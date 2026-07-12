Λαμπρός εορτασμός στην Κόνιτσα για τον Άγιο Παΐσιο - Πλήθος κόσμου στις λατρευτικές εκδηλώσεις

Παορυσία εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου και πιστών από διάφορα μέρη της Ελλάδας εορτάστηκε

Ανθή Κουρεντζή

Λαμπρός εορτασμός στην Κόνιτσα για τον Άγιο Παΐσιο - Πλήθος κόσμου στις λατρευτικές εκδηλώσεις
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
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Με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια, βαθιά συγκίνηση και πρωτοφανή συμμετοχή πιστών από κάθε γωνιά της Ελλάδας κορυφώνονται στην ακριτική Κόνιτσα οι λατρευτικές εκδηλώσεις στη μνήμη του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου.

Η γενέτειρα του σύγχρονου Αγίου της Ορθοδοξίας έχει μετατραπεί αυτές τις ημέρες σε ένα πανελλαδικό πνευματικό επίκεντρο.

Το απόγευμα του Σαββάτου, τελέστηκε με ιδιαίτερη κατάνυξη ο Μέγας Πολυαρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, με τη συμμετοχή Μητροπολιτών, εκπροσώπων των τοπικών αρχών, βουλευτών του νομού Ιωαννίνων και των σωμάτων ασφαλείας.

Την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εκπροσώπησε στις εκδηλώσεις ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Κωνσταντίνος Βλάσης.

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Η λιτανεία και η στάση στην οικία του Αγίου

Αμέσως μετά τον Εσπερινό, ακολούθησε η καθιερωμένη λιτάνευση της Ιερής Εικόνας του Οσίου Παϊσίου στους δρόμους της Κόνιτσας, υπό τους ήχους της Στρατιωτικής Μουσικής της 8ης Ταξιαρχίας και της Φιλαρμονικής του Δήμου.

Η πομπή, στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες προσκυνητές κρατώντας κεριά, διέσχισε τους δρόμους Κόνιτσας και έκανε στάση γεμάτη συγκίνηση έξω από το ταπεινό πέτρινο σπίτι όπου μεγάλωσε ο Άγιος Παΐσιος, εκεί όπου ο ίδιος έζησε τα νεανικά του χρόνια και προσευχήθηκε ως νέος.

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Μετά το πέρας της λιτάνευσης, ο Υφυπουργός Παιδείας, κ. Κωνσταντίνος Βλάσης, εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση για τη συμμετοχή του στις εκδηλώσεις, αναφέροντας χαρακτηριστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Σήμερα είχα την ευλογία να επισκεφθώ την γενέτειρα του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, την Κόνιτσα, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις εκδηλώσεις που τελέστηκαν τιμώντας τη μνήμη του. Μετά τον Μεγάλο Πολυαρχιερατικό Εσπερινό νιώσαμε ιδιαίτερη συγκίνηση, καθώς μαζί με πλήθος πιστών συμμετείχαμε στην λιτάνευση της Ιερής Εικόνας του Οσίου Παϊσίου περπατώντας στους δρόμους που και ο ίδιος κάποτε περπάτησε και επισκεπτόμενοι την οικία του. Εύχομαι το παράδειγμα του Οσίου Παϊσίου να συνεχίσει να φωτίζει τον δρόμο της πίστης, της ενότητας και της ελπίδας για όλους μας».

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Στις εκδηλώσεις έδωσαν το «παρών» οι βουλευτές του νομού Ιωαννίνων, ο Δήμαρχος Κόνιτσας, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου και πλήθος στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι υπογράμμισαν τη σημασία που έχει η πνευματική κληρονομιά του Αγίου για ολόκληρη την περιοχή.

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