Κορονοϊός: Κλείνουν περίπτερα, μίνι μάρκετ και κάβες τα μεσάνυχτα - Δείτε σε ποιες περιοχές

«Το lockdown παραμένει το ύστατο μέτρο», επανέλαβε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς - Αναπροσαρμόζεται το ωράριο για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Την κρισιμότητα της κατάστασης με τον κορονοϊό στην Αττική τόνισαν ο Γκίκας Μαγιορκίνης και ο Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη σημερινή ενημέρωση για την πανδημία, ανακοινώνοντας παράλληλα νέα μέτρα για τον περιορισμό της στην Ελλάδα.

«Είναι ξεκάθαρο ότι βρισκόμαστε σε κρίσιμο σημείο και η πορεία εξαρτάται από όλους μας, πολίτες και πολιτεία, καθώς κανένα μέτρο δεν είναι αποτελεσματικό αν δεν τηρείται», ανέφερε εισαγωγικά ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε νέα μέτρα περιορισμού της πανδημίας, αφού τόνισε πως βρισκόμαστε σε κρίσιμο σημείο και υπογράμμισε πως η προσήλωση στη μάσκα είναι το καλύτερο εργαλείο για τον έλεγχο της πανδημίας.

Τα νέα μέτρα είναι:

Στην Αττική και σε Ημαθία, Κιλκίς, Πιερία, Χαλκιδική, Χανιά, Ηράκλειο , Μύκονο, Πέλλα, Ζάκυνθο, Μυτιλήνη αναστέλλεται η λειτουργία κάθε είδους επιχείρησης λιανικής όπως περίπτερα, κάβες και μίνι μάρκετ μετά τα μεσάνυχτα και μέχρι τις 05:00 το πρωί. Το μέτρο θα ισχύει από αύριο, Σάββατο 26.09.2020 έως και τις 4 Οκτωβρίου. Εξαιρούνται τα βενζινάδικα και τα φαρμακεία.

Τα μέτρα για τα Τρίκαλα

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε για τα Τρίκαλα:

Απαγόρευση λειτουργίας όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τις 12 τα μεσάνυχτα έως τις 05.00 της επομένης.

Αναστολή κάθε είδους εκδήλωσης όπως πάρτυ, εμποροπανηγύρεις, λιτανείες, λαϊκές αγορές κλπ.

Απαγόρευση κάθε είδους συνάθροισης πολιτών άνω των 9 ατόμων για οποιονδήποτε λόγο, τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό χώρο.

Στους χώρους εστίασης επιτρέπεται μέγιστος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπέζι έως 4 άτομα, εκτός εάν πρόκειται για συγγενείς Α’ βαθμού όπου επιτρέπεται έως 6 άτομα.

Υποχρεωτική η χρήση μάσκας τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους.

Επίσης από το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020, αναπροσαρμόζεται το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στις «κόκκινες» περιοχές. Συγκεκριμένα, τα καταστήματα θα ανοίγουν στις 5 το πρωί αντί στις 7 πμ.

«Η εξάπλωση του νέου κορονοϊού και η πίεση στο σύστημα Υγείας, υποχρέωσε την κυβέρνηση να λάβει επιπλέον μέτρα, προκειμένου να εφαρμοστούν τα ήδη υπάρχοντα και ταυτόχρονα να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού, τα οποία παρατηρούνται κυρίως από νεαρής ηλικίας άτομα, μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, σε χώρους γύρω από περίπτερα και άλλα μαγαζιά που παρέχουν αλκοόλ», εξήγησε.

«Αν εφαρμοστούν τα συγκεκριμένα μέτρα, δεν χρειάζονται άλλα» διαβεβαίωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας.

Στις περιοχές ειδικών περιοριστικών μέτρων και τις περιοχές που βρίσκονται σε επιδημιολογική επιτήρηση επιτρέπεται το take away, drive through και delivery για εστιατόρια με εξαίρεση την πώληση αλκοόλ.

Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του κ. Χαρδαλιά:

Μαγιορκίνης: Παραμένει η ανησυχία για το δεύτερο κύμα του κορoνοϊού

Το δεύτερο επιδημικό κύμα στην Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα ανησυχητικό, με πάνω από 300 κρούσματα καθημερινά, δήλωσε ο Γκίκας Μαγιορκίνης.

Όπως είπε ο κ. Μαγιορκίνης, ο Ο ΕΟΔΥ συνεχίζει τις παρεμβάσεις του σε κεντρικά σημεία της Αθήνας, όπως η Κυψέλη, η Πλατεία Βάθης και η Πλατεία Αμερικής. Σημείωσε πως η προσήλωση στη μάσκα αποτελεί τη μόνη ενδεδειγμένη λύση για την αυτοπροστασία των πολιτών έναντι του κορoνοϊού.

Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του κ. Μαγιορκίνη:

