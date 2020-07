Οι Τούρκοι στο Αιγαίο: Όλη η αλήθεια για Καστελόριζο, ΑΟΖ και «αμφισβητούμενα νερά»

Καστελόριζο: Η μη κήρυξη ΑΟΖ, τα «αμφισβητούμενα νερά» και το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου - Οι διαχρονικές ευθύνες του πολιτικού προσωπικού στην Ελλάδα

Μια σπίθα είναι αρκετή για να ανάψει φωτιές στο Αιγαίο και στην Μεσόγειο. Για άλλη μια φορά η Ελλάδα είναι μόνη της απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό και την επιθετικότητα. Οι ευθύνες του ελληνικού πολιτικού συστήματος για το σημερινό αποτέλεσμα είναι τεράστιες και διαχρονικές αφού η χώρα μας εδώ και δεκαετίες δεν έχει ανακηρύξει και δεν έχει οριοθετήσει ΑΟΖ.

Το θέμα είναι εξόχως περίεργο και πολύπλοκο. Ένας βασικός παράγοντας για την αστάθεια στο Αιγαίο είναι το τουρκικό casus belli, σε περίπτωση που η Ελλάδα αξιώσει να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 Ναυτικά Μίλια που είναι δικαίωμα από το Διεθνές Δίκαιο. Η χώρα μας όχι μόνο δεν έχει ανακηρύξει ΑΟΖ αλλά δεν έχει επεκτείνει ούτε καν το δικαίωμα στα 12 μίλια.

Αντίθετα ο Ερντογάν με βρώμικο και ύπουλο τρόπο μαζί με την Λιβύη και με την ανοχή της διεθνούς κοινότητας κατάφερε να καταθέσει συντεταγμένες ΑΟΖ.

Για την Ιστορία και μόνο παραθέτω τα ακόλουθα:

Το 1982 ψηφίστηκε η Διεθνής Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, που περιελάμβανε την οριοθέτηση των χωρικών υδάτων στα 12 Ναυτικά Μίλια από την κοντινότερη ξηρά, την στιγμή που η Ελλάδα θεωρούσε χωρικά ύδατα της τα 6 ΝΜ. Μετά την υπερψήφιση της σύμβασης από τη διεθνή κοινότητα, η Τουρκία δήλωσε πως θεωρεί αιτία πολέμου την εν λόγω επέκταση αν την υιοθετούσε η Ελλάδα. Έκτοτε είναι πάγια θέση της Τουρκίας.

Το θέμα πήρε διαστάσεις στις 8 Ιουνίου 1995, όταν η Τουρκική Εθνοσυνέλευση εξουσιοδότησε την Τουρκική Κυβέρνηση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών, για την αξίωση της Ελλάδας να υιοθετήσει τον νόμο του Διεθνούς Δικαίου.

Διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις αντιμετώπισαν τα θέματα αυτά με εμφανή φοβικά σύνδρομα, ενισχύοντας έτσι το power game υπέρ της Τουρκίας.

Φτάσαμε λοιπόν σήμερα εν έτει 2020 οι Αμερικανοί να κάνουν λόγο για «αμφισβητούμενα ύδατα» γύρω από το Καστελόριζο και οι Τούρκοι να καταθέτουν NAVTEX για σεισμικές έρευνες σε μια περιοχή για την οποία η Ελλάδα δεν έχει καταθέσει επίσημα δικές τις συντεταγμένες.

Δείτε τον χάρτη με την τουρκική NAVTEX

Η δήλωση, που εξασφάλισαν οι Έλληνες ανταποκριτές, από το State Department για την Τουρκική προκλητικότητα αναφέρει τα ακόλουθα:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουν ότι η Τουρκία έχει εκδώσει μία NAVTEX για έρευνα σε αμφισβητούμενα ύδατα στην Ανατολική Μεσόγειο. Προτρέπουμε τις τουρκικές αρχές να σταματήσουν τυχόν σχέδια για επιχειρήσεις και να αποφύγουν μέτρα που αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή».

Το ακριβές κείμενο, αμετάφραστο λέει:

«The United States is aware that Turkey has issued a NAVTEX for research in disputed waters in the Eastern Mediterranean. We urge Turkish authorities to halt any plans for operations and to avoid steps that raise tensions in the region»...

Αν η Ελλάδα είχε κάνει χρήση του δικαιώματος από τα 6 στα 12 μίλια κι αν είχε ανακηρύξει ΑΟΖ, προφανώς η ανακοίνωση των Αμερικανών θα ήταν εντελώς διαφορετική.

Σήμερα οι Τούρκοι έχουν το θράσος και μιλούν για διεθνή νομιμότητα και μας καλούν να κάτσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σε πρόσφατη ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει: «Είμαστε εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας».

Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠ.ΕΞ.

«Για άλλη μια φορά επαναλαμβάνουμε το κάλεσμα για διάλογο με την Ελλάδα. Η Τουρκία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα όπως προκύπτουν από το Διεθνές Δίκαιο» αναφέρει στο τέλος της ανακοίνωσης του το τουρκικό ΥΠ.ΕΞ.

Οι Τούρκοι επιμένουν ότι το Oruç Reis βρίσκεται εντός της θαλάσσιας περιοχής όπου οι ίδιοι έχουν καταθέσει συντεταγμένες στον ΟΗΕ και συνεχίζουν λέγοντας: «Σε ένα μέρος αυτής της περιοχής, το σεισμικό ερευνητικό σκάφος Barbaros Hayrettin Pasha λειτούργησε κυρίως τα τελευταία χρόνια. Παρ 'όλα αυτά, η Ελλάδα αντιτάχθηκε σε αυτήν την ερευνητική δραστηριότητα και ισχυρίστηκε ότι η ερευνητική περιοχή βρισκόταν στην υφαλοκρηπίδα της. Η Ελλάδα βασίζει αυτόν τον ισχυρισμό στην ύπαρξη νησιών, μακριά από την ηπειρωτική χώρα. Αυτός ο μινιμαλιστικός ηπειρωτικός ισχυρισμός της Ελλάδας είναι αντίθετος με το διεθνές δίκαιο, τη νομολογία και τις δικαστικές αποφάσεις».

Εδώ που φτάσαμε η σημερινή ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει πίσω.

