο της Πίστεως της Νίκαιας πρέπει να αποτελεί το θεμέλιο και την κατευθυντήρια αρχή αυτής της οικουμενικής πορείας, προσφέροντας το πρότυπο της αληθινής ενότητας μέσα στη νόμιμη ποικιλομορφία: Ενότητα στην Τριάδα, Τριάδα στην Ενότητα».

Οι χριστιανοί καλούνται να αποτελέσουν αξιόπιστο σημάδι ειρήνης

«Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από πολέμους και αυξανόμενη πόλωση, καθώς και από πολιτισμικές και κοινωνικές διαιρέσεις», υπογράμμισε ο ποντίφικας, «οι χριστιανοί — συμφιλιωμένοι μεταξύ τους και ενωμένοι στην ομολογία της μίας πίστης — καλούνται να αποτελέσουν αξιόπιστο σημάδι ειρήνης, συμβάλλοντας αποφασιστικά στις προσπάθειες όλων των ανδρών και γυναικών καλής θέλησης για την οικοδόμηση της ειρήνης».

Επιπλέον, στην τρέχουσα κατάσταση, είπε, «δεν διακυβεύεται μόνο η αξιοπιστία του χριστιανικού μηνύματος, αλλά και το ίδιο το μέλλον της ανθρωπότητας».

Ο Πάπας τόνισε ότι «η ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των χριστιανών απέναντι στις σημερινές προκλήσεις —που περιλαμβάνουν την ειρήνη, την ορθή χρήση των νέων τεχνολογιών και τη φροντίδα για τη δημιουργία— πηγάζει από το ίδιο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού».

Συγχαρητήριο Μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχου προς τον Πάπα Ρώμης

Μήνυμα για την εορτή του πολιούχου της Ρώμης έστειλε και ο ίδιος ο κ. Βαρθολομαίος.

Αναλυτικά όπως αναφέρει το Οικουμενικό Πατριαρχείο:

Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απέστειλε στην Α.Αγιότητα τον Πάπα Λέοντα 14ο θερμό συγχαρητήριο Μήνυμα για τη Θρονική Εορτή της Εκκλησίας της Ρώμης, με την ευκαιρία της μνήμης των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Το Πατριαρχικό Γράμμα επέδωσε ο επί κεφαλής της Πατριαρχικής Αντιπροσωπείας που μετέβη στη Ρώμη, Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, συνοδευόμενος από τους Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχη Αέτιο, Διευθυντή του Ιδιαίτερου Πατριαρχικού Γραφείου, και Ιερολ. Διάκονο της Σειράς Ανατόλιο Δοξαστάκη.