Παραιτήθηκε ο μητροπολίτης Μηθύμνης Χρυσόστομος

Snapshot Ο μητροπολίτης Μηθύμνης Χρυσόστομος υπέβαλε την παραίτησή του στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο.

Η παραίτηση του 96χρονου μητροπολίτη, που ήταν αντιπρόεδρος της ΔΙΣ, έγινε δεκτή.

Ο Μυτιλήνης Ιάκωβος αναλαμβάνει τοποτηρητής μέχρι την εκλογή νέου μητροπολίτη Μηθύμνης.

Ο Χρυσόστομος εξελέγη μητροπολίτης Μηθύμνης το 1984 και έχει μακρά θητεία στην Εκκλησία της Ελλάδος.

Είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής Αθηνών και χειροτονήθηκε διάκονος το 1954 και πρεσβύτερος το 1967. Snapshot powered by AI

Την παραίτησή του κατέθεσε στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο ο μητροπολίτης Μηθύμνης Χρυσόστομος.

Ο 96χρονος μητροπολίτης, που αυτήν την συνοδική περίοδο είναι ο αντιπρόεδρος της ΔΙΣ, ανακοίνωσε την απόφαση του στη ΔΙΣ, της οποίας από τον Σεπτέμβριο είναι αντιπρόεδρος.

Η παραίτηση έγινε δεκτή και τη θέση του τοποτηρητή μέχρι την εκλογή νέου μητροπολίτη Μηθύμνης θα αναλάβει ο Μυτιλήνης Ιάκωβος.

Το βιογραφικό του

Γεννήθηκε στην Χαλκίδα στις 27 Μαΐου 1930. Είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Χειροτονήθηκε διάκονος στις 3 Οκτωβρίου 1954 και πρεσβύτερος στις 23 Απριλίου 1967. Υπηρέτησε ως διάκονος, εφημέριος και ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Αττικής κατά την χρονική περίοδο από το 1954 έως το 1984 και ως γραμματέας της Ιεράς Μητροπόλεως από το 1974 έως και το 1976. Υπηρέτησε στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος ως γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας και Ευποιίας και ως αρχειοφύλακας από το 1976 έως το 1984.

Τον Μάιο του 1984 εξελέγη από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος μητροπολίτης Μηθύμνης.

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