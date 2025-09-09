Σεισμός 5,2 Ρίχτερ: «Έπεσε» η εφαρμογή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου – Προβλήματα και στην ιστοσελίδα
Προβλήματα στις εφαρμογές του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, μετά το σεισμό των 5,2 Ρίχτερ
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται στην εφαρμογή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, μετά τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ που έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της κεντρικής Ελλάδας.
Συγκεκριμένα, οι χρήστες της εφαρμογής, αδυνατούν να μπουν και να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού.
Παρόμοια προβλήματα εντοπίζονται και στην ιστοσελίδα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η οποία ανά τακτά χρονικά διαστήματα, είναι εκτός λειτουργίας.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός στα Νέα Στύρα: Δήμαρχος Μαραθώνα -«Ξυπνήσαμε όλοι»
23:48 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 9 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
23:39 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ελλάδα – Δανία 0-3: Προσγείωση στην… πραγματικότητα για την Εθνική
12:37 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ