Φωτιά τώρα στο νοσοκομείο «Σωτηρία» – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία»

Newsbomb

Φωτιά τώρα στο νοσοκομείο «Σωτηρία» – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
INTIME, φωτογραφία αρχείου.
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Φωτιά «ξέσπασε» στο νοσοκομείο «Σωτηρία», το πρωί της Παρασκευής (08/08).

Η πυρκαγιά «ξέσπασε» εντός του παθολογοανατομικού εργαστηρίου, ενώ, δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους, σύμφωνα με πληροφορίες.

Δείτε φωτογραφίες από το νοσοκομείο «Σωτηρία»:

fotia-sotitira-1.jpg
0104

Φωτιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία»

Πηγή: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ/NEWSBOMB
fotia-sotitira-2.jpg
0204

Φωτιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία»

Πηγή: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ/NEWSBOMB
fotia-sotitira-3.jpg
0304

Φωτιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία»

Πηγή: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ/NEWSBOMB
0404

Φωτιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία»

Πηγή: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ/NEWSBOMB

Στην εστία έσπευσαν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Γιόκιτς και Μίσιτς η Σερβία στο φιλικό με την Ελλάδα - Πού θα το δείτε

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου έως τη 01:00 του Σαββάτου – Νέο δελτίο θυελλωδών ανέμων

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Φρικιαστική τριπλή δολοφονία στις ΗΠΑ: Σκότωσε τη γυναίκα του, τη μητέρα και την αδελφή της μπροστά στα μάτια της 5χρονης κόρης του

12:08ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ντέιβ Μποτίστα: Πρωταγωνιστεί στο ριμέικ του «Χάιλαντερ ο αθάνατος» με Ράσελ Κρόου και Χένρι Καβίλ

12:00LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Πρωινή ενημέρωση, Καραβάτου και ΠΑΟΚ ψήφισε το κοινό

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Αρίνα Σαμπαλένκα: Η τόπλες φωτογραφίας της που «έριξε» το Ιnstgram μετά την πικρή ήττα στο Wimbledon

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες σε αεροδρόμιο στις ΗΠΑ: Χρυσή Ολυμπιονίκης επιτέθηκε στον σύντροφό της - Δείτε βίντεο

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο νοσοκομείο «Σωτηρία» – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Δείτε φωτογραφίες/βίντεο

11:45LIFESTYLE

Jack Nicholson: Συνελήφθη ο εγγονός του για επίθεση σε γυναίκα στο Λος Άντζελες

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Βρέφος έπεσε από το μπαλκόνι – Νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο ΠΑΓΝΗ

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Ένας μήνας από την εφαρμογή της αναστολής ασύλου: Σε 30 μέρες 913 παράνομοι μετανάστες όταν σε μία εβδομάδα είχαν μπει 2.711

11:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λένα Σαμαρά: Πανελλήνια συγκίνηση για τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του πρώην πρωθυπουργού – Όλα τα μηνύματα συμπαράστασης

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Aυλαία για το Sex and the City: Το σπαρακτικό «αντίο» της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στην Κάρι Μπράντσο

11:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το φιλικό του Ολυμπιακού και το πρώτο ματς του Βαγιαννίδη

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου: «Οδύσσεια» για τους επιβάτες στα λιμάνια - Πότε ξεκινούν τα δρομολόγια

11:15LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Το πολύτιμο δώρο της γιαγιάς της που μοιράστηκε στο Instagram

11:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρισόν Χολμς: Ένας σέντερ «δυναμίτης» που έρχεται στον Παναθηναϊκό για να κυριαρχήσει στην EuroLeague!

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Θυελλώδεις άνεμοι χτυπούν τη χώρα: Ριπές 108 χλμ/ώρα στην Πεντέλη - Πού φυσάει περισσότερο - Αναλυτικός χάρτης

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Αργολίδα - Στη μάχη και εναέρια μέσα

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα τριών οχημάτων στον δρόμο Χανίων - Αεροδρομίου: Τέσσερις τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:47ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Πώς έφυγε απροσδόκητα η κόρη του πρώην πρωθυπουργού – 50 λεπτά πάλευαν οι γιατροί στον «Ευαγγελισμό»

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου έως τη 01:00 του Σαββάτου – Νέο δελτίο θυελλωδών ανέμων

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις Γεωργιάδης για θάνατο Λένας Σαμαρά: «Δεν είναι όλα πολιτική, δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό»

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο νοσοκομείο «Σωτηρία» – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Δείτε φωτογραφίες/βίντεο

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Βρέφος έπεσε από το μπαλκόνι – Νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο ΠΑΓΝΗ

11:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λένα Σαμαρά: Πανελλήνια συγκίνηση για τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του πρώην πρωθυπουργού – Όλα τα μηνύματα συμπαράστασης

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου: «Οδύσσεια» για τους επιβάτες στα λιμάνια - Πότε ξεκινούν τα δρομολόγια

20:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» 40άρια στην Αθήνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέτρα «ανάσα» για συνταξιούχους: Τι περιέχει το πακέτο της ΔΕΘ για τις συντάξεις

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Αρίνα Σαμπαλένκα: Η τόπλες φωτογραφίας της που «έριξε» το Ιnstgram μετά την πικρή ήττα στο Wimbledon

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Αργολίδα - Στη μάχη και εναέρια μέσα

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο της Λένας Σαμαρά, κόρης του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών – Συλλυπητήρια από τον πολιτικό κόσμο

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Τζένιφερ Λόπεζ: Γιατί «έφαγε πόρτα» σε γνωστό οίκο μόδας στην Τουρκία - Η απίστευτη αντίδρασή της

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Θυελλώδεις άνεμοι χτυπούν τη χώρα: Ριπές 108 χλμ/ώρα στην Πεντέλη - Πού φυσάει περισσότερο - Αναλυτικός χάρτης

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Φρικιαστική τριπλή δολοφονία στις ΗΠΑ: Σκότωσε τη γυναίκα του, τη μητέρα και την αδελφή της μπροστά στα μάτια της 5χρονης κόρης του

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο κοστίζει τελικά η χωριάτικη σαλάτα;

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κεφαλονιά – Καίει κοντά σε σπίτια, ήχησε το «112» για εκκένωση οικισμών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ