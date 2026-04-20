55η Ημέρα Καριέρας: Δεκάδες επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας - Οι ειδικότητες

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει στην Πάτρα την 55η «Ημέρα Καριέρας» το Σάββατο 25 Απριλίου, στο ξενοδοχείο MY WAY (Λεωφ. Όθωνος-Αμαλίας 16), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Έναν δυναμικό χώρο συνάντησης της αγοράς εργασίας δημιουργεί στην Πάτρα η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), μέσα από τη διοργάνωση της 55ης «Ημέρας Καριέρας», δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και πολίτες να έρθουν σε άμεση επαφή.

Συμμετέχουν 30 επιχειρήσεις, που αναζητούν προσωπικό για 1.000 θέσεις εργασίας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και επιπέδων εξειδίκευσης.

Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως:

χονδρικό και λιανικό εμπόριο

δομικά υλικά

τσιμέντα

τηλεπικοινωνίες και τουρισμός

εκπαίδευση

βιομηχανία πλαστικών

ανάπτυξη τεχνικών έργων και υποδομών

συστήματα ασφαλείας και υπηρεσίες φύλαξης

φαρμακοβιομηχανίες

εμπόριο παιχνιδιών

επεξεργασία και εμπορία καφέ

παραγωγή και εμπορία ζαχαρωδών ειδών.

Οι ειδικότητες που αναζητούνται περιλαμβάνουν:

ηλεκτρολόγους μηχανικούς

μηχανολόγους μηχανικούς

τεχνολόγους τροφίμων

ηλεκτρολόγους

υδραυλικούς

εργατοτεχνίτες

χειριστές μηχανημάτων

εκπαιδευτικούς

στελέχη χρηματοοικονομικών τμημάτων

συμβούλους τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης

υπεύθυνους καταστημάτων

υπαλλήλους γραφείου

λογιστές

γραφίστες

πωλητές

υπαλλήλους αποθήκης

οδηγούς

αρτοποιούς

ζαχαροπλάστες

κρεοπώλες

καμαριέρες.

Η είσοδος είναι δωρεάν και η δήλωση συμμετοχής πραγματοποιείται στον σύνδεσμο:

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν απευθείας με εργοδότες, να καταθέσουν το βιογραφικό τους και να πραγματοποιήσουν επιτόπου αρχικές συνεντεύξεις, διεκδικώντας θέσεις που ανταποκρίνονται στο επαγγελματικό τους προφίλ.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα:

να συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους επιχειρήσεων

να καταθέσουν το βιογραφικό τους

να πραγματοποιήσουν επιτόπου αρχικές συνεντεύξεις

Οι επιχειρήσεις, αντίστοιχα, θα έχουν την ευκαιρία να:

συγκεντρώσουν μεγάλο αριθμό βιογραφικών

εντοπίσουν τα κατάλληλα στελέχη για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που παρέχει η ΜΕΜΜΕ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/memme.