Αρχή της Ινδίκτου: Γιατί το εκκλησιαστικό έτος ξεκινά τον Σεπτέμβριο

Μία παράδοση με ρίζες στη Ρωμαϊκή και Βυζαντινή Αυτοκρατορία, που απέκτησε με το πέρασμα των αιώνων βαθύ θεολογικό περιεχόμενο

Ανθή Κουρεντζή

Αρχή της Ινδίκτου: Γιατί το εκκλησιαστικό έτος ξεκινά τον Σεπτέμβριο
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η 1η Σεπτεμβρίου σηματοδοτεί την αρχή του εκκλησιαστικού έτους στην Ορθόδοξη Εκκλησία, βασιζόμενη σε αρχα ρωμαϊ φορολογική παράδοση της Ινδικώνας.
  • Η Εκκλησία δίνει στην ημερομηνία πνευματικό νόημα, καλώντας τους πιστούς σε νέο κύκλο προσευχής, μετάνοιας και πνευματικής προόδου.
  • Το ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας αναφέρεται στον Χριστό που κηρύσσει τον «ενιαυτόν Κυρίου δεκτόν», υπογραμμίζοντας τη σημασία της νέας αρχής.
  • Από το 1989, η 1η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως ημέρα προσευχής για την προστασία του περιβάλλοντος, συνδέοντας την παράδοση με τη σύγχρονη οικολογική ευθύνη.
  • Η Εκκλησία αντιμετωπίζει το νέο εκκλησιαστικό έτος ως ευκαιρία για ειρήνη, ευλογία και υπευθυνότητα απέναντι στη δημιουργία, όχι απλώς ως αλλαγή ημερολογίου.
Snapshot powered by AI

Η 1η Σεπτεμβρίου αποτελεί για την Ορθόδοξη Εκκλησία την αρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους και είναι γνωστή ως Αρχή της Ινδίκτου ή Ινδικτιών. Σε αντίθεση με το πολιτικό ημερολόγιο, που ξεκινά την 1η Ιανουαρίου, η Εκκλησία διατηρεί μια πανάρχαια παράδοση, η οποία έχει τις ρίζες της στη διοικητική οργάνωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και στη συνέχεια απέκτησε ιδιαίτερο πνευματικό συμβολισμό.

Η λέξη «Ινδικτιών» προέρχεται από το λατινικό indictio και σχετίζεται με τις φορολογικές και διοικητικές περιόδους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Κατά την ύστερη ρωμαϊκή εποχή καθιερώθηκαν κύκλοι 15 ετών, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν για τον υπολογισμό και την οργάνωση φορολογικών υποχρεώσεων.

Στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η έναρξη αυτών των κύκλων συνδέθηκε με την 1η Σεπτεμβρίου και η ημερομηνία αυτή παρέμεινε ιδιαίτερα σημαντική και κατά τους βυζαντινούς χρόνους.

Με την πάροδο των αιώνων, η Εκκλησία υιοθέτησε την 1η Σεπτεμβρίου ως αφετηρία του δικού της ετήσιου λειτουργικού κύκλου, δίνοντας όμως στην ημερομηνία ένα περιεχόμενο πολύ διαφορετικό από τον αρχικό διοικητικό και φορολογικό της χαρακτήρα.

Γιατί η Εκκλησία αρχίζει το έτος τον Σεπτέμβριο

Ο Σεπτέμβριος αποτελούσε από την αρχαιότητα μια φυσική αφετηρία για τον ετήσιο κύκλο της ζωής. Με το τέλος του καλοκαιριού άρχιζε μια νέα περίοδος γεωργικών εργασιών, σποράς και προετοιμασίας της γης. Για μια κοινωνία που ήταν άμεσα συνδεδεμένη με τη γεωργία, η εποχή αυτή σηματοδοτούσε ουσιαστικά μια νέα αρχή.

Στην εκκλησιαστική παράδοση, όμως, η έναρξη του έτους αποκτά πρωτίστως πνευματική σημασία. Η Εκκλησία καλεί τους πιστούς να εισέλθουν σε έναν νέο κύκλο προσευχής, λατρείας και πνευματικού αγώνα, ζητώντας από τον Θεό να ευλογήσει «τον στέφανον του ενιαυτού».

Δεν πρόκειται επομένως απλώς για μια διαφορετική ημερομηνία αλλαγής του χρόνου. Η 1η Σεπτεμβρίου λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι ο χρόνος, σύμφωνα με τη χριστιανική αντίληψη, αποτελεί δώρο του Θεού και καλείται να μετατραπεί σε ευκαιρία μετάνοιας, αγάπης και πνευματικής προόδου.

Η ευαγγελική αναφορά που συνδέεται με την ημέρα

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το ευαγγελικό ανάγνωσμα που έχει συνδεθεί λειτουργικά με την ημέρα. Πρόκειται για την είσοδο του Χριστού στη συναγωγή της Ναζαρέτ, όπου διαβάζει από τον προφήτη Ησαΐα:

«Πνεύμα Κυρίου επ’ εμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέ με… κηρύξαι ἐνιαυτόν Κυρίου δεκτόν».

Η αναφορά στον «ενιαυτόν Κυρίου δεκτόν» αποκτά συμβολική βαρύτητα κατά την έναρξη του νέου εκκλησιαστικού έτους. Ο νέος χρόνος δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως η διαδοχή ημερών και μηνών, αλλά ως μια νέα περίοδος κατά την οποία ο άνθρωπος καλείται να πλησιάσει περισσότερο τον Θεό και τον συνάνθρωπο.

Τι σημαίνει «Αρχή της Ινδίκτου»

Η Εκκλησία ονομάζει την 1η Σεπτεμβρίου «Αρχή της Ινδίκτου, ήτοι του νέου έτους».

Η ιστορική Ινδικτιών ήταν ένας δεκαπενταετής κύκλος και κάθε έτος μέσα σε αυτόν αριθμούνταν από το πρώτο έως το δέκατο πέμπτο. Το σύστημα χρησιμοποιήθηκε για αιώνες στη βυζαντινή διοίκηση και συναντάται σε πλήθος αυτοκρατορικών, νομικών και εκκλησιαστικών εγγράφων.

Η Εκκλησία διατήρησε την ονομασία, αλλά της προσέδωσε χριστιανικό νόημα: η νέα Ινδικτιών γίνεται αφορμή για προσευχή υπέρ της ειρήνης, της ευφορίας της γης, της προστασίας του κόσμου και της ευλογίας του νέου έτους.

Η 1η Σεπτεμβρίου και η προστασία του περιβάλλοντος

Τις τελευταίες δεκαετίες η συγκεκριμένη ημέρα απέκτησε και μία ακόμη διάσταση. Από το 1989, με πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η 1η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως ημέρα προσευχής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Η επιλογή δεν είναι τυχαία. Η αρχή του εκκλησιαστικού έτους συνδέεται παραδοσιακά με την ευλογία της δημιουργίας και των καρπών της γης. Σήμερα, μέσα στην πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης, των πυρκαγιών, της λειψυδρίας και της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων, το μήνυμα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη επικαιρότητα.

Η προστασία της φύσης αντιμετωπίζεται στην ορθόδοξη θεολογία όχι απλώς ως περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά και ως ζήτημα ευθύνης απέναντι στη δημιουργία.

Μια διαφορετική «Πρωτοχρονιά»

Έτσι, η 1η Σεπτεμβρίου αποτελεί για την Ορθόδοξη Εκκλησία μια διαφορετική μορφή Πρωτοχρονιάς. Χωρίς κοσμικούς εορτασμούς και αντίστροφες μετρήσεις, σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου λειτουργικού κύκλου και συνοδεύεται από προσευχή για όσα πρόκειται να φέρει ο καινούργιος χρόνος.

Από την αρχαία Ινδικτιώνα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας έως τη βυζαντινή παράδοση και τη σύγχρονη Εκκλησία, η 1η Σεπτεμβρίου διατήρησε τη θέση της ως ημέρα έναρξης.

Μόνο που για την Εκκλησία το πραγματικό νόημα δεν βρίσκεται στην αλλαγή του ημερολογίου, αλλά στην ευχή ο καινούργιος χρόνος να γίνει ένας «ενιαυτός Κυρίου δεκτός»: ένας χρόνος ειρήνης, μετάνοιας, δημιουργίας και ελπίδας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Τοπικές καταιγίδες και αφρικανική σκόνη - Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία

21:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Η Σανταντέρ ανακοίνωσε την πώληση του Πουέρτα - Στα 20 εκατ. ευρώ το συνολικό κόστος

21:38LIFESTYLE

Έγκυος η Δανάη Μπάρκα - «Καλό μήνα και από τους τρεις μας»

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Αλληλεγγύη ΕΕ και ΝΑΤΟ στο Βερολίνο: Κύμα στήριξης στη Γερμανία μετά τη ρωσική υβριδική επίθεση

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Eurojackpot 1/9/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 15.000.000 ευρώ

21:26LIFESTYLE

Ο Θοδωρής Φέρρης έκανε νέο ντουέτο με τη μητέρα του στα social media - Οι ευχές για την γιορτή της

21:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για επίθεση της Ρωσίας: Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέα στοιχεία για το δυστύχημα στη Λ. Αλεξάνδρας: Αναστροφή έκανε η μηχανή με τις δύο γυναίκες

21:13ΚΟΣΜΟΣ

Μπέσεντ και Χέγκσεθ χλεύασαν τον στρατό του Καναδά - «Ανάξιο της θέσης που κατέχουν» απαντά ο Κάρνεϊ

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες ξανά το Ορμούζ: Απειλούν οι Ιρανοί - Τραμπ: «Αν απαντήσουν, θα απομείνουν ελάχιστα από το Ιράν»

21:03ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αρχή της Ινδίκτου: Γιατί το εκκλησιαστικό έτος ξεκινά τον Σεπτέμβριο

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Έκανε θαλάσσιο σπορ και εντόπισε οβίδα στην Ντία

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Στο νοσοκομείο η βασίλισσα Μέτε-Μάριτ λίγες ώρες μετά την ορκωμοσία του συζύγού της

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία κατηγορεί επισήμως τη Ρωσία για την επίθεση με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας και κλείνει προξενείο

20:30LIFESTYLE

Ghost Lashes: Οι «αόρατες» βλεφαρίδες γίνονται το νέο trend στο μακιγιάζ

20:23ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: 14 νεκροί και 397 τραυματίες σε 346 τροχαία τον Αύγουστο στην Αττική

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών από το υπουργείο Παιδείας - Όλα τα ονόματα

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι έκλεψαν καλώδια φωτοβολταϊκών πάνελ από σχολεία του δήμου Νεάπολης-Συκεών

20:01LIFESTYLE

Φίλιππος Ντε Γκρες και Νίνα Φλορ απέκτησαν το πρώτο τους παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας

19:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η απάντηση Μαρινάκη σε Σαμαρά: «Τα φύλα είναι δύο, δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:44ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Το βρέφος που βρέθηκε νεκρό είναι επίσης δικό μου και βρισκόταν στην κατάψυξη από το 2023 γιατί δεν ήθελα να το αποχωριστώ» λέει η 38χρονη

19:39ΕΛΛΑΔΑ

«Κόλαση επί γης» χαρακτήρισαν τουρίστες το αδιαχώρητο στην παραλία Μπάλος - Ανησυχία για τον υπερτουρισμό

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Έλληνας ο νέος επικεφαλής της ΕΕ - Τι σηματοδοτεί για την Ευρώπη και την Ελλάδα

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή θα είναι η θερμοκρασία του επόμενου 10ημέρου - Η πρόγνωση Κολυδά

16:08WHAT THE FACT

Ποιοι είναι οι πιο ευγενικοί τουρίστες στον κόσμο: Ποιοι αφήνουν τα μεγαλύτερα φιλοδωρήματα και ποιοι είναι οι τελευταίοι

21:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για επίθεση της Ρωσίας: Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν

15:54ΕΛΛΑΔΑ

Για τη Νάξο και όχι για την Αθήνα φεύγει η πολύτεκνη οικογένεια από τη Φουρνά Ευρυτανίας: Η δασκάλα του χωριού εξηγεί στο Newsbomb τι συνέβη

17:19ΕΥ ΖΗΝ

Πώς η σεξουαλική δραστηριότητα επηρεάζει την όραση - Πότε μπορεί να δείτε «μυγάκια»

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Το ρεύμα του Βόρειου Ατλαντικού μπορεί να καταρρεύσει και να οδηγήσει σε νέα «εποχή των Παγετώνων»

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέα στοιχεία για το δυστύχημα στη Λ. Αλεξάνδρας: Αναστροφή έκανε η μηχανή με τις δύο γυναίκες

16:02ΕΛΛΑΔΑ

Αχιλλέας Μπέος: Βαρύ πένθος για τον δήμαρχο Βόλου - Πέθανε ξαφνικά η αδελφή του

18:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 90χρονος που οδηγούσε ανάποδα στην Αττική Οδό- Είχε λήξει η άδειά του απο το 2018 

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών από το υπουργείο Παιδείας - Όλα τα ονόματα

19:19LIFESTYLE

«Mας παίρνουν και τα κείμενα και τα παρουσιάζουν για δικά τους» - Συγγραφέας καταγγέλλει τον Στέλιο Ρόκκο για οικειοποίηση κειμένου με αφορμή την ανάρτησή του για τον Γιάννη Πάριο

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες ξανά το Ορμούζ: Απειλούν οι Ιρανοί - Τραμπ: «Αν απαντήσουν, θα απομείνουν ελάχιστα από το Ιράν»

09:08ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας-ήρωας έχασε 38 κιλά για να σώσει τον 6χρονο γιο του -Η σπάνια μεταμόσχευση που του χάρισε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή

20:01LIFESTYLE

Φίλιππος Ντε Γκρες και Νίνα Φλορ απέκτησαν το πρώτο τους παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Εθισμένη στα ναρκωτικά η 15χρονη που είναι έγκυος - Σκότωσαν το μωρό τουλάχιστον πριν από δύο χρόνια, τους ενοχλούσε το κλάμα του ενώ έκαναν χρήση ναρκωτικών

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Πως η Νότια Κορέα κατάφερε να ανασχέσει τη δημογραφική κρίση: Φθηνά στεγαστικά, ασφυκτική πίεση σε εργοδότες για παροχές και γενναία επιδόματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ