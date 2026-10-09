X-BAT: Ανοίγει ο δρόμος για την συμπαραγωγή του game changer drone μαχητικού στην Ελλάδα

Snapshot Η Shield AI και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την παραγωγή, συναρμολόγηση και υποστήριξη του drone μαχητικού X-BAT στην Ελλάδα.

Το X-BAT είναι ένα μη επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος με κινητήρα F-16, δυνατότητα κατακόρυφης απογείωσης και εμβέλεια 1.000 ναυτικών μιλίων.

Η ελληνική βιομηχανία θα συμμετέχει στην παραγωγή εξαρτημάτων, υποδομές εκτόξευσης, εκπαίδευση, συντήρηση και ερευνητική συνεργασία.

Η Ελλάδα φιλοδοξεί να γίνει περιφερειακός κόμβος για εκπαίδευση, εφοδιασμό και συντήρηση του X-BAT στην ευρύτερη περιοχή.

Αναμένονται εργοστάσια υποστήριξης του X-BAT σε Ελλάδα, Πολωνία και Βρετανία, ενώ δεν προβλέπεται μονάδα στην Τουρκία. Snapshot powered by AI

Ανοίγει ο δρόμος για την προμήθεια και την κατασκευή και στη χώρα μας του Drone Χ-Bat, το οποίο επί της ουσίας είναι ένα υβρίδιο μαχητικού και μη επανδρωμένου αεροσκάφους, με εντυπωσιακές δυνατότητες, που το καθιστούν ιδανικό για να πλαισιώσει τα F-35 που περιμένει η Πολεμική Αεροπορία.

Ειδικότερα, η Shield AI, εταιρεία που αναπτύσσει το X-BAT υπέγραψε στρατηγική συμφωνία για την από κοινού ανάπτυξη παραγωγής εξαρτημάτων, τη συναρμολόγηση αεροσκαφών και τη μακροπρόθεσμη υποστήριξη του drone με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Τα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του X-BAT

Με κινητήρα F-16 και με δυνατότητα εξοπλισμού με βόμβες ελεύθερης πτώσης AGM-154 JSOW και με πυραύλους κατά πλοίων AGM-158C LRASM, το X-BAT, μπορεί να λειτουργεί εντός εχθρικών ζωνών για αυτόνομες επιχειρήσεις στόχευσης.

Σε μια σύγκρουση, οι διάδρομοι απογείωσης αποτελούν από τους πρώτους στόχους, ενώ τα νησιωτικά αεροδρόμια είναι λίγα και εκτεθειμένα, το X-BAT καταργεί αυτή την εξάρτηση: Και αυτό γιατί σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία, έχει σχεδιαστεί ως μαχητικό μεγάλης εμβέλειας, υψηλής επιβίωσης και αυτόνομης λειτουργίας με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο μπορεί να απογειώνεται και να προσγειώνεται κατακόρυφα. Έτσι, μπορεί να επιχειρεί από πλοία, νησιά ή απομακρυσμένες τοποθεσίες χωρίς να χρειάζεται διάδρομο προσγείωσης.

Επιπρόσθετα, ο επιχειρησιακός στόχος είναι ακτίνα μάχης 1.000 ναυτικών μιλίων. Παράλληλα, θα μπορεί να υποστηρίζει απαιτητικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, καθώς και φορτία για συλλογή πληροφοριών, επιτήρηση και αναγνώριση.

Το μη επανδρωμένο X-BAT θα κινείται με κινητήρα F110 της GE Aerospace (ο οποίος είναι παρόμοιος με τον κινητήρα του F-16) και θα αξιοποιεί το λογισμικό αυτόνομης λειτουργίας Hivemind της Shield AI, το οποίο επιτρέπει επιχειρήσεις χωρίς GPS ή επικοινωνίες. Οι δοκιμές πτήσης αναμένεται να ξεκινήσουν αργότερα μέσα στη χρονιά.

Τι προβλέπει το μνημόνιο μεταξύ Shield AI και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU), η Shield AI θα έχει την ηγεσία του προγράμματος X-BAT και θα παρέχει το λογισμικό αυτόνομης λειτουργίας και τα συστήματα αποστολής του αεροσκάφους. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα λειτουργεί ως στρατηγικός εταίρος της Shield AI στην Ελλάδα, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση και την ενίσχυση της ελληνικής αλυσίδας προμηθευτών, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα θα λειτουργεί τοπικό γραφείο του προγράμματος X-BAT.

Σύμφωνα με τη Shield AI, η ελληνική βιομηχανική συμμετοχή αναμένεται να περιλαμβάνει παραγωγή και συναρμολόγηση εξαρτημάτων, εξοπλισμό εδάφους, επιχειρησιακές βάσεις και εγκαταστάσεις εκτόξευσης, κέντρα εκπαίδευσης, συντήρηση και επισκευές, καθώς και ερευνητική συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια. Στόχος είναι οι δραστηριότητες αυτές να εξυπηρετούν όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και την ευρύτερη περιοχή.

«Για περισσότερα από 50 χρόνια, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναπτύσσει, κατασκευάζει και λειτουργεί αξιόπιστες υποδομές στρατηγικής σημασίας που χρησιμοποιούν καθημερινά οι Έλληνες, από εθνικούς αυτοκινητοδρόμους, μονάδες παραγωγής ενέργειας και αεροδρόμια έως υποδομές ύδρευσης και ψηφιακές υποδομές», δήλωσε ο Γιώργος Κουλάδης, επικεφαλής Παρακολούθησης Επενδύσεων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

«Οι υποδομές διττής χρήσης αποτελούσαν πάντα μέρος αυτής της δραστηριότητας, όμως πλέον βρίσκονται στο επίκεντρο. Με τη Shield AI, θέλουμε ελληνικές εταιρείες να συναρμολογούν, να ολοκληρώνουν και να υποστηρίζουν το X-BAT εδώ, με στόχο η Ελλάδα να καταστεί ο τόπος όπου οι χειριστές από την ευρύτερη περιοχή θα εκπαιδεύονται και θα πραγματοποιούν τη συντήρησή του. Αυτό σημαίνει μακροπρόθεσμες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης για Έλληνες μηχανικούς, μια ισχυρή ελληνική αλυσίδα προμηθευτών και ένα αεροσκάφος που οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις θα μπορούν να υποστηρίζουν εγχώρια, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα».

Οι δύο εταιρείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να καταστεί η Ελλάδα περιφερειακός κόμβος για την εκπαίδευση, τον εφοδιασμό και τη συντήρηση του X-BAT, με υπηρεσίες προς την Κύπρο, τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι ακριβείς ρόλοι, η κατανομή των εργασιών και οι εγκαταστάσεις θα καθοριστούν μέσω οριστικών συμφωνιών, τις οποίες οι δύο εταιρείες διαπραγματεύονται ήδη, σύμφωνα με τη Shield AI.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η δραστηριότητα της Shield AI στην Ελλάδα έχει διευρυνθεί φέτος στους τομείς των αεροσκαφών, του λογισμικού και της βιομηχανικής συνεργασίας. Τον Ιούνιο, ο Ελληνικός Στρατός υπέγραψε συμφωνία για την επέκταση του στόλου V-BAT, με στόχο την επιτήρηση στο Αιγαίο, ενώ η Shield AI ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου γραφείου στην Αθήνα.

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