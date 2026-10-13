ΔΙΣ: Παραιτήθηκε ο Μητροπολίτης Μηθύμνης Χρυσόστομος μετά από 43 χρόνια διακονίας

Την παραίτησή του κατέθεσε στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο ο μητροπολίτης Μηθύμνης Χρυσόστομος.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΔΙΣ: Παραιτήθηκε ο Μητροπολίτης Μηθύμνης Χρυσόστομος μετά από 43 χρόνια διακονίας
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  • Ο Μητροπολίτης Μηθύμνης Χρυσόστομος παραιτήθηκε λόγω ορίου ηλικίας, μετά από 43 χρόνια διακονίας, και η παραίτησή του έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο.
  • Ως τοποτηρητής της Μητροπόλεως Μηθύμνης μέχρι την εκλογή νέου μητροπολίτη ορίστηκε ο Μητροπολίτης Μυτιλήνης Ιάκωβος.
  • Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος ενημερώθηκε για τον απολογισμό της φιλανθρωπικής διακονίας του 2025, με συνολική οικονομική και υλική προσφορά άνω των 124 εκατ. ευρώ και 2,2 εκατ. κιλά τροφίμων.
  • Εγκρίθηκαν προγράμματα και διαγωνισμοί πολιτιστικού και λειτουργικού χαρακτήρα, όπως το Κ΄ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο και ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για το σχολικό έτος 2026-2027.
  • Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος γεννήθηκε το 1930, σπούδασε Θεολογία στο ΕΚΠΑ, χειροτονήθηκε ιερέας το 1967 και υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις πριν την εκλογή του ως μητροπολίτης το 1984.
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Ομόφωνα αποδεκτή έκανε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, η οποία συνήλθε τη Δευτέρα, την υποβληθείσα παραίτηση του μητροπολίτη Μηθύμνης Χρυσοστόμου, λόγω ορίου ηλικίας.

Ο 96χρονος μητροπολίτης, που αυτήν την συνοδική περίοδο είναι ο αντιπρόεδρος της ΔΙΣ, ανακοίνωσε την απόφασή του. Η παραίτηση έγινε δεκτή από τη Σύνοδο και τη θέση του τοποτηρητή μέχρι την εκλογή νέου μητροπολίτη Μηθύμνης θα αναλάβει ο Μυτιλήνης Ιάκωβος.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν που εξεδόθη:

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 170ής Συνοδικής Περιόδου, υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου,

  • Έκανε ομόφωνα αποδεκτή την υποβληθείσα παραίτηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μηθύμνης κ. Χρυσοστόμου λόγω ηλικίας και εξέφρασε την ευαρέσκεια και τις ευχαριστίες της για όσα ο πολιός Ιεράρχης προσέφερε υπέρ της Εκκλησίας του Χριστού.
  • Ενημερώθηκε από την Συνοδική Επιτροπή Κοινωνικής Προνοίας και Ευποιΐας για τον Απολογισμό της Φιλανθρωπικής Διακονίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά το παρελθόν έτος 2025, για την οποία δόθηκε συνολικώς το ποσό των 124.953.950,96 ευρώ, καθώς και 2.211.456 κιλά τροφίμων διαφόρων ειδών. Κατά το έτος 2024 οι αντίστοιχοι αριθμοί ήταν 127.703.929,57 ευρώ και 2.728.534,51 κιλά. Ο συνολικός αριθμός των εκκλησιαστικών δομών φιλανθρωπίας ήταν 4.325, των εθελοντών των δομών φιλανθρωπίας 16.188 και ο συνολικός αριθμός των ωφελουμένων από την προσφορά της Εκκλησίας ήταν 1.102.904, ενώ κατά το έτος 2024 οι ωφελούμενοι ήταν 1.456.671.
  • Ενέκρινε το υποβληθέν υπό της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Λειτουργικής Αναγεννήσεως Πρόγραμμα του Κ΄ Πανελλήνιου Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων με θέμα: «Το Ορθόδοξο ήθος στην Λατρεία της Εκκλησίας», καθώς και την πρόταση της ίδιας Επιτροπής περί εκδόσεως των Πρακτικών του πραγματοποιηθέντος ΙΘ΄ Πανελλήνιου Λειτουργικού Συμποσίου με θέμα: «Η ιερότητα της Θείας Λατρείας στην εποχή της εκκοσμικεύσεως».
  • Ενέκρινε την πρόταση της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος περί του προγραμματισμού του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού κατά το σχολικό έτος 2026-2027, με γενικό θέμα: «Μικρά Ασία - Πόντος: Ενθυμήματα» και ενημερώθηκε από την ίδια Επιτροπή περί της διεξαγωγής Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού δημιουργίας αφίσας και ταινίας μικρού μήκους για τους μαθητές και τις μαθήτριες Α', Β' και Γ' τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου, με γενικό θέμα: «160 χρόνια από την Αρκαδική Εθελοθυσία» κατά το σχολικό έτος 2026-2027.
  • Ενημερώθηκε από την Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας περί του διεξαχθέντος στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, την 1η και 2α Σεπτεμβρίου 2026, Β' Διεπιστημονικού Περιβαλλοντικού Συνεδρίου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με θέμα: «Κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα - Από τις φυσικές καταστροφές στην ανασυγκρότηση».

Τέλος, η Δ.Ι.Σ. ενέκρινε αποσπάσεις κληρικών, ασχολήθηκε με θέματα Ιερών Μητροπόλεων, Συνοδικών Επιτροπών και τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα.

Το βιογραφικό του Μηθύμνης Χρυσοστόμου

Γεννήθηκε στην Χαλκίδα στις 27 Μαΐου 1930. Είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Χειροτονήθηκε διάκονος στις 3 Οκτωβρίου 1954 και πρεσβύτερος στις 23 Απριλίου 1967. Υπηρέτησε ως διάκονος, εφημέριος και ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Αττικής κατά την χρονική περίοδο από το 1954 έως το 1984 και ως γραμματέας της Ιεράς Μητροπόλεως από το 1974 έως και το 1976. Υπηρέτησε στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος ως γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας και Ευποιίας και ως αρχειοφύλακας από το 1976 έως το 1984.

Τον Μάιο του 1984 εξελέγη από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος μητροπολίτης Μηθύμνης.

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