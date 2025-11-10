Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Ελαφόνησο
Τι αναφέρει το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σεισμική δόνηση σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Ελαφόνησο, μεγέθους 4,1 Ρίχτερ, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.
Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα10 χιλιόμετρα, ενώ ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της νότιας Ελλάδας, προκαλώντας ελαφρά δόνηση σε εσωτερικούς χώρους.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:47 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο
17:33 ∙ WHAT THE FACT
Γιατί οι άνθρωποι απολαμβάνουν το καυτερό φαγητό, ακόμα και όταν τους ενοχλεί
16:43 ∙ LIFESTYLE
Κώστας Τσουρός: Οι αλλαγές στο πάνελ και οι ανακοινώσεις
16:32 ∙ WHAT THE FACT
Έτσι θα είναι ο άνθρωπος του 2050: Κόκκινα μάτια, καμπούρα και απώλεια μαλλιών
16:31 ∙ ΕΛΛΑΔΑ