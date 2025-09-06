Σεισμός ανοιχτά της Θήβας

Σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:30 το πρωί του Σαββάτου (6/9) στην Θήβα.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο 6 χιλιόμετρα ανατολικά της Θήβας και εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων.

