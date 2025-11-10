Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Ελαφόνησο

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Ελαφόνησο, μεγέθους 4,1 Ρίχτερ, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα10 χιλιόμετρα, ενώ ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της νότιας Ελλάδας, προκαλώντας ελαφρά δόνηση σε εσωτερικούς χώρους.