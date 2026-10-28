28η Οκτωβρίου: Πώς αμείβονται όσοι εργάζονται – Πότε ισχύει προσαύξηση 75%

Όλες οι πληροφορίες για την εργασία κατά την 28η Οκτωβρίου

Γιάννης Φιλιππάκος

28η Οκτωβρίου: Πώς αμείβονται όσοι εργάζονται – Πότε ισχύει προσαύξηση 75%
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  • 28η Οκτωβρίου είναι υποχρεωτική αργία και η λειτουργία επιχειρήσεων απαγορεύεται, εκτός από επιτρεπόμενες δραστηριότητες.
  • Οι εργαζόμενοι που εργάζονται την ημέρα της αργίας λαμβάνουν προσαύξηση 75% επί του ωρομισθίου ή του 1/25 του μηνιαίου μισθού, ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής.
  • Οι εργαζόμενοι που δεν εργάζονται την ημέρα της αργίας διατηρούν τα μισθολογικά τους δικαιώματα, με ημερομισθιακούς να λαμβάνουν επιπλέον ημερομίσθιο και μηνιαίους μισθωτούς να πληρώνονται κανονικά.
  • Η αργία δεν συμψηφίζεται με ρεπό ή ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης, ενώ σε περίπτωση αδείας με εξαήμερο σύστημα παρατείνεται κατά μία ημέρα.
  • Η παράνομη απασχόληση κατά την υποχρεωτική αργία επιφέρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τις επιχειρήσεις.
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Η 28η Οκτωβρίου είναι υποχρεωτική αργία. Φέτος πέφτει Τετάρτη και σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που παρέχει η ΓΣΕΕ μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ) υπενθυμίζει τι ισχύει για την αμοιβή όσων εργαστούν αλλά και όσων δεν απασχοληθούν.

Κατά κανόνα, την ημέρα αυτή απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση προσωπικού, με εξαίρεση όσες δραστηριότητες επιτρέπεται από τη νομοθεσία να λειτουργούν Κυριακές και αργίες.

Για όσους κληθούν να εργαστούν προβλέπεται προσαύξηση 75%, ενώ όσοι δεν εργαστούν διατηρούν κανονικά τα μισθολογικά τους δικαιώματα.

Τι ισχύει για όσους δεν εργαστούν

Στις επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές, η αμοιβή εξαρτάται από τον τρόπο πληρωμής και το σύστημα εργασίας.

Στο πενθήμερο, οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα εργαστούν στις 28 Οκτωβρίου δικαιούνται ένα επιπλέον ημερομίσθιο.

Όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό θα λάβουν κανονικά τις αποδοχές τους, χωρίς πρόσθετη αμοιβή για την αργία.

Στο εξαήμερο, οι εργαζόμενοι με ημερομίσθιο δικαιούνται κανονικά και το ημερομίσθιο της αργίας, δηλαδή συνολικά έξι ημερομίσθια για την εβδομάδα. Οι μισθωτοί με μηνιαίο μισθό πληρώνονται επίσης κανονικά.

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Τι πληρώνονται όσοι εργαστούν

Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα Κυριακές και υποχρεωτικές αργίες, οι εργαζόμενοι με ημερομίσθιο δικαιούνται το κανονικό τους ημερομίσθιο και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου για τις ώρες που θα εργαστούν.

Για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, προβλέπεται επίσης προσαύξηση 75%, υπολογισμένη πάνω στο 1/25 του νόμιμου μηνιαίου μισθού και ανάλογα με τις ώρες απασχόλησης.

Διαφορετική είναι η περίπτωση επιχείρησης που κανονικά παραμένει κλειστή τις Κυριακές και τις αργίες, αλλά θα ανοίξει εκτάκτως στις 28 Οκτωβρίου ακολουθώντας τη νόμιμη διαδικασία.

Σε αυτή την περίπτωση, ο εργαζόμενος με μηνιαίο μισθό δικαιούται, για πλήρη απασχόληση, επιπλέον αμοιβή ίση με το 1/25 του μισθού του, μαζί με την προσαύξηση 75%.

Αν αμείβεται με ημερομίσθιο, δικαιούται ένα επιπλέον ημερομίσθιο και την αντίστοιχη προσαύξηση 75%.

Η αργία δεν συμψηφίζεται με ρεπό

Η ΓΣΕΕ διευκρινίζει ότι η 28η Οκτωβρίου, ως υποχρεωτική αργία, δεν μπορεί να συμψηφιστεί με ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης.

Παράλληλα, για εργαζομένους με εξαήμερο σύστημα, εφόσον η αργία συμπέσει με περίοδο ετήσιας άδειας, η άδεια παρατείνεται κατά μία ημέρα.

Αν ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής μέσω συλλογικής σύμβασης, κανονισμού εργασίας, επιχειρησιακής συνήθειας ή εθίμου, εφαρμόζονται οι ευνοϊκότερες ρυθμίσεις.

Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις

Κατά τις υποχρεωτικές αργίες απαγορεύεται κατά κανόνα η βιομηχανική, βιοτεχνική και εμπορική δραστηριότητα, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από τον νόμο.

Οι επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται στις εξαιρέσεις δεν μπορούν να απασχολήσουν προσωπικό χωρίς ειδική άδεια από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.

Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, όπως κίνδυνος καταστροφής προϊόντων ή πρόκλησης ζημιάς σε εγκαταστάσεις και υλικά, προβλέπεται σχετική αναγγελία στην Αστυνομία.

Η ΓΣΕΕ υπενθυμίζει, τέλος, ότι για παράνομη απασχόληση εργαζομένων κατά τις υποχρεωτικές αργίες προβλέπονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

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