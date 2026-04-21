Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά - Αισθητός σε πολλές περιοχές του νησιού
Ο σεισμός σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στις 07:06.
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (21/4) στις 07:06 κοντά στις βόρειες ακτές της Κεφαλονιάς.
Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού, υπολογίζεται στα 8,1 χλμ.
Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 3 χλμ. ανατολικά - βορειοανατολικά του Άσσου.
3,5 Ρίχτερ από το EMSC
Από την πλευρά του, η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,5 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 8 χλμ., και επίκεντρο τα 22 χλμ. βόρεια - βορειοανατολικά του Αργοστολίου.
Ο σεισμός, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στο EMSC, έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές.