55η Ημέρα Καριέρας: Δεκάδες επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας - Οι ειδικότητες

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει στην Πάτρα την 55η «Ημέρα Καριέρας» το Σάββατο 25 Απριλίου, στο ξενοδοχείο MY WAY (Λεωφ. Όθωνος-Αμαλίας 16), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Έναν δυναμικό χώρο συνάντησης της αγοράς εργασίας δημιουργεί στην Πάτρα η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), μέσα από τη διοργάνωση της 55ης «Ημέρας Καριέρας», δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και πολίτες να έρθουν σε άμεση επαφή.

Συμμετέχουν 30 επιχειρήσεις, που αναζητούν προσωπικό για 1.000 θέσεις εργασίας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και επιπέδων εξειδίκευσης.

Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως:

  • χονδρικό και λιανικό εμπόριο
  • δομικά υλικά
  • τσιμέντα
  • τηλεπικοινωνίες και τουρισμός
  • εκπαίδευση
  • βιομηχανία πλαστικών
  • ανάπτυξη τεχνικών έργων και υποδομών
  • συστήματα ασφαλείας και υπηρεσίες φύλαξης
  • φαρμακοβιομηχανίες
  • εμπόριο παιχνιδιών
  • επεξεργασία και εμπορία καφέ
  • παραγωγή και εμπορία ζαχαρωδών ειδών.

Οι ειδικότητες που αναζητούνται περιλαμβάνουν:

  • ηλεκτρολόγους μηχανικούς
  • μηχανολόγους μηχανικούς
  • τεχνολόγους τροφίμων
  • ηλεκτρολόγους
  • υδραυλικούς
  • εργατοτεχνίτες
  • χειριστές μηχανημάτων
  • εκπαιδευτικούς
  • στελέχη χρηματοοικονομικών τμημάτων
  • συμβούλους τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης
  • υπεύθυνους καταστημάτων
  • υπαλλήλους γραφείου
  • λογιστές
  • γραφίστες
  • πωλητές
  • υπαλλήλους αποθήκης
  • οδηγούς
  • αρτοποιούς
  • ζαχαροπλάστες
  • κρεοπώλες
  • καμαριέρες.

Η είσοδος είναι δωρεάν και η δήλωση συμμετοχής πραγματοποιείται στον σύνδεσμο:
ΕΔΩ

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν απευθείας με εργοδότες, να καταθέσουν το βιογραφικό τους και να πραγματοποιήσουν επιτόπου αρχικές συνεντεύξεις, διεκδικώντας θέσεις που ανταποκρίνονται στο επαγγελματικό τους προφίλ.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα:

Οι επιχειρήσεις, αντίστοιχα, θα έχουν την ευκαιρία να:

  • συγκεντρώσουν μεγάλο αριθμό βιογραφικών
  • εντοπίσουν τα κατάλληλα στελέχη για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που παρέχει η ΜΕΜΜΕ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/memme.

03:40ΕΡΓΑΣΙΑ

55η Ημέρα Καριέρας: Δεκάδες επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας - Οι ειδικότητες

03:14ΚΟΣΜΟΣ

Πάνω από 20 πλοία πέρασαν το Σάββατο από τα Στενά του Ορμούζ

02:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηγουμενίτσα: Σύλληψη 32χρονου Τούρκου για λαθραία τσιγάρα – Εντοπίστηκαν 540 πακέτα

02:24ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Σε διαθεσιμότητα δύο αστυνομικοί μετά την πολύνεκρη φονική επίθεση στο Κίεβο

01:34ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν επιβεβαιώνει την κατάληψη πλοίου από τις ΗΠΑ – «Θα υπάρξει απάντηση» λένε στην Τεχεράνη

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Σάλος με φωτογραφία Ισραηλινού στρατιώτη που καταστρέφει άγαλμα του Εσταυρωμένου Χριστού

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: Οι ΗΠΑ μπορεί «να προδώσουν τη διπλωματία»

00:36ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Αμερικανικό ρεσάλτο σε ιρανικό πλοίο - Η Τεχεράνη απορρίπτει κάθε ειρηνευτική συζήτηση

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο με την επέμβαση του αμερικανικού ναυτικού σε πλοίο στην Αραβική Θάλασσα

23:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Προχωρά ο σχεδιασμός του εκσυγχρονισμού του Εθνικού Αρχαιολογικού και του Επιγραφικού Μουσείου

23:50ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πού θα είναι κλειστά την Πέμπτη 23 Απριλίου

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Απέτρεψαν απόπειρα των ΗΠΑ να καταλάβουν ιρανικό εμπορικό πλοίο με ρεσάλτο

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Εντυπωσιακή διάσωση γλάρου από τα δίχτυα του θανάτου - Τον ονόμασαν Υπομονή

23:33ΠΑΙΔΕΙΑ

Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια σχολεία: Αντίστροφη μέτρηση για τις εξετάσεις και την κλήρωση

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Τα μέρη εκτός Κρήτης όπου οι ντόπιοι μιλούν κρητικά

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Τρινιντάντ: Οι σοροί 50 βρεφών εγκαταλείφθηκαν σε νεκροταφείο

23:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Η Μονακό ηττήθηκε από τη Βιλερμπάν δύο ημέρες πριν τον αγώνα του Telekom Center Athens

23:08ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: «Αέρα» τίτλου η ΑΕΚ, «ζωντανός» στο κυνήγι ο Ολυμπιακός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
19:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το κορίτσι στο «δωμάτιο 11» - Τι συνέβαινε την ίδια ώρα που η Μυρτώ έπεφτε νεκρή

16:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Βουτάει» η θερμοκρασία, χιόνια στα ορεινά και χειμώνας... ωρών - Η πρόβλεψη Καλλιάνου

17:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λύθηκε το μυστήριο με την νεκρή Αιθιοπίνα στο κέντρο της Αθήνας - Ο ρόλος του 45χρονου Ιταλού

22:24WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Σάλος με φωτογραφία Ισραηλινού στρατιώτη που καταστρέφει άγαλμα του Εσταυρωμένου Χριστού

15:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τελειώνουν οι αναλήψεις με κάρτες από ΑΤΜ - Πώς θα βγάζουμε χρήματα

19:01ΣΕΙΣΜΟΙ

Κινέζος επιστήμονας: Ο λόγος που σημειώθηκαν 60.000 σεισμοί στη Σαντορίνη το 2025

12:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Από ανοιξιάτικη ηρεμία σε πρόσκαιρη επιδείνωση με πτώση θερμοκρασίας

00:36ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Αμερικανικό ρεσάλτο σε ιρανικό πλοίο - Η Τεχεράνη απορρίπτει κάθε ειρηνευτική συζήτηση

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

06:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Τα 28 λεπτά που οδήγησαν την Μυρτώ στο θάνατο - Τα μυστικά που κρύβει το «δωμάτιο 10»

22:11ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά 2026: Τριήμερο Παρασκευής με αργία, αποζημιώσεις και εργατικά δικαιώματα στην Ελλάδα

21:12ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτή είναι η νέα πινακίδα σήμανσης που μπαίνει στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους - Τι σημαίνει

13:15ΚΟΣΜΟΣ

«Η ζωή μου κινδυνεύει»: Νεκρή στα 34 επιστήμονας που συνδεόταν με τις έρευνες για UFO – Η ενδέκατη μυστηριώδης υπόθεση

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στη Λουιζιάνα: 8 παιδιά νεκρά μετά από ενδοοικογενειακή διαμάχη

22:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Απόβαση» του ελληνικού FBI μετά τον θάνατο της Μυρτούς

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Τοποθετήθηκαν 4 νέες κάμερες στους δρόμους της Αθήνας - Πού θα τις συναντήσετε

22:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαΐου: Νωρίτερα οι πληρωμές - Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

23:08ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

18:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση από το ECMWF για βροχές και αισθητή πτώση θερμοκρασίας - Πότε ξεκινά η αλλαγή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ