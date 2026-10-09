X-BAT: Ανοίγει ο δρόμος για την συμπαραγωγή του game changer drone μαχητικού στην Ελλάδα

Τι προβλέπει το μνημόνιο μεταξύ Shield AI και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Παναγιώτης Βελισσάρης, Επιμέλεια

X-BAT: Ανοίγει ο δρόμος για την συμπαραγωγή του game changer drone μαχητικού στην Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Shield AI και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την παραγωγή, συναρμολόγηση και υποστήριξη του drone μαχητικού X-BAT στην Ελλάδα.
  • Το X-BAT είναι ένα μη επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος με κινητήρα F-16, δυνατότητα κατακόρυφης απογείωσης και εμβέλεια 1.000 ναυτικών μιλίων.
  • Η ελληνική βιομηχανία θα συμμετέχει στην παραγωγή εξαρτημάτων, υποδομές εκτόξευσης, εκπαίδευση, συντήρηση και ερευνητική συνεργασία.
  • Η Ελλάδα φιλοδοξεί να γίνει περιφερειακός κόμβος για εκπαίδευση, εφοδιασμό και συντήρηση του X-BAT στην ευρύτερη περιοχή.
  • Αναμένονται εργοστάσια υποστήριξης του X-BAT σε Ελλάδα, Πολωνία και Βρετανία, ενώ δεν προβλέπεται μονάδα στην Τουρκία.
Snapshot powered by AI

Ανοίγει ο δρόμος για την προμήθεια και την κατασκευή και στη χώρα μας του Drone Χ-Bat, το οποίο επί της ουσίας είναι ένα υβρίδιο μαχητικού και μη επανδρωμένου αεροσκάφους, με εντυπωσιακές δυνατότητες, που το καθιστούν ιδανικό για να πλαισιώσει τα F-35 που περιμένει η Πολεμική Αεροπορία.

Ειδικότερα, η Shield AI, εταιρεία που αναπτύσσει το X-BAT υπέγραψε στρατηγική συμφωνία για την από κοινού ανάπτυξη παραγωγής εξαρτημάτων, τη συναρμολόγηση αεροσκαφών και τη μακροπρόθεσμη υποστήριξη του drone με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

1791536765573.jpg

Τα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του X-BAT

Με κινητήρα F-16 και με δυνατότητα εξοπλισμού με βόμβες ελεύθερης πτώσης AGM-154 JSOW και με πυραύλους κατά πλοίων AGM-158C LRASM, το X-BAT, μπορεί να λειτουργεί εντός εχθρικών ζωνών για αυτόνομες επιχειρήσεις στόχευσης.

Σε μια σύγκρουση, οι διάδρομοι απογείωσης αποτελούν από τους πρώτους στόχους, ενώ τα νησιωτικά αεροδρόμια είναι λίγα και εκτεθειμένα, το X-BAT καταργεί αυτή την εξάρτηση: Και αυτό γιατί σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία, έχει σχεδιαστεί ως μαχητικό μεγάλης εμβέλειας, υψηλής επιβίωσης και αυτόνομης λειτουργίας με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο μπορεί να απογειώνεται και να προσγειώνεται κατακόρυφα. Έτσι, μπορεί να επιχειρεί από πλοία, νησιά ή απομακρυσμένες τοποθεσίες χωρίς να χρειάζεται διάδρομο προσγείωσης.

1791536765798.jpg

Επιπρόσθετα, ο επιχειρησιακός στόχος είναι ακτίνα μάχης 1.000 ναυτικών μιλίων. Παράλληλα, θα μπορεί να υποστηρίζει απαιτητικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, καθώς και φορτία για συλλογή πληροφοριών, επιτήρηση και αναγνώριση.

Το μη επανδρωμένο X-BAT θα κινείται με κινητήρα F110 της GE Aerospace (ο οποίος είναι παρόμοιος με τον κινητήρα του F-16) και θα αξιοποιεί το λογισμικό αυτόνομης λειτουργίας Hivemind της Shield AI, το οποίο επιτρέπει επιχειρήσεις χωρίς GPS ή επικοινωνίες. Οι δοκιμές πτήσης αναμένεται να ξεκινήσουν αργότερα μέσα στη χρονιά.

Τι προβλέπει το μνημόνιο μεταξύ Shield AI και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU), η Shield AI θα έχει την ηγεσία του προγράμματος X-BAT και θα παρέχει το λογισμικό αυτόνομης λειτουργίας και τα συστήματα αποστολής του αεροσκάφους. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα λειτουργεί ως στρατηγικός εταίρος της Shield AI στην Ελλάδα, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση και την ενίσχυση της ελληνικής αλυσίδας προμηθευτών, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα θα λειτουργεί τοπικό γραφείο του προγράμματος X-BAT.

Σύμφωνα με τη Shield AI, η ελληνική βιομηχανική συμμετοχή αναμένεται να περιλαμβάνει παραγωγή και συναρμολόγηση εξαρτημάτων, εξοπλισμό εδάφους, επιχειρησιακές βάσεις και εγκαταστάσεις εκτόξευσης, κέντρα εκπαίδευσης, συντήρηση και επισκευές, καθώς και ερευνητική συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια. Στόχος είναι οι δραστηριότητες αυτές να εξυπηρετούν όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και την ευρύτερη περιοχή.

«Για περισσότερα από 50 χρόνια, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναπτύσσει, κατασκευάζει και λειτουργεί αξιόπιστες υποδομές στρατηγικής σημασίας που χρησιμοποιούν καθημερινά οι Έλληνες, από εθνικούς αυτοκινητοδρόμους, μονάδες παραγωγής ενέργειας και αεροδρόμια έως υποδομές ύδρευσης και ψηφιακές υποδομές», δήλωσε ο Γιώργος Κουλάδης, επικεφαλής Παρακολούθησης Επενδύσεων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

«Οι υποδομές διττής χρήσης αποτελούσαν πάντα μέρος αυτής της δραστηριότητας, όμως πλέον βρίσκονται στο επίκεντρο. Με τη Shield AI, θέλουμε ελληνικές εταιρείες να συναρμολογούν, να ολοκληρώνουν και να υποστηρίζουν το X-BAT εδώ, με στόχο η Ελλάδα να καταστεί ο τόπος όπου οι χειριστές από την ευρύτερη περιοχή θα εκπαιδεύονται και θα πραγματοποιούν τη συντήρησή του. Αυτό σημαίνει μακροπρόθεσμες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης για Έλληνες μηχανικούς, μια ισχυρή ελληνική αλυσίδα προμηθευτών και ένα αεροσκάφος που οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις θα μπορούν να υποστηρίζουν εγχώρια, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα».

Οι δύο εταιρείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να καταστεί η Ελλάδα περιφερειακός κόμβος για την εκπαίδευση, τον εφοδιασμό και τη συντήρηση του X-BAT, με υπηρεσίες προς την Κύπρο, τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι ακριβείς ρόλοι, η κατανομή των εργασιών και οι εγκαταστάσεις θα καθοριστούν μέσω οριστικών συμφωνιών, τις οποίες οι δύο εταιρείες διαπραγματεύονται ήδη, σύμφωνα με τη Shield AI.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η δραστηριότητα της Shield AI στην Ελλάδα έχει διευρυνθεί φέτος στους τομείς των αεροσκαφών, του λογισμικού και της βιομηχανικής συνεργασίας. Τον Ιούνιο, ο Ελληνικός Στρατός υπέγραψε συμφωνία για την επέκταση του στόλου V-BAT, με στόχο την επιτήρηση στο Αιγαίο, ενώ η Shield AI ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου γραφείου στην Αθήνα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Βαριές εβδομαδιαίες απώλειες - Αδυναμία αντίδρασης

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγείται στη φυλακή ο Παϊτέρης, μετά τη σύλληψή του στην Αγία Βαρβάρα: Παραβίασε περιοριστικό όρο

18:16LIFESTYLE

ΜακΓκάιβερ: Πώς ζει σήμερα - Τι λέει στα 76 του για την Τεχνητή Νοημοσύνη

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Αστυνομικοί εντόπισαν 35 κιλά κοκαΐνη και 312 κιλά κάνναβη - 3 συλλήψεις

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Η στιγμή που drone Shahed χτυπάει παιδική χαρά στο Κίεβο - Η αστραπιαία αντίδραση περαστικού

17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Χειμώνας: Τι δείχνουν τα στοιχεία για Ελλάδα - Σούπερ Ελ Νίνιο: Σε τροχιά για 75ετές ρεκόρ

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης στον αέρα: Airbus A320 με προορισμό τη Νέα Υόρκη έκανε βουτιά 25.000 ποδών σε λίγα λεπτά - 8 τραυματίες

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εκτός λειτουργίας το μετρό λόγω τεχνικού προβλήματος

17:40ΥΓΕΙΑ

Ο «Άγιος Σάββας» φωταγωγείται στα ροζ, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Motor Oil: «Ειλικρινή συλλυπητήρια - Θα σταθούμε δίπλα στην οικογένεια του θύματος»

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Τρώγεται η μαρμελάδα που έχει πιάσει μούχλα, ξύνοντας μια στρώση από πάνω;

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Χορήγησαν «κοκτέιλ» προποφόλης και μιδαζολάμης - Πέταξαν τα μπουκαλάκια

17:23ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος και γονιμότητα: Τι πρέπει να γνωρίζουμε σήμερα

17:22WHAT THE FACT

Εκπληκτικό εύρημα παλαιοντολόγων: 14 δόντια καρχαρία στην έρημο Σαχάρα

17:15ΕΘΝΙΚΑ

Κινητήρας F-16 με χαρακτηριστικά μαχητικού, χωρίς… πιλότο: Ανοίγει ο δρόμος για την παραγωγή του game changer Χ-ΒΑΤ στην Ελλάδα, τα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανοί χρησιμοποίησαν ΑΙ και πέτυχαν να περάσουν ψευδείς ειδήσεις σε αμερικανικά ΜΜΕ

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Κατέληξε ο ένας τραυματίας του δυστυχήματος στη Motor Oil

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Η χειρότερη πυρηνική καταστροφή δεν έχει τελειώσει: Πυρηνικά σωματίδια υψηλής ραδιενέργειας εντοπίστηκαν στο Τσέρνομπιλ

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Κοινή υποψηφιότητα Ελλάδας, Αλβανίας και Σκοπίων για την UNESCO στις Πρέσπες

16:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα, εφάπαξ, παροχές: Ποιοι πληρώνονται από 12 έως 16 Οκτωβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:16ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Μαρουσάκη: Χειμερινή… ανατροπή μετά τις υψηλές θερμοκρασίες – Πότε έρχονται τα πρώτα χιόνια

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Χορήγησαν «κοκτέιλ» προποφόλης και μιδαζολάμης - Πέταξαν τα μπουκαλάκια

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης στον αέρα: Airbus A320 με προορισμό τη Νέα Υόρκη έκανε βουτιά 25.000 ποδών σε λίγα λεπτά - 8 τραυματίες

17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Χειμώνας: Τι δείχνουν τα στοιχεία για Ελλάδα - Σούπερ Ελ Νίνιο: Σε τροχιά για 75ετές ρεκόρ

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημος πλαστικός χειρουργός εκτελέστηκε μπροστά σε προσωπικό και ασθενείς σε κλινική στη Μαρμπέγια

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Οι φωτογραφίες από το χρηματικιβώτιο του τραγουδιστή

14:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι αλλάζει στις εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης - Κώτσηρας στο Newsbomb: Διαφάνεια με κάμερες

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στους παιδικούς σταθμούς: Από τα 2 έτη η μετάβαση από τους βρεφικούς

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργία Καλτσή στο Newsbomb.gr: «Αν μου έλεγαν ότι θα βρεθώ σε αμαξίδιο, θα έλεγα αποκλείεται»

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Η χειρότερη πυρηνική καταστροφή δεν έχει τελειώσει: Πυρηνικά σωματίδια υψηλής ραδιενέργειας εντοπίστηκαν στο Τσέρνομπιλ

08:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Στέλνεις 50 ευρώ σε φίλο ή 500 ευρώ στο παιδί σου; Πότε οι μεταφορές χρημάτων θεωρούνται εισόδημα

17:15ΕΘΝΙΚΑ

Κινητήρας F-16 με χαρακτηριστικά μαχητικού, χωρίς… πιλότο: Ανοίγει ο δρόμος για την παραγωγή του game changer Χ-ΒΑΤ στην Ελλάδα, τα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Κατέληξε ο ένας τραυματίας του δυστυχήματος στη Motor Oil

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Τρώγεται η μαρμελάδα που έχει πιάσει μούχλα, ξύνοντας μια στρώση από πάνω;

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εκτός λειτουργίας το μετρό λόγω τεχνικού προβλήματος

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Motor Oil: «Ειλικρινή συλλυπητήρια - Θα σταθούμε δίπλα στην οικογένεια του θύματος»

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Παϊτέρης: Συνελήφθη ο γνωστός τραγουδιστής για χρέη στο Δημόσιο

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το τρομακτικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς αναβάτες μοτοσυκλέτας στη Θηβών

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Καμπούρης: Πλούσια ζωή αλλά στην εφορία «ψίχουλα» - «Πάω να πάρω 10 χιλιαρικάκια και έρχομαι μανάρι»

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγείται στη φυλακή ο Παϊτέρης, μετά τη σύλληψή του στην Αγία Βαρβάρα: Παραβίασε περιοριστικό όρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ