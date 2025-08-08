Απαγορευτικό απόπλου: Τι λέει η ΕΜΥ για το δελτίο θυελλωδών ανέμων

Η διευθύντρια του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου, Αντωνία Τασοπούλου, στάθηκε στα φαινόμενα ισχυρών ανέμων που έχουν προκαλέσει δυσκολίες στα δρομολόγια των πλοίων.

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι «τα 9 μποφόρ είναι περιορισμένα στις βόρειες Κυκλάδες, στην περιοχή Κάβο Ντόρο, το νότιο κομμάτι του κεντρικού Αιγαίου και το βόρειο κομμάτι του Νοτίου Αιγαίου. Ήταν συγκεκριμένη η ενημέρωση που δώσαμε το απόγευμα της Πέμπτης, ότι στις 07:00 θα έχουμε 8 – 9 μποφόρ στις βόρειες Κυκλάδες και το Κάβο Ντόρο. Το καινούργιο δελτίο μας, που εκδόθηκε σήμερα το πρωί στις 09:00, δείχνει σαφώς ότι τα 8 – 9 μποφόρ θα συνεχιστούν σε αυτές τις περιοχές μέχρι απόψε στη 01:00», μιλώντας σήμερα το μεσημέρι (08/08) στην ΕΡΤ.

Σε ερώτηση εάν δεν θα υπάρξουν άνεμοι εντάσεως 9 μποφόρ μετά τη 01:00, η κυρία Τασοπούλου επεσήμανε: «Όχι, σε καμία περιοχή δεν θα υπάρχουν τα 9 μποφόρ. Το 8 θα το δούμε και αύριο σε πολλές περιοχές στο Αιγαίο, όμως, τα μεγάλα προβλήματα είναι με το 9άρι, που εντείνουν τα απαγορευτικά και για τα μεγάλα πλοία.

Σε σχέση με το εάν φεύγουν όλα τα πλοία με 8άρι μποφόρ, απάντησε πως «κάθε πλοίο έχει τα δικά του όρια και μάλιστα, εξαρτάται και από τη διεύθυνση του ανέμου. Με τους βοριάδες που δεν σηκώνει τόσο κυματισμό, νομίζω ότι τα μεγάλα πλοία κόβονται μόνο με 9άρι.

Και με 8 μποφόρ ταξιδεύουν κανονικά».