Σεισμός ανοιχτά της Θήβας
Ο σεισμός είχε επίκεντρο 6 χιλιόμετρα ανατολικά της Θήβας
Σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:30 το πρωί του Σαββάτου (6/9) στην Θήβα.
Σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο 6 χιλιόμετρα ανατολικά της Θήβας και εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων.
