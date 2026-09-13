Κρήτη: Ναυαγοσώστης έσωσε παιδί που παρασύρθηκε από το ρεύμα

Snapshot Ο ναυαγοσώστης Λευτέρης Καρτσάκης αντέδρασε άμεσα και έσωσε το παιδί από επικίνδυνη θέση κοντά σε βράχια.

Το παιδί είχε απομακρυνθεί πέρα από τη σημαδούρα που οριοθετεί τη ζώνη κολύμβησης.

Η διάσωση ολοκληρώθηκε με ασφάλεια και οι γονείς ευχαρίστησαν τον ναυαγοσώστη.

Το περιστατικό συνέβη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην παραλία του Μονοναύτη στο Ηράκλειο, όταν ένα παιδί παρασύρθηκε από το θαλάσσιο ρεύμα και απομακρύνθηκε από την περιοχή όπου μπορούσε να κολυμπά με ασφάλεια. Η άμεση αντίδραση του ναυαγοσώστη Λευτέρη Καρτσάκη αποδείχθηκε καθοριστική για την ασφαλή επιστροφή του παιδιού στην ακτή.

Σύμφωνα με το cretalive, το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Το παιδί είχε απομακρυνθεί πέρα από τη σημαδούρα που οριοθετεί τη ζώνη κολύμβησης και το ρεύμα το οδηγούσε προς την πλευρά των βράχων, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση.

Ο ναυαγοσώστης αντιλήφθηκε εγκαίρως τι συνέβαινε και χωρίς να χάσει χρόνο κινήθηκε προς το σημείο. Με ψυχραιμία και τις κατάλληλες κινήσεις κατάφερε να προσεγγίσει το παιδί και να το απομακρύνει από το επικίνδυνο σημείο, οδηγώντας το με ασφάλεια πίσω στην παραλία.