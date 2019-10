Τριάντα χρόνια «ΕΛΠΙΔΑ» - Μαριάννα Βαρδινογιάννη και Μαίρη Κατράντζου ένωσαν τις δυνάμεις τους

Η Πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη μαζί με τη διεθνούς φήμης σχεδιάστρια μόδας Μαίρη Κατράντζου υποδέχτηκαν 500 κορυφαίες προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε μια μοναδική βραδιά που τίμησε και υπογράμμισε την αξία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού μέσα από τα ιδεώδη του ανθρωπισμού αλλά και του μεγάλου, του ωραίου και του αληθινού.

Οι κυρίες Βαρδινογιάννη και Κατράντζου ένωσαν τις δυνάμεις τους για να στείλουν από κοινού ένα παγκόσμιο μήνυμα κατά του παιδικού καρκίνου, αφού η κορυφαία στιγμή της βραδιάς ήταν όταν αποθεραπευμένα παιδιά της «ΕΛΠΙΔΑΣ», που έχουν καταφέρει να βγουν νικητές στον αγώνα της ζωής, ανέβηκαν στην πασαρέλα και περπάτησαν κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, χαρίζοντας απλόχερα την ελπίδα καθώς το παράδειγμα τους αποδεικνύει ότι ο παιδικός καρκίνος μπορεί να νικηθεί.

Η κολεξιόν της Μαίρης Κατράντζου για την Άνοιξη – Καλοκαίρι 2020 ήταν εμπνευσμένη εξολοκλήρου από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και συγκεκριμένα από τις ιδέες που γεννήθηκαν στην αρχαία Ελλάδα την εποχή του 5ου αιώνα π.Χ και από τους Έλληνες φιλοσόφους και μαθηματικούς (Σωκράτη, Ευκλείδη, Πυθαγόρα). Τα κομμάτια της made to measure συλλογής, πραγματικά έργα τέχνης, ήταν σε απόλυτη αρμονία με το χώρο.

Τη μουσική επένδυση της εκδήλωσης υπέγραψε ο διεθνούς φήμης Έλληνας συνθέτης Βαγγέλης Παπαθανασίου ειδικά για τη βραδιά, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα που μετέφερε το κοινό στην αρχαία Ελλάδα.

Ο Οίκος Bulgari είχε φέρει κοσμήματα από το εξωτερικό τα οποία για πρώτη φορά μεταφέρθηκαν για επίδειξη μόδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι πρώτη φορά που το υπουργείο Πολιτισμού παραχωρεί αρχαιολογικό χώρο για την πραγματοποίηση τέτοιας εκδήλωσης, στηρίζοντας με μεγάλη ευαισθησία τους σκοπούς του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» και τον αγώνα κατά του παιδικού καρκίνου.

Όλα τα έσοδα από την εκδήλωση θα διατεθούν για τις ανάγκες της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ», και συγκεκριμένα για την αναβάθμιση της Μονάδας σε Κέντρο Αριστείας μέσα από την αγορά νέων μηχανημάτων και μέσα από διεθνείς συνεργασίες όπως με το Dana Farber Cancer Institute του Πανεπιστημίου του Harvard.

Το «παρών» ανάμεσα σε άλλους έδωσαν η Shaikha Nayla bint Hamad al Khalifa, η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά, η Βασίλισσα Άννα Μαρία, η Πριγκίπισσα Τατιάνα, η Πριγκίπισσα Θεοδώρα, η Kerry Kennedy, η Πριγκίπισσα Αικατερίνη της Σερβίας, οι κυρίες Χριστιάννα Γουλανδρή, Μαριάννα Γουλανδρή, η Ευγενία Νιάρχου, η οποία μάλιστα περπάτησε στην πασαρέλα, η Sabine Getty, η Bianca Brandolini, 200 δημοσιογράφοι από ολόκληρο τον κόσμο από τα μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα.

Το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» ευχαριστεί θερμά τους μεγάλους χορηγούς της εκδήλωσης Εθνική Τράπεζα και Mastercard, όπως και τις εταιρείες που στήριξαν με όλες τους τις δυνάμεις αυτή την προσπάθεια και συγκεκριμένα: την Aegean, τον Όμιλο Ν. Δασκαλαντωνάκη – Grecotel, όπως και το Cape Sounio Grecotel Exclusive Resort.

Επίσης, ευχαριστεί για τις ευγενικές τους χορηγίες τους: BULGARI, Marianna G, Common Seas, Swarovski, aaMir τον όμιλο Panas Sophisticated Hospitality, Ασφάλειες Μινέττα, Four Seasons Athens, Wella Greece, Callista, Hertz, Όλυμπος, Cobalt Music, Lexus, Attica, Chandris Hotels, Mac Cosmetics Greece, Fresh Patisserie, Ancient Greek Sandals, KORRES, EnnyMonaco, Δειπνοσοφιστήριο, Fashion Workshop by Vicky Kaya, Racing Engineering, The Margi Hotel, DTales Creative Agency, Βίκος, Ever Eden Beach Resort Hotel, Τσάνταλη, METAXA, Aegeon Beach Hotel, NYXI NYXI, STAR, STUDIO 7, PAVLOS, BHMAGAZINO, HELLO, JAR by Sweet Mates, GREY GOOSE, LOUD & CLEAR, KACAYIAS, PAPADAKIS και STEFANAKIS TOURS.

