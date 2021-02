Διάβημα της Ελλάδας στην Τουρκία για την προκλητική και παράνομη NAVTEX του «Τσεσμέ»

Σε διάβημα προς την Τουρκία προχώρησε η Ελλάδα μετά την έκδοση της NAVTEX που «τορπιλίζει» τις διερευνητικές επαφές.

Η NAVTEX αφορούσε την διεξαγωγή ερευνών από το ωκεανογραφικό πλοίο «Τσεσμέ» της Τουρκίας.

Συγκεκριμένα, η Άγκυρα θέλει να δεσμεύσει θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λήμνου, Σκύρου και Μυτιλήνης από τις 18 Φεβρουαρίου ως τις 2 Μαρτίου 2021 για το συγκεκριμένο ερευνητικό πλοίο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών το διάβημα παραδόθηκε τόσο στην πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα όσο και και στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί και γραπτή ρηματική δακοίνωση.

«Η Navtex αυτή καθαυτή είναι παράτυπη, καθώς ο σταθμός της Σμύρνης δεν έχει την αρμοδιότητα να εκδίδει Navtex γι αυτή την περιοχή» είπε ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ ο οποίος χαρακτήρισε την κίνηση αυτή της τουρκικής πλευράς «αχρείαστη».

Γι' αυτό και η ελληνική πλευρά καταγγέλλει ως άκυρη και παράνομη την τουρκική Navtex στην οποία αναφέρται ότι το πλοίο Τσεσμέ θα προχωρήσει σε ερευνητικές εργασίες από σήμερα 18 Φεβρουαρίου μέχρι τα μεσάνυχτα της 2ας Μαρτίου, για 13 ημέρες συνολικά.

Ο χάρτης της παράνομης NAVTEX

Η νέα Navtex των Τούρκων

TURNHOS N/W : 0122/21

AEGEAN SEA

1. HYDROGRAPHIC SURVEY, BY TCG ÇEŞME BETWEEN 18 FEB-02 MAR 21 IN AREA BOUNDED BY;

40 00.94 N – 024 52.91 E

39 40.83 N – 024 34.95 E

39 13.90 N – 024 39.91 E

38 53.91 N – 024 51.90 E

38 59.99 N – 025 09.98 E

39 19.94 N – 024 58.02 E

39 24.69 N – 024 51.38 E

39 30.20 N – 024 49.59 E

39 35.25 N – 024 51.26 E

39 37.71 N – 024 53.38 E

39 46.54 N – 024 54.53 E

WIDE BERTH REQUESTED

2. CANCEL THIS MESSAGE 022059Z MAR 21.