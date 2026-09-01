Αρχή της Ινδίκτου: Γιατί το εκκλησιαστικό έτος ξεκινά τον Σεπτέμβριο

Snapshot Η 1η Σεπτεμβρίου σηματοδοτεί την αρχή του εκκλησιαστικού έτους στην Ορθόδοξη Εκκλησία, βασιζόμενη σε αρχα ρωμαϊ φορολογική παράδοση της Ινδικώνας.

Η Εκκλησία δίνει στην ημερομηνία πνευματικό νόημα, καλώντας τους πιστούς σε νέο κύκλο προσευχής, μετάνοιας και πνευματικής προόδου.

Το ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας αναφέρεται στον Χριστό που κηρύσσει τον «ενιαυτόν Κυρίου δεκτόν», υπογραμμίζοντας τη σημασία της νέας αρχής.

Από το 1989, η 1η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως ημέρα προσευχής για την προστασία του περιβάλλοντος, συνδέοντας την παράδοση με τη σύγχρονη οικολογική ευθύνη.

Η Εκκλησία αντιμετωπίζει το νέο εκκλησιαστικό έτος ως ευκαιρία για ειρήνη, ευλογία και υπευθυνότητα απέναντι στη δημιουργία, όχι απλώς ως αλλαγή ημερολογίου. Snapshot powered by AI

Η 1η Σεπτεμβρίου αποτελεί για την Ορθόδοξη Εκκλησία την αρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους και είναι γνωστή ως Αρχή της Ινδίκτου ή Ινδικτιών. Σε αντίθεση με το πολιτικό ημερολόγιο, που ξεκινά την 1η Ιανουαρίου, η Εκκλησία διατηρεί μια πανάρχαια παράδοση, η οποία έχει τις ρίζες της στη διοικητική οργάνωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και στη συνέχεια απέκτησε ιδιαίτερο πνευματικό συμβολισμό.

Η λέξη «Ινδικτιών» προέρχεται από το λατινικό indictio και σχετίζεται με τις φορολογικές και διοικητικές περιόδους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Κατά την ύστερη ρωμαϊκή εποχή καθιερώθηκαν κύκλοι 15 ετών, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν για τον υπολογισμό και την οργάνωση φορολογικών υποχρεώσεων.

Στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η έναρξη αυτών των κύκλων συνδέθηκε με την 1η Σεπτεμβρίου και η ημερομηνία αυτή παρέμεινε ιδιαίτερα σημαντική και κατά τους βυζαντινούς χρόνους.

Με την πάροδο των αιώνων, η Εκκλησία υιοθέτησε την 1η Σεπτεμβρίου ως αφετηρία του δικού της ετήσιου λειτουργικού κύκλου, δίνοντας όμως στην ημερομηνία ένα περιεχόμενο πολύ διαφορετικό από τον αρχικό διοικητικό και φορολογικό της χαρακτήρα.

Γιατί η Εκκλησία αρχίζει το έτος τον Σεπτέμβριο

Ο Σεπτέμβριος αποτελούσε από την αρχαιότητα μια φυσική αφετηρία για τον ετήσιο κύκλο της ζωής. Με το τέλος του καλοκαιριού άρχιζε μια νέα περίοδος γεωργικών εργασιών, σποράς και προετοιμασίας της γης. Για μια κοινωνία που ήταν άμεσα συνδεδεμένη με τη γεωργία, η εποχή αυτή σηματοδοτούσε ουσιαστικά μια νέα αρχή.

Στην εκκλησιαστική παράδοση, όμως, η έναρξη του έτους αποκτά πρωτίστως πνευματική σημασία. Η Εκκλησία καλεί τους πιστούς να εισέλθουν σε έναν νέο κύκλο προσευχής, λατρείας και πνευματικού αγώνα, ζητώντας από τον Θεό να ευλογήσει «τον στέφανον του ενιαυτού».

Δεν πρόκειται επομένως απλώς για μια διαφορετική ημερομηνία αλλαγής του χρόνου. Η 1η Σεπτεμβρίου λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι ο χρόνος, σύμφωνα με τη χριστιανική αντίληψη, αποτελεί δώρο του Θεού και καλείται να μετατραπεί σε ευκαιρία μετάνοιας, αγάπης και πνευματικής προόδου.

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🔶 Η παράδοση της εκκλησίας να μετράει το έτος από τον Σεπτέμβριο (όχι τον Ιανουάριο) έχει ιστορική αρχή. Επί Ιουλίου Καίσαρα εισήχθη στο ρωμαϊκό κράτος ο ορισμός των φορολογικών περιόδων διάρκειας 15 ετών που ξεκινούσαν την 1η Σεπτεμβρίου. pic.twitter.com/zprde4pd6v — Λεξικά Γ. Μπαμπινιώτη (@lexicon_gr) September 1, 2026

Η ευαγγελική αναφορά που συνδέεται με την ημέρα

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το ευαγγελικό ανάγνωσμα που έχει συνδεθεί λειτουργικά με την ημέρα. Πρόκειται για την είσοδο του Χριστού στη συναγωγή της Ναζαρέτ, όπου διαβάζει από τον προφήτη Ησαΐα:

«Πνεύμα Κυρίου επ’ εμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέ με… κηρύξαι ἐνιαυτόν Κυρίου δεκτόν».

Η αναφορά στον «ενιαυτόν Κυρίου δεκτόν» αποκτά συμβολική βαρύτητα κατά την έναρξη του νέου εκκλησιαστικού έτους. Ο νέος χρόνος δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως η διαδοχή ημερών και μηνών, αλλά ως μια νέα περίοδος κατά την οποία ο άνθρωπος καλείται να πλησιάσει περισσότερο τον Θεό και τον συνάνθρωπο.

Τι σημαίνει «Αρχή της Ινδίκτου»

Η Εκκλησία ονομάζει την 1η Σεπτεμβρίου «Αρχή της Ινδίκτου, ήτοι του νέου έτους».

Η ιστορική Ινδικτιών ήταν ένας δεκαπενταετής κύκλος και κάθε έτος μέσα σε αυτόν αριθμούνταν από το πρώτο έως το δέκατο πέμπτο. Το σύστημα χρησιμοποιήθηκε για αιώνες στη βυζαντινή διοίκηση και συναντάται σε πλήθος αυτοκρατορικών, νομικών και εκκλησιαστικών εγγράφων.

Η Εκκλησία διατήρησε την ονομασία, αλλά της προσέδωσε χριστιανικό νόημα: η νέα Ινδικτιών γίνεται αφορμή για προσευχή υπέρ της ειρήνης, της ευφορίας της γης, της προστασίας του κόσμου και της ευλογίας του νέου έτους.

Η 1η Σεπτεμβρίου και η προστασία του περιβάλλοντος

Τις τελευταίες δεκαετίες η συγκεκριμένη ημέρα απέκτησε και μία ακόμη διάσταση. Από το 1989, με πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η 1η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως ημέρα προσευχής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Η επιλογή δεν είναι τυχαία. Η αρχή του εκκλησιαστικού έτους συνδέεται παραδοσιακά με την ευλογία της δημιουργίας και των καρπών της γης. Σήμερα, μέσα στην πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης, των πυρκαγιών, της λειψυδρίας και της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων, το μήνυμα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη επικαιρότητα.

Η προστασία της φύσης αντιμετωπίζεται στην ορθόδοξη θεολογία όχι απλώς ως περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά και ως ζήτημα ευθύνης απέναντι στη δημιουργία.

Μια διαφορετική «Πρωτοχρονιά»

Έτσι, η 1η Σεπτεμβρίου αποτελεί για την Ορθόδοξη Εκκλησία μια διαφορετική μορφή Πρωτοχρονιάς. Χωρίς κοσμικούς εορτασμούς και αντίστροφες μετρήσεις, σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου λειτουργικού κύκλου και συνοδεύεται από προσευχή για όσα πρόκειται να φέρει ο καινούργιος χρόνος.

Από την αρχαία Ινδικτιώνα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας έως τη βυζαντινή παράδοση και τη σύγχρονη Εκκλησία, η 1η Σεπτεμβρίου διατήρησε τη θέση της ως ημέρα έναρξης.

Μόνο που για την Εκκλησία το πραγματικό νόημα δεν βρίσκεται στην αλλαγή του ημερολογίου, αλλά στην ευχή ο καινούργιος χρόνος να γίνει ένας «ενιαυτός Κυρίου δεκτός»: ένας χρόνος ειρήνης, μετάνοιας, δημιουργίας και ελπίδας.

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