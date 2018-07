Έβρος - Συγκλονίζει πατέρας που έχασε γυναίκα και τρία παιδιά: «Δεν σας εγκαταλείπω, θα σας σώσω»

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή του Θουρίου κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Στη βάρκα επέβαιναν συνολικά εννέα άτομα, όλοι Τούρκοι υπήκοοι. Οι πέντε από τους επιβάτες, οι οποίοι εντοπίστηκαν λίγο μετά το συμβάν και διεσώθησαν, δήλωσαν στις αστυνομικές Αρχές ότι μαζί τους στη βάρκα βρίσκονταν άλλα τέσσερα άτομα, μία γυναίκα και τρία ανήλικα παιδιά.

Ο 36χρονος πατέρας και δάσκαλος, Μουράτ Ακτζαμπάι, σώθηκε την τελευταία στιγμή και μιλώντας σε τουρκικά μέσα είπε:

«Ήμασταν συνολικά 11 άνθρωποι. Νομίζω ότι χτυπήσαμε σε βράχο, στη μέση του ποταμού. Το μωρό μας το κρατούσε η γυναίκα μου κι εγώ προσπαθούσα να κρατήσω τα άλλα δύο παιδιά μας. Ο Αχμέτ Εσάτ που είναι 7 ετών φορούσε σωσίβιο. Την γυναίκα μου την παρέσυρε το ρεύμα. Την είδα από μακριά που κρατήθηκε από ένα κλαδί. Της φώναξα: Χατιτζέ δεν σε εγκαταλείπω, θα σε σώσω».

Μάλιστα, ο ίδιος στέλνει μήνυμα μέσω ενός βίντεο: «Το όνομά μου είναι Μουράτ Ακτζαμπάι. Τη νύχτα της 18ης Ιουλίου, στη 1 το πρωί, η βάρκα μας ανετράπη στον ποταμό Έβρο. Δεν έχω νέα από τη γυναίκα μου Χατιτζέ και των τριών γιων μας τις τελευταίες 17 ώρες. Ωστόσο, οι αρχές φαίνεται πως δεν έχουν ευαισθητοποιηθεί αρκετά. Κάνω έκκληση σε όλους να με ακούσετε και να βοηθήσετε την οικογένειά μου».

Hey @elonmusk, my name is Mehmet, a PhD student in computer science in the US. I am from Turkey.



I know that you are very sensitive about human life, as you have shown us in the rescue of the Thai kids.



Can you please spread the word even with a RT? ? https://t.co/dJ3Mkul55h