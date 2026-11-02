ΑΣΕΠ 1Κ/2026: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 186 θέσεις σε νοσοκομεία (ΠΕ)

Τα οριστικά αποτελέσματα της 1Κ/2026 του ΑΣΕΠ, κατηγορίας ΠΕ.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΑΣΕΠ 1Κ/2026: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 186 θέσεις σε νοσοκομεία (ΠΕ)
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  • Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 1Κ/2026 του ΑΣΕΠ για 186 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
  • Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου, ενώ οι υποψήφιοι σε ειδικές κατηγορίες σημειώνονται με την ένδειξη «ΝΑΙ» στον πίνακα διοριστέων.
  • Ο πίνακας διοριστέων θα δημοσιευτεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.
  • Οι θέσεις κατανέμονται σε ειδικότητες όπως Ακτινοφυσικοί (14), Βιολόγοι (19), Φαρμακευτική (35), Πληροφορική (15) και άλλες, συνολικά 186 θέσεις.
  • Το ΦΕΚ της προκήρυξης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο.
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Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Κ/2026 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 4/04.02.2026/τ. ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 186 θέσεων, μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ΄ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στον πίνακα Διοριστέων με την ένδειξη «ΝΑΙ». Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Κάντε κλικ ΕΔΩ και δείτε τα Οριστικά Αποτελέσματα της 1Κ/2026 (ΠΕ)

Ο πίνακας διοριστέων θα αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Μπορείτε να το δείτε και παρακάτω.

Ακολουθεί, ο πίνακας με τις θέσεις

Οι ειδικότητες

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - 186 θέσεις

  • ΠΕ Ακτινοφυσικών - 14 θέσεις
  • ΠΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας - 1 θέση
  • ΠΕ Βιολόγων - 19 θέσεις
  • ΠΕ Βιοχημικών - 18 θέσεις
  • ΠΕ Διαιτολογίας - 5 θέσεις
  • ΠΕ Διοικητικοί - Οικονομικού Ειδ. (Νομικών) Ειδ. Διοικητικού - Οικονομικού - 42 θέσεις
  • ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού - 2 θέσεις
  • ΠΕ Εργοθεραπείας - 1 θέση
  • ΠΕ κοινωνικής Εργασίας Ειδ. Κοινωνικών Λειτουργών - 3 θέσεις
  • ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - 7 θέσεις
  • ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών - 4 θέσεις
  • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών - 6 θέσεις
  • ΠΕ Παιδαγωγών - 2 θέσεις
  • ΠΕ Πληροφορικής - 15 θέσεις
  • ΠΕ Στατιστικών - 1 θέση
  • ΠΕ Φαρμακευτικής - 35 θέσεις
  • ΠΕ Φυσικοθεραπείας - 1 θέση
  • ΠΕ Χημικών - 1 θέση
  • ΠΕ Ψυχολόγων - 9 θέσεις

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