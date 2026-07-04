«Ζαλίζουν» οι νέες αποδοχές των Μητροπολιτών: Πόσα χρήματα θα παίρνουν - Τι αναφέρει το ΦΕΚ

Snapshot Ενεργοποιείται νέο μισθολογικό πλαίσιο για τους Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος με βάση τον μισθό του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

Ο Αρχιεπίσκοπος και οι Μητροπολίτες θα λαμβάνουν το 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα, ενώ οι Βοηθοί Επίσκοποι το 70% των αποδοχών των Μητροπολιτών.

Καταργούνται όλα τα επιδόματα και πρόσθετες οικονομικές παροχές πέραν του βασικού μισθού, όπως έξοδα παράστασης, κίνησης και αποζημιώσεις.

Οι αποδοχές της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας εντάσσονται πλέον στο γενικό μισθολογικό πλαίσιο του Δημοσίου.

Το νέο μισθολογικό καθεστώς θα εφαρμοστεί από 1η Ιουλίου 2026 μετά από μεταβατικό διάστημα προσαρμογής. Snapshot powered by AI

Με τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ ενεργοποιείται το νέο μισθολογικό πλαίσιο που αφορά τους Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος, εισάγοντας έναν διαφορετικό τρόπο υπολογισμού των αποδοχών για τον Αρχιεπίσκοπο, τους Μητροπολίτες και τους Βοηθούς Επισκόπους.

Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά την ανώτατη εκκλησιαστική ιεραρχία και όχι τους εφημερίους, ενώ ήδη έχει προκαλέσει συζητήσεις και αντιδράσεις τόσο σε εκκλησιαστικούς όσο και σε πολιτικούς κύκλους.

Νέος τρόπος υπολογισμού των αποδοχών

Το νέο σύστημα συνδέει πλέον τις αποδοχές των Αρχιερέων με το ανώτατο μισθολογικό όριο που ισχύει στο Δημόσιο. Ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται ο μισθός του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, ο οποίος σήμερα διαμορφώνεται στα 5.191 ευρώ μικτά μηνιαίως.

Με βάση αυτή την αναφορά, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, καθώς και οι εν ενεργεία και τιτουλάριοι Μητροπολίτες, θα λαμβάνουν το 90% του συγκεκριμένου ποσού, δηλαδή 4.671,90 ευρώ μικτά τον μήνα.

Για τους Τιτουλάριους και τους Βοηθούς Επισκόπους προβλέπεται αμοιβή ίση με το 70% των αποδοχών των Μητροπολιτών, γεγονός που αντιστοιχεί σε 3.270,33 ευρώ μικτά μηνιαίως.

Με τον τρόπο αυτό εγκαταλείπεται το προηγούμενο, αυτοτελές μισθολογικό καθεστώς και οι αποδοχές της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στα ειδικά μισθολόγια του Δημοσίου.

Τέλος στα επιδόματα

Μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις της νέας νομοθεσίας είναι η πλήρης κατάργηση κάθε πρόσθετης οικονομικής παροχής πέραν του βασικού μισθού.

Η διάταξη προβλέπει ρητά ότι δεν θα καταβάλλεται οποιαδήποτε άλλη οικονομική ενίσχυση, καταργώντας έτσι επιδόματα και αποζημιώσεις που προβλέπονταν μέχρι σήμερα.

Μεταξύ όσων παύουν να ισχύουν περιλαμβάνονται τα έξοδα παράστασης και κίνησης, οι αποζημιώσεις για συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια, επιτροπές ή συνοδικά όργανα, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη οικονομική παροχή που προβλεπόταν από παλαιότερες διατάξεις.

Ως αποτέλεσμα, οι αποδοχές των Αρχιερέων διαμορφώνονται πλέον σε ένα ενιαίο και σταθερό μισθολογικό σχήμα, χωρίς πρόσθετες αμοιβές.

Από πότε εφαρμόζονται οι αλλαγές

Παρότι ο νόμος τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προβλέπεται μεταβατικό διάστημα για την προσαρμογή των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 137, το νέο μισθολογικό καθεστώς θα εφαρμοστεί στις αποδοχές των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος από την 1η Ιουλίου 2026, οπότε και η μισθοδοσία τους θα υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση τις νέες διατάξεις.