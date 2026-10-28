Δένδιας: Η ταχύτατη εξέλιξη των Ενόπλων Δυνάμεων απαραίτητος όρος εθνικής επιβίωσης

Snapshot Η ταχύτατη εξέλιξη των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» θεωρείται απαραίτητος όρος εθνικής επιβίωσης, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια.

Η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη τίμησε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με έμφαση στην πρόοδο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Νίκος Δένδιας τόνισε την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης και προσαρμογής στις γρήγορες τεχνολογικές εξελίξεις.

Στην παρέλαση συμμετείχαν αμερικανικά τμήματα και η Εθνική Φρουρά της Κύπρου, με την παρουσία του Υπουργού Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλη Πάλμα. Snapshot powered by AI

Το μήνυμα ότι η ταχύτατη εξέλιξη των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», είναι απαραίτητος όρος της εθνικής μας επιβίωσης έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένιδας μετά το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.

Όπως υπογράμμισε, «σήμερα νομίζω τιμήσαμε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου εδώ στη Θεσσαλονίκη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχω τη βεβαιότητα ότι τόσο οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης αλλά και όλοι οι Έλληνες μέσα από τους τηλεοπτικούς δείκτες είδαν την μεγάλη διαδρομή που έχουν διανύσει οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας στο πλαίσιο της ”Ατζέντας 2030”».

Παράλληλα, ο Νίκος Δένδιας επεσήμανε ότι «δεν μπορούμε παρά να επαγρυπνούμε», διότι όπως τόνισε η τεχνολογία εξελίσσεται σαφέστατα και ταχύτατα «και θα πρέπει και εμείς να ακολουθήσουμε». «Θα ήθελα επίσης να παρατηρήσω την παρουσία σήμερα αμερικανικών τμημάτων όπως και τμημάτων της Εθνικής Φρουράς από την Κύπρο και να ευχαριστήσω τον παριστάμενο Υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας τον Βασίλη Πάλμα για αυτήν την παρουσία». «Ζήτω η 28η Οκτωβρίου, ζήτω η Θεσσαλονίκη, ζήτω η Ελλάδα», κατέληξε στη δήλωσή του.