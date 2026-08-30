Η Ελλάδα παρέδωσε στρατιωτικό υλικό στις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου- 13 τεθωρακισμένα και 10 STEYR

Snapshot Η Ελλάδα παρέδωσε στο Λίβανο 13 τεθωρακισμένα οχήματα Μ113 και 10 οχήματα STEYR 680 M ως δεύτερο μέρος δωρεάς στρατιωτικού υλικού.

Η παράδοση έγινε στο λιμάνι της Βηρυτού με τη μεταφορά μέσω του αρματαγωγού «ΡΟΔΟΣ».

Το πρώτο μέρος της δωρεάς είχε παραδοθεί τον Ιανουάριο του 2026 και περιλάμβανε αντίστοιχα οχήματα και ανταλλακτικά.

Η δωρεά εντάσσεται στις δράσεις αμυντικής διπλωματίας της Ελλάδας και ενισχύει τις επιχειρησιακές δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου.

Η κίνηση επιβεβαιώνει τη διαχρονική συνεργασία και τη δέσμευση της Ελλάδας για στήριξη της κυριαρχίας και ασφάλειας του Λιβάνου. Snapshot powered by AI

Παραδόθηκε το Σάββατο, στο λιμάνι της Βηρυτού, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έμπρακτης υποστήριξης της Ελλάδας προς τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου, το δεύτερο μέρος δωρεάς στρατιωτικού υλικού της χώρας μας.

Η δωρεά περιλαμβάνει 13 Τεθωρακισμένα Οχήματα ΜεταφοράςΠροσωπικού (ΤΟΜΠ) Μ113 και 10 οχήματα γενικής χρήσης STEYR 680 M, τα οποία μεταφέρθηκαν με το Αρματαγωγό (Α/Γ) «ΡΟΔΟΣ».

Κατά την παράδοση παρέστησαν από ελληνικής πλευράς, ο Πρόξενος της Ελλάδας στη Βηρυτό κ. Ιγνάτιος Παπαδημητρίου, ως εκπρόσωπος της Πρέσβη, ο ΑΚΑΜ της Ελλάδας στη Βηρυτό και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Βηρυτού κ. Πάνος Ανδριώτης.

Το πρώτο μέρος της συγκεκριμένης ελληνικής δωρεάς είχε παραδοθεί στις 15 Ιανουαρίου 2026 και περιλάμβανε επίσης 13 ΤΟΜΠ Μ113, 10 οχήματα STEYR680 καθώς και ανταλλακτικά.

Η παροχή της βοήθειας εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων αμυντικής διπλωματίας της χώρας μας και της σταθερής στήριξης της Ελλάδας προς τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων τους.

Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη διαχρονική συνεργασία μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών και τη δέσμευση της Ελλάδας να στηρίζει την κυριαρχία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα του Λιβάνου.

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