Δύσκολη η καθημερινότητα των ανεμβολίαστων - Τι ισχύει για ταξίδια με πλοία, διασκέδαση, εργασία

«Μπλόκα» βάζει η κυβέρνηση τόσο στο κοινωνικό όσο και στο εργασιακό περιβάλλον στους ανεμβολίαστους, με τα νέα μέτρα που εξήγγειλε, τα οποία προβλέπουν «προνόμια» για όσους είναι πλήρως εμβολιασμένοι - Έξτρα δυσκολία στην μετακίνηση των ανεμβολίαστων πολιτών με αεροπλάνα και πλοία στα νησιά - Όλα όσα ισχύουν για τους πολίτες «δύο ταχυτήτων»

Από την ερχόμενη Δευτέρα, 5 Ιουλίου, μπαίνει σε ισχύ το νέο περιοριστικό πλαίσιο για τους ανεμβολίαστους που αφορά σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας, αρχής γενομένης από τις μετακινήσεις. Από τις 15 Ιουλίου, οι περιορισμοί στους εμβολιασμένους θα ισχύουν και για τη νυχτερινή διασκέδαση, που έχουν στερηθεί οι Έλληνες πολίτες εδώ και σχεδόν ένα χρόνο.

«Μπλόκα» σε πλοία και αεροπλάνα

Αλλάζουν τα πάντα, αναφορικά με τους κανονισμούς που ισχύουν, για όσους θέλουν να ταξιδέψουν στα ελληνικά νησιά από τη Δευτέρα 5 Ιουλίου. Τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση την Πέμπτη, εξειδικεύτηκαν και έγινε σαφές πως κανένας δεν θα μπορεί να πει σε πλοίο, αλλά ούτε και σε αεροπλάνο, αν δεν διαθέτει… Green Pass ή αρνητικό τεστ.

Συγκεκριμένα, έγινε γνωστό πως αν δεν έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τότε ο πολίτης δεν καλύπτεται και θα πρέπει να έχει είτε PCR Test που να έχει διεξαχθεί μέχρι 72 ώρες πριν το ταξίδι, είτε Rapid Test που να έχει διεξαχθεί 48 ώρες πριν από το ταξίδι.

Με δεδομένο το γεγονός ότι ο έλεγχος των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων θα είναι αρκετά χρονοβόρος, ιδιαίτερα στα λιμάνια, το αρμόδιο υπουργείο συστήνει στους πολίτες να προσέρχονται για επιβίβαση τουλάχιστον μια ώρα πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση του πλοίου. Αντίστοιχες οδηγίες προς τους πολίτες εξέδωσε το υπουργείο Μεταφορών και για τις αεροπορικές μετακινήσεις.

Τι ισχύει για τα ταξίδια στα νησιά με πλοίο

Από τη Δευτέρα 05 Ιουλίου 2021, η επιβίβαση των επιβατών στα πλοία, καθώς και στα θαλάσσια ταξί από λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδος προς τα νησιά και μεταξύ των νησιών επιτρέπεται εφόσον οι επιβάτες:

Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή

Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου. Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, ή

Επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.

Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι ανήλικοι έως δώδεκα (12) ετών (γεννημένοι μετά την 1.7.2009), ενώ για τους ανήλικους από 12-18 ετών (γεννημένοι πριν τις 30.6.2009) η υποχρέωση καλύπτεται με βεβαίωση αρνητικού self test από τον κηδεμόνα.

Από τις ως άνω υποχρεώσεις εξαιρούνται:

Οι επιβάτες που μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων για λόγους εργασίας σε καθημερινή βάση, οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test),

Οι επιβάτες που μετακινούνται σε ακτοπλοϊκές συνδέσεις μεταξύ νήσων της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), είτε σε εβδομαδιαία βάση, σύμφωνα με τα γενικώς ισχύοντα, είτε εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου,

Οι επιβάτες που μετακινούνται στις πορθμειακές γραμμές Πέραμα-Παλούκια Σαλαμίνας, Πέραμα Μεγαρίδος-Φανερωμένη Σαλαμίνας, Ρίο-Αντίρριο, στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις από την ηπειρωτική Χώρα προς την Εύβοια, καθώς και στις πορθμειακές γραμμές Πόρου-Γαλατά Τροιζηνίας, Πούντα-Ελαφόνησος Λακωνίας και Τρυπητή-Αμμουλιανή Χαλκιδικής, οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου.

Οι ανήλικοι από δώδεκα (12) έως δεκαεπτά (17) ετών οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου.

Τονίζεται ότι η διαδικασία επιβίβασης στα πλοία θα πραγματοποιείται ως ακολούθως:

Όλοι οι επιβάτες θα πρέπει να φέρουν σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή τη βεβαίωση αρνητικής διάγνωσης του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR ή του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test ή το πιστοποιητικό νόσησης, όπως εξάγονται με τη μορφή ψηφιακού ή εκτυπωμένου αντιγράφου από την πλατφόρμα gov.gr

Δεκτές θα γίνονται επίσης οι βεβαιώσεις εμβολιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφιακό πιστοποιητικό COVID) καθώς και τρίτων χωρών.

Κατά την επιβίβαση στα πλοία των επιβατών που φέρουν τα πιο πάνω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις θα διενεργείται ηλεκτρονικός έλεγχος πιστοποίησης αυτών από το πλήρωμα του πλοίου με την παρουσία και υπό την εποπτεία στελέχους της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.

Παράλληλα, θα διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας των επιβατών με το έγγραφο ταυτότητας ή το διαβατήριο ή οιοδήποτε προβλεπόμενο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητα αυτών.

Σε κάθε περίπτωση, για την επιβίβαση των επιβατών από λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας προς τα νησιά και αντίστροφα, συμπληρώνεται υποχρεωτικά το Ερωτηματολόγιο Δήλωσης Υγείας πριν την Επιβίβαση που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 στα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής https://www.ynanp.gr/el/. καθώς και στην ιστοσελίδα https://sea.travel.gov.gr/

Για την αποφυγή καθυστερήσεων, παρακαλούνται οι επιβάτες να προσέρχονται στα λιμάνια για την επιβίβασή τους τουλάχιστον μια ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου.

Τι ισχύει για τα ταξίδια στα νησιά με αεροπλάνο

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει στο επιβατικό κοινό ότι από τη Δευτέρα 05 Ιουλίου 2021, ισχύουν οι νέες οδηγίες για τις πτήσεις εσωτερικού από την ηπειρωτική χώρα προς νησιωτικούς προορισμούς και μεταξύ των νησιών.

Ειδικότερα, όλοι οι επιβάτες πτήσεων εσωτερικού προς νησιωτικούς προορισμούς, οφείλουν να πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορονοϊό COVID-19 και να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, που να έχει εκδοθεί μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/pistopoietiko-emboliasmou . Δεκτές θα γίνονται επίσης οι βεβαιώσεις εμβολιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφιακό πιστοποιητικό COVID) καθώς και τρίτων χωρών.

β) ή να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου ή εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν από την άφιξή τους ως προς τον έλεγχο με rapid test. Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς προερχόμενους από το εξωτερικό, μπορούν να προσκομίζουν βεβαίωση αρνητικού τεστ, στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική ή ρωσική γλώσσα.

γ) ή να επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.

Από τις ανωτέρω προϋποθέσεις εξαιρούνται:

* Oι ανήλικοι έως δώδεκα (12) ετών (γεννημένοι μετά την 1.7.2009), ενώ για τους ανήλικους από 12-18 ετών (γεννημένοι πριν τις 30.6.2009) η υποχρέωση καλύπτεται με βεβαίωση αρνητικού self test από τον κηδεμόνα.

*Οι επιβάτες που μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων για λόγους εργασίας σε καθημερινή βάση, οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test).

*Οι επιβάτες που μετακινούνται σε αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ νήσων της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), είτε σε εβδομαδιαία βάση, σύμφωνα με τα γενικώς ισχύοντα, είτε εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου.

Αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον

Αλλαγές επιφέρει το νέο περιοριστικό πλαίσιο για τους ανεμβολίαστους και στο εργασιακό τοπίο στον ιδιωτικό τομέα, ιδίως για όσους εργάζονται σε κλειστούς χώρους και με φυσική παρουσία.

Στην περίπτωση των εμβολιασμένων εργαζόμενων, αυτοί εξαιρούνται από την υποχρέωση των self tests, εφόσον έχουν ολοκληρώσει και τις δύο δόσεις του εμβολίου και έχουν μεσολαβήσει 15 ημέρες από την τελευταία.



Αντίθετα, από την ερχόμενη Δευτέρα και μέχρι την 1η Αυγούστου οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν self test έως και 24 ώρες πριν την πρώτη ημέρα της εβδομάδας που προσέρχονται στην εργασία τους με φυσική παρουσία. Επιπλέον, σταθερή παραμένει η υποχρέωση των ανεμβολίαστων εργαζόμενων για τη διενέργεια self test μία φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση στον τόπο εργασίας, το οποίο θα ισχύει για μία εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του.

Έξω από τα γήπεδα οι ανεμβολίαστοι

Από την υποχρέωση διενέργειας self test σε συστηματική βάση εξαιρούνται και όλοι οι εμβολιασμένοι αθλούμενοι στα γυμναστήρια.

Παράλληλα, τα γήπεδα θα ανοίξουν τις πόρτες τους στις 15 Ιουλίου μόνο για τους εμβολιασμένους με υποχρεωτική χρήση μάσκας.

Δύσκολη και η διασκέδαση

Ειδικά στην περίπτωση της εστίασης και των επιχειρήσεων διασκέδασης, οι ανεμβολίαστοι εναπόκειται στον εκάστοτε επιχειρηματία να αποφασίσει για τη χρήση της επιχείρησής του, δηλαδή αν αυτή θα είναι από τις 15 Ιουλίου και εξής αμιγής ή μεικτή.

Στη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή της μεικτής επιχείρησης, ως θαμώνες μπορούν να συνυπάρχουν εμβολιασμένοι πελάτες (και με τις δύο δόσεις και μετά το πέρας 15 ημερών) και ανεμβολίαστοι, εφόσον φέρουν αρνητικό PCR test ή rapid test τις τελευταίες 48 ώρες. Και στις δύο περιπτώσεις, αν υπάρχουν ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι, αυτοί θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά μάσκα και γάντια, αλλά και να υποβάλλονται σε αυτοδιαγνωστικά τεστ.



Ως προς τους πελάτες, οι εμβολιασμένοι θα έχουν πρόσβαση τόσο στις αμιγείς (μόνο για όσους έχουν αποκτήσει ανοσία), όσο και στις μεικτές επιχειρήσεις.





