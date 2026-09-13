Γιατί την ημέρα του Τιμίου Σταυρού μοιράζεται στις εκκλησίες βασιλικός

Snapshot Την ημέρα της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (14 Σεπτεμβρίου) μοιράζεται βασιλικός στις εκκλησίες λόγω της παράδοσης ότι φύτρωσε στο σημείο όπου βρέθηκε ο Σταυρός του Χριστού.

Η Αγία Ελένη βρήκε τον Τίμιο Σταυρό χάρη στο άρωμα του βασιλικού που είχε καλύψει το έδαφος.

Το φυτό ονομάστηκε βασιλικός επειδή φύτρωσε στο μέρος όπου ήταν θαμμένο το σύμβολο του «Βασιλέως των Βασιλευόντων».

Οι πιστοί παίρνουν τον ευλογημένο βασιλικό στο σπίτι για ευλογία και τον χρησιμοποιούν σε παραδοσιακά έθιμα όπως το «σταύρωμα» του νέου προζυμιού.

Παλαιότερα, οι νοικοκυρές φύτευαν τον βασιλικό βάζοντας κλωνάρια σε νερό για να βγάλουν ρίζες και να τα μεταφυτεύσουν. Snapshot powered by AI

Την ημέρα της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (14 Σεπτεμβρίου) μοιράζεται βασιλικός στις εκκλησίες επειδή, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, το ευωδιαστό αυτό φυτό φύτρωσε στο σημείο όπου η Αγία Ελένη βρήκε θαμμένο τον Σταυρό του Χριστού.

Συγκεκριμένα, η παράδοση αναφέρει τα εξής στοιχεία:

Ο εντοπισμός: Κατά την αναζήτηση του Σταυρού στα Ιεροσόλυμα, η Αγία Ελένη οδηγήθηκε στο σωστό σημείο χάρη στο έντονο και όμορφο άρωμα του φυτού που είχε καλύψει το έδαφος.

Η ονομασία: Αφού έσκαψαν στο σημείο εκείνο και βρήκαν τον Τίμιο Σταυρό, το φυτό ονομάστηκε βασιλικός, καθώς φύτρωσε στο μέρος όπου ήταν θαμμένο το σύμβολο του «Βασιλέως των Βασιλευόντων».

Πώς χρησιμοποιείται ο βασιλικός από τους πιστούς

Οι πιστοί παίρνουν τον ευλογημένο βασιλικό στο σπίτι τους για ευλογία, ενώ παραδοσιακά συνδέεται και με ορισμένα έθιμα:

Το νέο προζύμι: Πολλές νοικοκυρές χρησιμοποιούν τον βασιλικό για να «σταυρώσουν» και να πιάσουν το νέο προζύμι της χρονιάς, χωρίς τη χρήση μαγιάς,

Φύτευση: Παλαιότερα, συνήθιζαν να βάζουν τα κλωνάρια σε ένα ποτήρι με νερό μέχρι να βγάλουν ρίζες, ώστε να τα φυτέψουν ξανά στις γλάστρες τους.

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