Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά - Αισθητός σε πολλές περιοχές του νησιού

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (21/4) στις 07:06 κοντά στις βόρειες ακτές της Κεφαλονιάς.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού, υπολογίζεται στα 8,1 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 3 χλμ. ανατολικά - βορειοανατολικά του Άσσου.

3,5 Ρίχτερ από το EMSC

Από την πλευρά του, η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,5 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 8 χλμ., και επίκεντρο τα 22 χλμ. βόρεια - βορειοανατολικά του Αργοστολίου.

Ο σεισμός, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στο EMSC, έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές.