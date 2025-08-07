Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή (8/8) - Στο «κόκκινο» Αττική και 10 ακόμη περιοχές

Σε συναγερμό τίθεται η χώρα για την Παρασκευή (8/8), καθώς ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προβλέπει κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών στο υψηλότερο επίπεδο σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Η Αττική, η Εύβοια, τα Κύθηρα, η Πελοπόννησος και άλλες περιοχές εισέρχονται σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» (κατηγορία 5), ενώ σε πολλές ακόμα ο κίνδυνος παραμένει εξαιρετικά αυξημένος (κατηγορία 4). Οι αρχές καλούν τους πολίτες σε αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς οι καιρικές συνθήκες – με υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους – δημιουργούν εκρηκτικό μείγμα.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025, προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας)

