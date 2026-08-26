Τουρκικό αεροσκάφος και πέντε UAV παραβίασαν ξανά 13 φορές το FIR Αθηνών στο Αιγαίο

Συνολικά έξι τουρκικά αεροσκάφη καταγράφηκαν την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 στο FIR Αθηνών, σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων ελληνικών αρχών.

Πρόκειται για ένα αεροσκάφος CN-235 και πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), τα οποία κινήθηκαν στο Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Δεν καταγράφηκαν σχηματισμοί, ενώ κανένα από τα αεροσκάφη δεν ήταν οπλισμένο.

Συνολικά σημειώθηκαν οκτώ παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας (Κ.Ε.Κ.), εκ των οποίων μία από το CN-235 και επτά από τα UAV, καθώς και 13 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (Ε.Ε.Χ.), επτά από το CN-235 και έξι από τα UAV.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.