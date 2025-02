Χαλκιδική: Έλληνες, Βαλκάνιοι και Ιρλανδοί κολύμπησαν στους 6 βαθμούς Κελσίου στον Χολομώντα

Σε πισίνα με νερό θερμοκρασίας 6 βαθμών Κελσίου βούτηξαν 60 κολυμβητές και κολυμβήτριες, από 20 έως 70 και πλέον ετών, που συμμετείχαν στο 1st Ice swimming event in Greece, που διοργάνωσε ο Δήμος Πολυγύρου στο Χολομώντα Χαλκιδικής.

Αθλητές απ’ όλη την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ιρλανδία, ανάμεσά τους και πέντε ΑμεΑ, έδωσαν το παρών σε μια διοργάνωση, που για πρώτη φορά πραγματοποιείται στην Ελλάδα. Όσοι μάλιστα αγωνίστηκαν στα 650 μ., πήραν την πρόκριση για το Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης υψηλού ψύχους του 2026.

«Το 1st Ice Swimming Event στην Ελλάδα, μετά την απήχηση που είχε στον κόσμο, θα γίνει θεσμός, δε χωράει καμία αμφιβολία γι’ αυτό. Είμαι πολύ περήφανος, γιατί πρώτοι στην Ελλάδα διοργανώσαμε κάτι τόσο όμορφο και μοναδικό, με τη συνδρομή των εθελοντών και των χορηγών μας, τους οποίους ευχαριστώ θερμά! Ο Δήμος Πολυγύρου στηρίζει πάντα τέτοιου είδους αθλητικές διοργανώσεις. Η σημερινή είναι η χειμερινή όψη του Δήμου μας, που θέλουμε να βγει προς τα έξω. Να αναδείξουμε τις εναλλακτικές μορφές άθλησης και τουρισμού», δήλωσε ο δήμαρχος Πολυγύρου Γιώργος Εμμανουήλ.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες κολυμβητές ήταν και ο Ιρλανδός Ger Kennedy, που κατέκτησε το ρεκόρ Γκίνες κολυμπώντας σε πολικές θερμοκρασίες σε Αρκτική και Ανταρκτική, ο οποίος παραδέχτηκε ότι «το κολύμπι δίπλα σε όρκες, ήταν εξαιρετικά δύσκολο και επικίνδυνο».

Παρά τη χαμηλή θερμοκρασία η ανταπόκριση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, ενώ οι συμμετέχοντες, από τον νεότερο μέχρι τον μεγαλύτερο, δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για την άρτια διοργάνωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αθλητές έφτασαν στον Ταξιάρχη το Σάββατο και συμμετείχαν στο σεμινάριο «Ice swimming: The way of a smooth adaptation. Benefits and risks», για να ενημερωθούν για τους τρόπους ομαλής προσαρμογής στο παγωμένο νερό, τα οφέλη και τους κινδύνους, απόλαυσαν μία περιπατητική διαδρομή στον Χολομώντα, ενώ είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τον Χορευτικό Όμιλο Πολυγύρου και να χορέψουν υπό τους ήχους ελληνικής και ιρλανδέζικης μουσικής.

Το ραντεβού ανανεώθηκε για το χειμώνα του 2026 στον Χολομώντα Χαλκιδικής για το 2nd Ice Swimming Event στην Ελλάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ