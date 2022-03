Κωνσταντίνος Κατσιάνης: O μηχανολόγος μηχανικός που έγινε φωτογράφος και σάρωσε τα διεθνή βραβεία

Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος

Ως πιτσιρικάς έδινε το χαρτζιλίκι του για να αγοράσει τις φωτογραφικές μηχανές μιας χρήσεως για να αποθανατίσει σκηνές από τις εκδρομές που έκανε με τους φίλους του.

Η μαγεία των εμφανίσεων του φιλμ του κέντριζε πάντα το ενδιαφέρον. Ο Κωνσταντίνος Κατσιάνης είχε έναν επαγγελματικό προορισμό και το ήξερε από πολύ μικρός. Να ασχοληθεί με τη φωτογραφία. Το αποτέλεσμα; Να συγκαταλέγεται στους κορυφαίους των κορυφαίων...

Ο Κωνσταντίνος Κατσιάνης o Τρικαλινός φωτογράφος με τις διεθνείς επιτυχίες στο ενεργητικό του

Έχει αποσπάσει διεθνή βραβεία για τις δουλειές του, παρόλα αυτά κρατά χαμηλό προφίλ και συνεχίζει να εκπλήττει με τις δουλειές του.

Μιλά στο Newsbomb.gr για τις εμπειρίες του, για τα βραβεία του που είναι περισσότερα από 40, αλλά και για τα «δυνατά» editorial του. Οι γάμοι που φωτογραφίζει αποκτούν κινηματογραφική υφή και όλα αυτά χάρις την φαντασία του και το μεράκι του.

Κατά τη διάρκεια της δουλειάς του

Κωνσταντίνε είσαι ένας φωτογράφος που έχει αποσπάσει πολλά διεθνή βραβεία για τη δουλειά του… Πόσα βραβεία και ποια και τι αφορούσαν;

«Το πρώτο μου βραβείο ήρθε το 2015 και προβλήθηκε στην έκδοση του one eyeland "Best of the Best Photographers". Αφορούσε μια conceptual φωτογραφία-που αποτέλεσε έμπνευση της στιγμής καθώς έγινε ενδιάμεσα από τις λήψεις μιας fashion φωτογράφισης. Από τότε είχα την χαρά και την τιμή να έχω φωτογραφίες μου σε όλες τις επόμενες ετήσιες εκδόσεις "best of the best photographers".

Τα περισσότερα διεθνή βραβεία μου προέρχονται από τις φωτογραφίες γάμου και ξεπερνούν τα 40. Αυτό είναι κάτι που με κάνει πραγματικά ευτυχισμένο και περήφανο γιατί νιώθω πως αυτές οι φωτογραφίες βραβεύουν όχι μόνο εμένα, αλλά και όλα αυτά τα ξεχωριστά ζευγάρια που με εμπιστεύονται σε μια τόσο μοναδική στιγμή της ζωής τους, στον γάμο τους».

Είναι αλήθεια ότι σπούδασες μηχανικός αλλά τελικά η φωτογραφία σε τράβηξε;

«Το μικρόβιο της φωτογραφίας υπήρχε πάντα στην ζωή μου, θυμάμαι στις αρχές του Γυμνασίου κατά την διάρκεια μιας σχολικής εκδρομής να δίνω με μεγάλο ενθουσιασμό όλο μου το χαρτζιλίκι για να αγοράσω μια κάμερα μιας χρήσης που για να είμαι ειλικρινής δεν νομίζω πως κατάφερα να βγάλω ούτε μια σωστή φωτογραφία με αυτή. Σπούδασα ως μηχανολόγος μηχανικός στην Θεσσαλονίκη αλλά η φωτογραφία ήρθε σε υψηλό επίπεδο ενασχόλησης και σπουδών , όταν βρέθηκα στο Βέλγιο για την πτυχιακή μου εργασία. Εκεί είχα την ευκαιρία όχι μόνο να παρακολουθήσω αλλά και να ασχοληθώ επαγγελματικά με την φωτογραφία μόδας. Με την επιστροφή μου στην Ελλάδα η φωτογραφία παρέμενε η μεγάλη μου αγάπη σαν παράλληλη ενασχόληση, μέχρι το 2011 που πήρα την μεγάλη απόφαση να δουλέψω σαν full time φωτογράφος».

Τα βραβεία του Μία από τις βραβευμένες φωτογραφίες του... Κόβει την ανάσα! Μια σκηνή παραμυθένια... Στο Opium Magzine (με τη STAR HELLAS) Ραφαέλα Πλαστήρα

Είχες ασχοληθεί με την φωτογραφία (και οφείλουμε να το πούμε αυτό) από την εποχή των φιλμς… που ουσιαστικά στο τύπωμα έβλεπες τι έβγαζες σωστά;

«Έτσι ακριβώς, πρόλαβα αυτή την τόσο ρομαντική εποχή. Δεν ήταν όλα εύκολα τότε...έπρεπε να έχεις δουλέψει στο μυαλό σου το καδράρισμα και τις ρυθμίσεις, αφού τα περιθώρια για λάθη ήταν πολύ στενά. Επίσης δεν υπήρχαν έννοιες του τύπου spray and pray (όταν δλδ βγάζεις άπειρες συνεχόμενες λήψεις με στόχο να πετύχεις την σωστή σε κάποιες από αυτές)- μιας και μιλάμε για 36άρι φιλμ ,ή και ακόμα και για 12άρι-ανάλογα με το φορμά κάθε μηχανής, ούτε φυσικά υπήρχε το chimping -ένας αρκετά αστείος όρος που παρομοιάζει τον φωτογράφο με χιμπατζή-μια και έχει την ευκολία της ψηφιακής οθόνης για να δεις ακόμα και πριν πατήσεις το κλικ πως θα βγει η φωτογραφία. Μιλάμε για μια εποχή διαφορετική που σίγουρα στα νέα παιδιά φαντάζει πολύ ξένο».

Ποια είναι τα δυνατά project που έχεις κάνει στο εξωτερικό και ποια στην Ελλάδα;

«Μέχρι σήμερα έχω φωτογραφίσει σε 8 διαφορετικές χώρες , αλλά σίγουρα μου έχει μείνει βαθιά χαραγμένη στην μνήμη μου η πρώτη φορά που είχα την ευκαιρία να φωτογραφίσω στην διεθνή εβδομάδα μόδας του Παρισιού. Πραγματικά ήταν μια μοναδική δουλειά που επηρέασε/άλλαξε τον τρόπο που λειτουργούσα και σκεφτόμουν μέχρι τότε.

Στην Ελλάδα μια από τις πιο δυνατές εμπειρίες ήταν όταν δούλεψα σαν Official photographer με την whitespace για το τηλεοπτικό πρόγραμμα του xfactor το 2017.

Φυσικά δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσω τα πρώτα μου εξώφυλλα σε περιοδικά του εξωτερικού και της Ελλάδας αντίστοιχα».

Ζει το γάμο και τον αποτυπώνει κινηματογραφικά γι’αυτό κατακτά τα διεθνή βραβεία Waterfall romance ονόμασε την εικόνα του κατέκτησε βραβείο από το Moscow International Photo Awards Seaside Romance είναι αυτή η δημιουργία του η οποία σαγήνεψε τους ανθρώπους στο Τόκυο και έδωσαν διάκριση στη φωτογραφία του Άλλη μια καταπληκτική σύλληψη του που διακρίθηκε

Αλήθεια η φωτογραφία στην Ελλάδα βρίσκεται σε φάση ακμής; Τι πιστεύεις;

«Πιστεύω πως η φωτογραφία βρίσκεται σε φάση ακμής όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως. Η ψηφιακή φωτογραφία και τα social media, καθώς και η μεγάλη πρόσβαση σε πληροφορίες/μαθήματα/σεμινάρια/workshop που αφορούν την φωτογραφία σε συνδυασμό με τις εκπληκτικές δυνατότητες των σύγχρονων φωτογραφικών μηχανών -αλλά και των κινητών- έχουν δημιουργήσει ένα μεγάλο κοινό στον κόσμο της φωτογραφίας. Πρέπει να αναφέρουμε πως το επίπεδο των Ελλήνων φωτογράφων είναι αρκετά υψηλό και αυτό πραγματικά με χαροποιεί ιδιαίτερα».

Ποιες είναι οι πιο συγκινητικές στιγμές που σου έχει χαρίσει οι φωτογραφία;

«Νιώθω πολύ τυχερός με την δουλεία μου καθώς μου έχει προσφέρει εμπειρίες που σίγουρα δεν θα είχα την ευκαιρία να ζήσω σαν μηχανικός. Οι πιο συγκινητικές στιγμές πάντως σίγουρα έρχονται μέσα από τους γάμους που έχω καλύψει. Είναι μεγάλη η τιμή αλλά και η χαρά όταν ένα ζευγάρι σε εμπιστεύεται για μια τόσο μοναδική στιγμή της ζωής τους, αλλά και η ευθύνη να απαθανατίσεις στιγμές που δεν μπορούν να ξανάρθουν και να παραδώσεις ένα πολύτιμο άλμπουμ ή/και βίντεο που θα κρατήσει ζωντανές τις αναμνήσεις για την υπόλοιπή ζωής τους. Είναι τόσο όμορφες οι στιγμές όταν βλέπουν για πρώτη φορά τις φωτογραφίες ή το video clip του γάμου τους ή της βάπτισης του παιδιού τους».

Και από τα Μετέωρα διακρίθηκε για την κινηματογραφική ιδέα του

Θεωρείς πως μέσα από το φακό «βλέπεις» τους αληθινούς χαρακτήρες των ανθρώπων;

«Είναι πολύ δύσκολο να σου απαντήσω σε αυτό. Για να είμαι ειλικρινής σε φωτογραφίσεις editorial ή πασαρέλας ή σε ένα τηλεοπτικό πλατό ,πολλές φορές δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου, να καθίσουμε μαζί και να γνωρίσουμε όσους και όσες φωτογραφίζουμε. Επίσης το ζητούμενο μιας τέτοιας φωτογράφισης δεν είναι να «δούμε» τον αληθινό χαρακτήρα ενός ανθρώπου αλλά -σχεδόν πάντα- να δημιουργήσουμε όμορφες φωτογραφίες που προβάλλουν μια συγκεκριμένη εικόνα σε ένα ευρύ κοινό. Η φωτογράφιση ενός γάμου είναι αυτή που σου επιτρέπει να «ζήσεις» με τους ανθρώπους που φωτογραφίζεις. Να περάσεις χρόνο μαζί τους και να μοιραστείς την χαρά και την αγωνία τους σε μια τόσο ξεχωριστή μέρα. Τότε πραγματικά νιώθεις ότι «βλέπεις» τον αληθινό χαρακτήρα των ανθρώπων. Άλλωστε η φιλοσοφία μου όταν φωτογραφίζω ένα γάμο είναι να κάνω ντοκιμαντέρ, μια καταγραφή που μέσα από τις πιο όμορφες εικόνες θα αναδείξει όλες αυτές τις στιγμές που θα συντροφεύουν τα ζευγάρια και του γύρω τους για τα χρόνια που ακολουθούν».

Το να βγάλεις σωστή φωτογράφιση σε γάμο είναι ένα δύσκολο και απαιτητικό project;

«Ο γάμος είναι ένα πολύ απαιτητικό Project (αν σέβεσαι τον εαυτό σου και το ζευγάρι που σε έχει εμπιστευθεί). Ένας γάμος συνδυάζει πολλά και διαφορετικά είδη φωτογραφίας, όπως πορτραίτο, ντοκιμαντέρ, νυχτερινές λήψεις με πολλά διαφορετικά είδη φωτισμού, ακόμα και still life photography. Επίσης απαιτεί εξοπλισμό- ακριβό εξοπλισμό και μεγάλες τεχνικές γνώσεις ,γιατί οι φωτογραφίες προορίζονται για εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας. Βέβαια όπως είπα όλα αυτά απαιτούνται αν θέλεις να δώσεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Και ο Κώστας Καραφώτης φωτογραφίζεται από τον Κωνσταντίνο Κατσιάνη για το Idees Mag Μια ακόμη έμπνευση δίπλα στα παλιά πλοία

Αν μέσω μιας φωτογραφίας σου ήθελες να στείλεις ένα κοινωνικό μήνυμα, ποιο θα ήταν αυτό και πως θα ήταν η εικόνα;

«Από τις πρώτες μου δουλειές που δημοσιεύτηκαν στο εξωτερικό ήταν το 2012 για το περιοδικό eMerge σε ένα τεύχος με τίτλο faith & drugs. Μαζί με όλους τους συνεργάτες δημιουργήσαμε ένα πολύ δυνατό editorial και θεωρώ πως μέσα από τις συγκεκριμένες εικόνες δώσαμε ένα δυνατό μήνυμα με πολλούς παραλήπτες. Δεν μπορώ βεβαία να μην αναφέρω πως αυτή τη στιγμή η κοινωνία μας έχει ανάγκη από μηνύματα με στόχο την αφύπνιση όλων μας σε πολλά θέματα. Μηνύματα που αφορούν τον πόλεμο , όχι μόνο τον πόλεμο στην κοντινή Ουκρανία, αλλά τον πόλεμο σε κάθε γωνιά του πλανήτη, την δημόσια υγεία και τις προσωπικές μας ελευθερίες που απειλούνται από το COVID-19, το μεταναστατευτικό και τον πόνο των ανθρώπων που αναγκάζονται να ξεριζωθούν από τις πατρίδες τους, αλλά και ένα ζήτημα που θα έπρεπε να αφορά όλους μας και ίσως έλυνε όλα τα προβλήματα του πλανήτη… δηλαδή το θέσουμε ως προτεραιότητα τα παιδία όλου του κόσμου, να μεγαλώσουν με χαρά, με υγεία, με χαμόγελο».

