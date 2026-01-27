Δένδιας για Ολοκαύτωμα: «Αλήθεια είναι η άρνηση της λήθης - Δεν ξεχνάμε»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με ανάρτησή του για την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος, υπογράμμισε ότι «τιμάμε σήμερα τη μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων».

Τόνισε επίσης ότι «ανάμεσά τους, μέλη των ελληνικών εβραϊκών κοινοτήτων, όπως της Θεσσαλονίκης και της Κέρκυρας, τα οποία βρήκαν μαρτυρικό θάνατο στα στρατόπεδα εξόντωσης». Καταλήγοντας σημείωσε «αλήθεια είναι η άρνηση της λήθης. Δεν ξεχνάμε».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Δένδια:

