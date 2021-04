Κορονοϊός - Σαρηγιάννης: Πόση ανοσία θα δώσουν τα εμβόλια - Τι είπε για τα κρούσματα

Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: «Tα επίσημα κρούσματα θα πέσουν περίπου στις 3.500», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης μεταξύ άλλων, μίλησε για την περιπέτεια με τον κοροναϊό που έζησε ο πατέρας του, ο οποίος παρόλο που είχε εμβολιαστεί κόλλησε.

«Τα εμβόλια έχουν την δυνατότητα να δώσουν πλήρη ανοσία σε ποσοστό 95%. Ένα 5% του πληθυσμού μπορεί να κολλήσει αλλά να μην νοσήσει βαριά. Σε κάθε περίπτωση αυτό έχει να κάνει και με την γενικότερη κατάσταση της υγείας όλων μας. Αυτό το μικρό ποσοστό στην πραγματικότητα αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν νοσεί πολύ βαριά. Αυτό είναι το κρίσιμο αυτή τη στιγμή» ανέφερε ο καθηγητής μιλώντας στο Mega.

Όσον αφορά τα ημερήσια κρούσματα ο ίδιος εξήγησε: «Μέχρι τώρα μετράμε ημερήσια κρούσματα στην βάση των επίσημων στοιχείων του ΕΟΔΥ. Αυτά θα συνεχιστούν ανεξάρτητα από τα self test και είναι η επίσημη εικόνα της χώρας. Τα self test είναι επικουρικά. Από εκεί και πέρα όμως είναι πολύ αποτελεσματικό όπλο για να δημιουργήσουμε ένα τείχος αναχαίτισης της πανδημίας γιατί θα καταγράφουν χιλιάδες συμπολίτες μας, που δεν το γνώριζαν ότι είναι θετικοί, σε καραντίνα. Θα πέσουν τα επίσημα κρούσματα περίπου στις 3.500. Αν όμως προχωρήσει το πρόγραμμα των self tests για όλο τον πληθυσμό θα υπάρξει πραγματική αποκλιμάκωση και πιο ταχεία γιατί θα μιλάμε για ανθρώπους σε πρώιμη στάση της μόλυνσης».

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Κρούσματα σήμερα: «Ζωσμένη» με 1.350 μολύνσεις η Αττική - «Πονοκέφαλος» η Θεσσαλονίκη