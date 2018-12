Συναγερμός στο Ανόβερο: Άνδρας επιχείρησε να εισβάλει στο αεροδρόμιο με το αυτοκίνητό του

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:40 το απόγευμα (σ.σ. τοπική ώρα) του Σαββάτου. Οι πληροφορίες λένε πως το όχημά του σταμάτησε τελικά σε ένα «τσιμεντένιο εμπόδιο» κι ο άνδρας έχει συλληφθεί.

Σύμφωνα με διεθνή Μέσα το όχημα είχε Πολωνικές πινακίδες.

Οι πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί να προσγειωθούν στο Ανόβερο αλλάζουν πορεία, ενώ οι αναχωρήσεις έχουν αναβληθεί.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό τουλάχιστον μέχρι τις 20:00 το βράδυ (σ.σ. τοπική ώρα).

Hannover Airport (HAJ) has currently halted operations. Arriving flights are diverting, departures have been suspended after a car driver reportedly tried to enter the apron. According to Eurocontrol, the airport remains closed until 20:00 UTC. https://t.co/6lUsqGNjLT pic.twitter.com/nHfbIl9sLt