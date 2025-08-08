Φωτιά τώρα στο νοσοκομείο «Σωτηρία» – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία»
Φωτιά «ξέσπασε» στο νοσοκομείο «Σωτηρία», το πρωί της Παρασκευής (08/08).
Η πυρκαγιά «ξέσπασε» εντός του παθολογοανατομικού εργαστηρίου, ενώ, δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους, σύμφωνα με πληροφορίες.
Δείτε φωτογραφίες από το νοσοκομείο «Σωτηρία»:
Στην εστία έσπευσαν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.
