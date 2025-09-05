Σεισμός βόρεια της Κρήτης
Ο σεισμός σημειώθηκε στις 04:30 στο Βόρειο Κρητικό Πέλαγος.
00.00/
1'
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (5/9), στις 04:30, στο Βόρειο Κρητικό Πέλαγος.
Το επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 72 χλμ. βόρεια - βορειοανατολικά του Ηρακλείου Κρήτης σύμφωνα με το EMSC, ενώ το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 29 χλμ.
3,6 Ρίχτερ σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
H αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών δίνει το σεισμό στα 3,6 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 57,8 χλμ., και επίκεντρο τα 50 χλμ. βόρεια της Νεάπολης Λασιθίου.
