Φωτιά τώρα στο νοσοκομείο «Σωτηρία» – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά «ξέσπασε» στο νοσοκομείο «Σωτηρία», το πρωί της Παρασκευής (08/08).

Η πυρκαγιά «ξέσπασε» εντός του παθολογοανατομικού εργαστηρίου, ενώ, δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους, σύμφωνα με πληροφορίες.

Δείτε φωτογραφίες από το νοσοκομείο «Σωτηρία»:

01 04 Φωτιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία» Πηγή: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ/NEWSBOMB

Στην εστία έσπευσαν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.