Ποδαρικό στις προκλήσεις για την Τουρκία: Αμφισβητεί με Navtex την περιοχή Νοτιοανατολικά της Κρήτης

Ο χρόνος άλλαξε, η προκλητικότητα των Τούρκων όχι. Με νέες Navtex θέτουν υπό αμφισβήτηση την αρμοδιότητα των ελληνικών υδρογραφικών αρχών σε περιοχές Νοτιοανατολικά της Κρήτης…

Αν πίστευε κάποιος πως το 2021 θα υπάρξει αλλαγή στη στάση της Άγκυρας απέναντι στην Ελλάδα και πως ο σουλτάνος Ερντογάν θα… συνετιστεί, τότε απλά ονειροβατούσε. Η Τουρκία για ακόμα μια φορά ανάβει το φιτίλι στην Ανατολική Μεσόγειο και προκαλεί την Αθήνα με ακραίες κινήσεις.

Το… ποδαρικό των προκλήσεων για το 2021 ήρθαν να κάνουν δυο νέες Navtex της Τουρκίας, που προέκυψαν σαν απάντηση δυο οδηγιών από τον υδρογραφικό σταθμό του Ηρακλείου για αεροναυτικές ασκήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας στην περιοχή Νοτιανατολικά της Κρήτης.

Οι δυο συνεχόμενες Navtex των Τούρκων, από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας, επί της ουσίας αναφέρουν πως ο σταθμός του Ηρακλείου δεν έχει αρμοδιότητα στη συγκεκριμένη περιοχή. Θέτουν, δηλαδή, υπό αμφισβήτηση ελληνικές θάλασσες και τεντώνουν το σκοινί των προκλήσεων με το… καλημέρα της νέας χρονιάς.

Οι δυο νέες Navtex και οι σχετικοί χάρτες

TURNHOS N/W : 0001/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 02-01-2021 15:28)TURNHOS N/W : 0001/21

MEDITERRANEAN SEA

1. IRAKLEIO NAVTEX STATION MESSAGE HA45-828/20 TRANSMITTED COVERING A REGION IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS’ SAFETY.

2.MILITARY EXERCISES, ON 04 JAN 21 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

34 40.00 N – 026 35.00 E

34 40.00 N – 027 30.00 E

34 10.00 N – 027 30.00 E

34 10.00 N – 026 35.00 E

CAUTION ADVISED.

3.CANCEL THIS MESSAGE 041100Z JAN 21.

Η περιοχή που δεσμεύει η πρώτη τουρκική Navtex OnAlert

TURNHOS N/W : 0002/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 02-01-2021 15:29)TURNHOS N/W : 0002/21

MEDITERRANEAN SEA

1. IRAKLEIO NAVTEX STATION MESSAGE HA46-829/20 TRANSMITTED COVERING A REGION IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS’ SAFETY.

2.MILITARY EXERCISES, ON 08 JAN 21 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

34 40.00 N – 028 05.00 E

34 40.00 N – 029 20.00 E

34 10.00 N – 029 20.00 E

34 10.00 N – 028 05.00 E

CAUTION ADVISED.

3.CANCEL THIS MESSAGE 081100Z JAN 21.

Η περιοχή που δεσμεύει η δεύτερη τουρκική Navtex OnAlert

Είχε δώσει το... στίγμα ο Ακάρ

Οι δυο αυτές Navtex, έρχονται σαν συνέχεια των πρόσφατων προκλητικών δηλώσεων του Χουλουσί Ακάρ. Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας είχε αναφέρει πως οι ελληνικές αρχές έχουν ανακοινώσει δεκάδες Navtex μέσα σε ένα τρίμηνο, μόνο και μόνο για να παρενοχλήσουν την Τουρκία και να παραβιάσουν τους κανόνες καλής γειτονίας των δυο χωρών!

Σχετικά με το στρατιωτικό καθεστώς των νησιών του Αιγαίου, ο Χουλουσί Ακάρ είχε σχολίασει πως πως «σαν να μην έφτανε αυτό, προκαλεί ακόμα περισσότερο με το γεγονός ότι ανώτατοι πολιτικοί και στρατιωτικοί τα επισκέπτονται, έτσι προκαλούν και παρενοχλούν την Τουρκία και κάνουν ότι μπορούν για να αυξήσουν την ένταση εκεί».

